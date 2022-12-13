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СБУ разоблачила схему незаконной приватизации госимущества на 25 млрд грн, к которой причастен заместитель председателя Федерации профсоюзов. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия

Киберспециалисты СБУ задокументировали масштабную схему присвоения государственных учреждений санаторно-курортной сферы Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

В результате системной оперативно-следственной работы установлено, что к организации сделки причастен заместитель Председателя Федерации профсоюзов Украины и четверо бывших высокопоставленных должностных лиц Главного управления коммунальной собственности КГГА.

Они занимались незаконным "выведением" из госсобственности социальных учреждений для их дальнейшей продажи и получения теневых доходов.

Среди присвоенной недвижимости украинские санатории, реабилитационные центры и учебно-спортивные учреждения.

Благодаря реагированию СБУ уже 230 незаконно приватизированных учреждений передано в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Общая стоимость возвращенного государству имущества составляет 25 млрд. грн.

По данным следствия, "схема" заключалась в том, что должностные лица из КГГА выписывали документы, передававшие Федерации профсоюзов право собственности на государственные объекты.

Затем эти объекты продавали по рыночной стоимости через подконтрольные фирмы.

Топ-чиновник профсоюзов сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 124 млн грн.

Четырех должностных лиц из КГГА подозревают по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Расследование проводили сотрудники кибердепартамента СБУ совместно ДБР при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

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СБУ разоблачила схему незаконной приватизации госимущества на 25 млрд грн, к которой причастен заместитель председателя Федерации профсоюзов 01
СБУ разоблачила схему незаконной приватизации госимущества на 25 млрд грн, к которой причастен заместитель председателя Федерации профсоюзов 02
СБУ разоблачила схему незаконной приватизации госимущества на 25 млрд грн, к которой причастен заместитель председателя Федерации профсоюзов 03
СБУ разоблачила схему незаконной приватизации госимущества на 25 млрд грн, к которой причастен заместитель председателя Федерации профсоюзов 04
СБУ разоблачила схему незаконной приватизации госимущества на 25 млрд грн, к которой причастен заместитель председателя Федерации профсоюзов 05
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Топ комментарии
+24
Які гарні кабінети у захисників прав трудящих
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13.12.2022 09:46
+19
Профсоюзи -- це золоте дно для корупціі .
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13.12.2022 09:53
+19
а на фіга ці профсоюзи треба???? Вони просто ВСІ - ворюги! ВСІ Розігнати їх треба давно і пересаджати.... там у кожного пика у пушку...
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13.12.2022 09:57
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Які гарні кабінети у захисників прав трудящих
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13.12.2022 09:46 Ответить
Таке враження, що в Україні уже не залишилося посадовців НЕ злодюг, і НЕ зрадників. Для розвалу держави навіть москалів не потрібно...
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13.12.2022 09:50 Ответить
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13.12.2022 09:52 Ответить
Профсоюзи -- це золоте дно для корупціі .
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13.12.2022 09:53 Ответить
Профсоюзи - школа камунізьми казали при совку.
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13.12.2022 09:59 Ответить
Дуглас Макартур так не вважав тому і відновив профспілки у повоєнній Японії.
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13.12.2022 11:37 Ответить
самое интересное, что для обычного работяги они уже нифига не решают (хотя это их главная задача). все надо через суд.
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13.12.2022 11:44 Ответить
а на фіга ці профсоюзи треба???? Вони просто ВСІ - ворюги! ВСІ Розігнати їх треба давно і пересаджати.... там у кожного пика у пушку...
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13.12.2022 09:57 Ответить
Профспілки паразитують на страхах робітників. В світі править конкуренція, в тому числі і на ринку праці. Тому треба не згуртовуватись до купи, а підвищувати свій фаховий рівень, тоді і зарплата буде відповідна.
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13.12.2022 10:51 Ответить
изюмительно
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13.12.2022 12:15 Ответить
В совку і в Україні не було профсоюзів.
Були розподільники путівок до санатаріїв, будинків та дитячих таборів.
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13.12.2022 11:35 Ответить
Это самый главный вопрос. В Украине рудиметарно от СССР остались структуры, якобы не государственные, но обладающие правом распоряжения собственности им оставленным от СССР. Это профсоюзы, академия наук и Укоопспилка. Этой лазейкой пользуются чиновники уже 31 год. Формально, кто может запретить продать земли санаторя? Это "наше, профсоюзное", кто может запретить Академии наук?! Это же якобы "не государственное", принадлежит "общественной организации". Так и текут деньги в карманы чиновников, за продажу фактически госимущества. И никто об этом беспределе не задумывается.
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13.12.2022 12:12 Ответить
Поди не поделились с чиновниками в АП.
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13.12.2022 09:57 Ответить
Питання: яку Україну хочуть українці? Зараз не краде в Україні тільки якийсь ледар при владі, але йому там не дадуть посидіти, бо до корита черга на покоління.
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13.12.2022 10:01 Ответить
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13.12.2022 10:08 Ответить
І шо ми да сіх пор нє в НАТе???
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13.12.2022 10:04 Ответить
Если поделятся с сбушниками, то еще и на повышение пойдут.
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13.12.2022 10:05 Ответить
Всіх цих покидьків, різних керівних працівників державних органів, різних виборних суспільних організацій які працювали при минулих президентах кучмах, ющенках яниках порошенках треба звільнити. Вони апріорі пов'язані з корупційними діями. Призначати і вибирати треба принаймі тих хто пройшов фронт .
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13.12.2022 10:06 Ответить
Канешна! Те чиновники, шо працують при святом Зе, никада в жизни не потянут из шухлядки, их надо в приме показывать. Чиновникам ЕС, как символ неподкупности.
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13.12.2022 12:15 Ответить
Украина самая богатая страна Мира...
Миллиардеров было на 1 января 2013 года ..было аж 44 чувака из них на Донбассе аж 23...
На сегодня остались четверо...Кучма, Зе ,Пинчук и Игорь Валерьевич...
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13.12.2022 10:10 Ответить
Соврал немного..есть ещё один Константин Жеваго..но он в розыске.. последний раз его видели на яхте с женой во Франции...типа зхововся...
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13.12.2022 10:18 Ответить
Сенатор,ну не треба тут видавати дійсне за бажане.Є інформація в інтернеті,що Беня вже не олігарх.Хоч в дрібницях-не потрібно помилок.
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13.12.2022 12:35 Ответить
И чьи трудовые интересы защищают эти краснозадые пердунцы ? Ничьи и никак
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13.12.2022 10:27 Ответить
Що повиннi продемонструвати двa нижнiх фото??
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13.12.2022 10:33 Ответить
Профспілки в Україні давно приватизовані. Про це яскраво свідчить прийняття нового "Трудового Кодексу" який перетворює найманого робітника на безправне бидло. Всі "незалежні профспілки" "схавали"! Найвищим досягненням жидобільшовицьких профспілок з лозунгом "профспілки - школа комунізму" за роки совка було зменшення зарплати робітників до 7 копійок з заробленого карбованця. Це найвищий рівень експлуатації в історії 20 століття, про який "кляті капіталісти" навіть мріяти не могли... З
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13.12.2022 10:51 Ответить
Дивно, я думав це парафія ДБР або НАБУ...
СБУ краще б своєчасно викрила баканова та наумова з його призначенцями.
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13.12.2022 11:26 Ответить
А що, розстріляти слабо ? Але це мало би великий відгук !
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13.12.2022 11:31 Ответить
"Потім ці об'єкти продавали за ринковою вартістю через підконтрольні фірми."
"Загальна вартість повернутого державі майна становить 25 млрд грн."

