СБУ разоблачила схему незаконной приватизации госимущества на 25 млрд грн, к которой причастен заместитель председателя Федерации профсоюзов. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Происшествия
Киберспециалисты СБУ задокументировали масштабную схему присвоения государственных учреждений санаторно-курортной сферы Украины.
Об этом сообщает Служба безопасности Украины в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
В результате системной оперативно-следственной работы установлено, что к организации сделки причастен заместитель Председателя Федерации профсоюзов Украины и четверо бывших высокопоставленных должностных лиц Главного управления коммунальной собственности КГГА.
Они занимались незаконным "выведением" из госсобственности социальных учреждений для их дальнейшей продажи и получения теневых доходов.
Среди присвоенной недвижимости украинские санатории, реабилитационные центры и учебно-спортивные учреждения.
Благодаря реагированию СБУ уже 230 незаконно приватизированных учреждений передано в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).
Общая стоимость возвращенного государству имущества составляет 25 млрд. грн.
По данным следствия, "схема" заключалась в том, что должностные лица из КГГА выписывали документы, передававшие Федерации профсоюзов право собственности на государственные объекты.
Затем эти объекты продавали по рыночной стоимости через подконтрольные фирмы.
Топ-чиновник профсоюзов сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.
Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 124 млн грн.
Четырех должностных лиц из КГГА подозревают по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Расследование проводили сотрудники кибердепартамента СБУ совместно ДБР при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
Пожалуйста, подождите...
Були розподільники путівок до санатаріїв, будинків та дитячих таборів.
Миллиардеров было на 1 января 2013 года ..было аж 44 чувака из них на Донбассе аж 23...
На сегодня остались четверо...Кучма, Зе ,Пинчук и Игорь Валерьевич...
СБУ краще б своєчасно викрила баканова та наумова з його призначенцями.
"Загальна вартість повернутого державі майна становить 25 млрд грн."
тобто, під роздачу попали і фірми, які не крали, а відкрито придбали ці об'єкти за справедливою вартістю? так випливає зі статті... інвестклімат, млять...
по друге, що там забув кіберпідрозділ? це його функціонал? чи це якийсь калим?
по третє, зверніть увагу на інтер'єр кабінету в стилі "радянський кіч". просирати народні гроші на таку муйню... я б садив би вже тільки за це.
Якщо з дев'яностих порівняти активи цих "профспілок" з тим що залишилось ...
Державні чінуші з Профспілки України котрим було передано в оперативне керування САНАТОРІЇ, ПРОФІЛАКТОРІЇ ТА БАЗИ ВІДПОЧИНКУ ніколи НЕ МАЛИ ПРАВ, їх відчужувати та віддавати під прихватизацію (державне майно), хитротрахнутим керівникам та директорам цих Санаторіїв, Профілакторіїв та Баз відпочинку, котрі доводили це майно до повного зубожіння, руйнування та обезцінення для подальшого створення схем його прихватизації за копійки разом з тими чінушами казнокрадами та держмахінаторами з організованого злочинного угрупування пахана Кучми та його посіпак медведчука, бакая, лазаренка, тимошенко,юща, янека та пітушенка, при котрих з 1994 по 2018 рік були розграбована, вкрадена та ПРИХВАТИЗОВАНА уся ЕКОНОМІЧНА БЮДЖЕТОУТВОРЮЮЧА ПРОМИСЛОВІСЬ ДЕРЖАВИ, разом з заводами, металургійними комбінатами, фабриками, та підприємствами Легкої, Харчової, Хімічної та Деревообробної промисловості та майбутнє у ГРОМАДИ УКРАЇНИ...!!!
СБУ має 100% дослідити з яких джерел розбагатіли та стали " нев*бенними олігархами та філянтропами, землефундистами з десятками мільйонних маєтків" ці держмахінатори, злодії-шахраї у владі з 1994 по 2018 роки...!!!
ЗЛОДІЇ КОТРІ ОБІКРАЛИ УКРАЇНУ ТА ЇЇ ГРОМАДУ НА МІЛЬЯРДИ ДОЛАРІВ, РАЗОМ З УСІПА СВОЇМИ ПОСІПАКАМИ ТА ПІДЛАБУЗНИКАМИ МАЮТЬ СИДІТИ У ВЯЗНИЦІ...!!!
З ПОВНОЮ КОНФІСКАЦІЄЮ МАЙНА ТА ПОВЕРНЕННЮ ЇХ СТАТКІВ З ОФШОРІВ ТА ЗАКОРДОНУ...!!!