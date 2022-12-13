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Еще 8 судов с 238,6 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы вышли из портов Большой Одессы. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В рамках "Зерновой инициативы" из портов Большой Одессы вышли 8 судов с 238,6 тыс. тонн агропродукции для Азии и Европы.

Об этом сообщает Министерство инфраструктуры Украины в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в настоящее время в портах Большой Одессы под обработкой 23 судна. На них загружается 690 тыс. тонн украинской агропродукции.

С 1 августа из портов Большой Одессы вышли 550 судов, экспортировавших 13,8 млн тонн украинского продовольствия в страны Азии, Европы и Африки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 1 декабря из портов Большой Одессы вышли три судна со 126 тыс. тонн агропродукции

Еще 8 судов с 238,6 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы вышли из портов Большой Одессы 01
Еще 8 судов с 238,6 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы вышли из портов Большой Одессы 02
Еще 8 судов с 238,6 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы вышли из портов Большой Одессы 03
Еще 8 судов с 238,6 тыс. тонн агропродукции для стран Азии и Европы вышли из портов Большой Одессы 04
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13.12.2022 10:52 Ответить
Но сначала на лыжи в Буковель с Елдаком
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13.12.2022 11:14 Ответить
розумію, що ми жартуємо навіть в найтемніші часи, проте чесно кажучи це не особливо допомагає, якби я не ставилася до президента зараз йому не позаздриш
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14.12.2022 13:35 Ответить
а що там із "країнами Европи"? теж голодують?
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13.12.2022 10:55 Ответить
Замерзають.
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13.12.2022 10:56 Ответить
якщо подивитись новини, наприклад Німеччини, то там дійсно паніка в плані блекауту. Хоч в них і немає війни, але вони живуть в страху перед майбутнім, це факт. А для ЗМІ, як завжди, головне рейтинги, вони ще більше підігрівають ці теми
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14.12.2022 10:47 Ответить
Ребят, ну давайте объективно, торговать нам всё равно придётся, без этого никак. Просто плохо, что пока удаётся торговать только зерном
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14.12.2022 12:13 Ответить
Интересно, когда чернозем начнут вывозить
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13.12.2022 11:12 Ответить
свого часу чорнозем вивозили німецькі фашисти.... Сподіваюсь, це не повториться більше ніколи. Все залежить від простого народу, від свідомості людей і готовності відстоювати свої інтереси
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14.12.2022 10:45 Ответить
Це нам не потрібно !
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13.12.2022 11:14 Ответить
"Україна не планує зупиняти постачання зерна з портів в Одесі через пошкодження об'єктів енергосистеми регіону. Про це агенції Reuters заявив міністр аграрної політики країни Микола Сольський.
«Проблеми є, але ніхто з трейдерів не обговорює зупинення постачання. Порти використовують альтернативні джерела електроенергії», - сказав він.
Як то кажуть, без коментів.
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13.12.2022 11:20 Ответить
Війна війною, а дерибан по розкладу.
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13.12.2022 12:46 Ответить
Продовольствие и вода есть основные главные средства выживания на планете Земля.

Продовольствие это очень важный ресурс.
Поэтому их скупают китайцы по всему миру.
Даже в сша китайцы стремиться внедриться в « фуд чайн».
В РФ они выкачивают воду из озера Байкал.

Вопрос :
почему Украина легко раздаёт свои ресурсы?
Особенно в период Войны?

Ответ, что это «надо» частному бизнесу в лице баронов - владельцев агрохолдингов,
НЕ принимается.
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13.12.2022 15:02 Ответить
А что вы будете делать с этим ресурсом? Необходимое количество продовольствия в резерве, остальное продают. Так было и раньше
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14.12.2022 12:14 Ответить
И еще:

все помнят печальный опыт Украины , когда « Европа» подталкивала Украины к вырубке лесов и вывозу от страны леса- кругляка.

Лес это не зерно, конечно, но тоже ресурс.
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13.12.2022 15:06 Ответить
складно судити по зерну. Дійсно, страшнувато, що з країни, яка воює, вивозиться продовольство. Але якщо ми можемо собі це дозволити і заробити, то чому ні?
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14.12.2022 09:58 Ответить
мабуть, це сама тиражована тема в медіа. Невже більше немає ніяких успіхів в економіці? Власне, народу вже нема куди пояси затягувати...
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14.12.2022 09:56 Ответить
Хорошо, что удалось наладить поставки, но теперь было бы отлично, если бы можно было экспортировать и другую продукцию, кроме агро. Другим отраслям тоже нужна помощь
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14.12.2022 12:07 Ответить
здається з цим питання вирішено, треба зрозуміти що далі, які подальші кроки, що будуть експортувати й коли
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14.12.2022 13:33 Ответить
 
 