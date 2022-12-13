СБУ разоблачила схему незаконной приватизации госимущества на 25 млрд грн, к которой причастен заместитель председателя Федерации профсоюзов. ФОТОрепортаж

Киберспециалисты СБУ задокументировали масштабную схему присвоения государственных учреждений санаторно-курортной сферы Украины.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

В результате системной оперативно-следственной работы установлено, что к организации сделки причастен заместитель Председателя Федерации профсоюзов Украины и четверо бывших высокопоставленных должностных лиц Главного управления коммунальной собственности КГГА.

Они занимались незаконным "выведением" из госсобственности социальных учреждений для их дальнейшей продажи и получения теневых доходов.

Среди присвоенной недвижимости украинские санатории, реабилитационные центры и учебно-спортивные учреждения.

Благодаря реагированию СБУ уже 230 незаконно приватизированных учреждений передано в Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Общая стоимость возвращенного государству имущества составляет 25 млрд. грн.

По данным следствия, "схема" заключалась в том, что должностные лица из КГГА выписывали документы, передававшие Федерации профсоюзов право собственности на государственные объекты.

Затем эти объекты продавали по рыночной стоимости через подконтрольные фирмы.

Топ-чиновник профсоюзов сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

Ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 124 млн грн.

Четырех должностных лиц из КГГА подозревают по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Расследование проводили сотрудники кибердепартамента СБУ совместно ДБР при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

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