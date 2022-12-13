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Россияне били по всей линии фронта в Донецкой области, больше всего пострадала Кураховская громада, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Накануне вечером и ночью россияне продолжали стрелять по гражданским по всей линии фронта Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Донецкой ОВ Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, на Волновахском направлении под огонь попал Угледар - повреждены 4 дома, без жертв.

"На Донецком направлении за предыдущие сутки больше всего пострадала Кураховская громада - в Горняке 2 человека погибли, 12 ранены, повреждены 9 многоэтажек и хозяйственное сооружение; помещение предприятия повреждено в Кураховке. Также зафиксированы периодические обстрелы Марьинки и Георгиевки - без пострадавших", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Горловском направлении россияне активно стреляли по Бахмуту: поврежден жилой дом и Центр молодежи, полностью выгорело здание колледжа. Единичные обстрелы происходили в окрестностях Торецкой и Соледарской громад.

На Лисичанском направлении около 40 прилетов зафиксировано по Торскому и Заречному Лиманской громады.

"Каждое российское преступление тщательно документируем", - резюмирует глава региона.

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Россияне били по всей линии фронта в Донецкой области, больше всего пострадала Кураховская громада, - ОВА 01
Россияне били по всей линии фронта в Донецкой области, больше всего пострадала Кураховская громада, - ОВА 02
Россияне били по всей линии фронта в Донецкой области, больше всего пострадала Кураховская громада, - ОВА 03
Россияне били по всей линии фронта в Донецкой области, больше всего пострадала Кураховская громада, - ОВА 04
Россияне били по всей линии фронта в Донецкой области, больше всего пострадала Кураховская громада, - ОВА 05
Россияне били по всей линии фронта в Донецкой области, больше всего пострадала Кураховская громада, - ОВА 06
Россияне били по всей линии фронта в Донецкой области, больше всего пострадала Кураховская громада, - ОВА 07
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