тобто, під роздачу попали і фірми, які не крали, а відкрито придбали ці об'єкти за справедливою вартістю? так випливає зі статті... інвестклімат, млять...
по друге, що там забув кіберпідрозділ? це його функціонал? чи це якийсь калим?
по третє, зверніть увагу на інтер'єр кабінету в стилі "радянський кіч". просирати народні гроші на таку муйню... я б садив би вже тільки за це.
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13.12.2022 12:02 Ответить
бо бариги, тобто скупщики краденого.
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13.12.2022 12:19 Ответить
якщо ви сьогодні купуєте вживаний автомобіль, а завтра приходе поліцай і забирає авто, бо воно крадене, то виходить, шо ви барига?
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13.12.2022 14:24 Ответить
якщо ви, купуєте крадений для перепродажу... Так.
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13.12.2022 17:30 Ответить
Судячи з фото,справа ще з літа,така процесуальна швидкість..
Якщо з дев'яностих порівняти активи цих "профспілок" з тим що залишилось ...
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13.12.2022 12:06 Ответить
УСІ ДЕРЖАВНІ САНАТОРІ, ПРОФІЛАКТОРІЇ ТА БАЗИ ВІДПОЧИНКУ, котрі будувалися коштом УСІХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ і за кошти УКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДИ, МАЮТЬ БУТИ НЕГАЙНО ПОВЕРНЕНІ У ВЛАСНІСТЬ ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДИ УКРАЇНИ...!!!

Державні чінуші з Профспілки України котрим було передано в оперативне керування САНАТОРІЇ, ПРОФІЛАКТОРІЇ ТА БАЗИ ВІДПОЧИНКУ ніколи НЕ МАЛИ ПРАВ, їх відчужувати та віддавати під прихватизацію (державне майно), хитротрахнутим керівникам та директорам цих Санаторіїв, Профілакторіїв та Баз відпочинку, котрі доводили це майно до повного зубожіння, руйнування та обезцінення для подальшого створення схем його прихватизації за копійки разом з тими чінушами казнокрадами та держмахінаторами з організованого злочинного угрупування пахана Кучми та його посіпак медведчука, бакая, лазаренка, тимошенко,юща, янека та пітушенка, при котрих з 1994 по 2018 рік були розграбована, вкрадена та ПРИХВАТИЗОВАНА уся ЕКОНОМІЧНА БЮДЖЕТОУТВОРЮЮЧА ПРОМИСЛОВІСЬ ДЕРЖАВИ, разом з заводами, металургійними комбінатами, фабриками, та підприємствами Легкої, Харчової, Хімічної та Деревообробної промисловості та майбутнє у ГРОМАДИ УКРАЇНИ...!!!

СБУ має 100% дослідити з яких джерел розбагатіли та стали " нев*бенними олігархами та філянтропами, землефундистами з десятками мільйонних маєтків" ці держмахінатори, злодії-шахраї у владі з 1994 по 2018 роки...!!!

ЗЛОДІЇ КОТРІ ОБІКРАЛИ УКРАЇНУ ТА ЇЇ ГРОМАДУ НА МІЛЬЯРДИ ДОЛАРІВ, РАЗОМ З УСІПА СВОЇМИ ПОСІПАКАМИ ТА ПІДЛАБУЗНИКАМИ МАЮТЬ СИДІТИ У ВЯЗНИЦІ...!!!
З ПОВНОЮ КОНФІСКАЦІЄЮ МАЙНА ТА ПОВЕРНЕННЮ ЇХ СТАТКІВ З ОФШОРІВ ТА ЗАКОРДОНУ...!!!
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27.12.2022 19:46 Ответить
 
 