Еще 8 судов с 238,6 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы вышли из портов Большой Одессы. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В рамках "Зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышли 8 судов с 238,6 тыс. тонн агропродукции для Азии и Европы.
Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что в настоящее время в портах Большой Одессы под обработкой 23 судна. На них загружается 690 тыс. тонн украинской агропродукции.
С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 550 судов, экспортировавших 13,8 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.
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«Проблеми є, але ніхто з трейдерів не обговорює зупинення постачання. Порти використовують альтернативні джерела електроенергії», - сказав він.
Як то кажуть, без коментів.
Продовольствие это очень важный ресурс.
Поэтому их скупают китайцы по всему миру.
Даже в сша китайцы стремиться внедриться в « фуд чайн».
В РФ они выкачивают воду из озера Байкал.
Вопрос :
почему Украина легко раздаёт свои ресурсы?
Особенно в период Войны?
Ответ, что это «надо» частному бизнесу в лице баронов - владельцев агрохолдингов,
НЕ принимается.
все помнят печальный опыт Украины , когда « Европа» подталкивала Украины к вырубке лесов и вывозу от страны леса- кругляка.
Лес это не зерно, конечно, но тоже ресурс.