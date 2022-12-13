Министр обороны Швеции Йонсон и Резников посетили Николаев и Одессу: "Я глубоко поражен сопротивлением украинских вооруженных сил и народа". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр обороны Швеции Пол Йонсон в рамках своего визита в Украину вместе с украинским коллегой Алексеем Резниковым посетил Николаев и Одессу.
Об этом он рассказал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Я глубоко поражен сопротивлением украинских вооруженных сил и народа. Мы обсудили, как лучше поддержать Украину в следующих пакетах военной помощи и как мы можем поддержать Украину во время председательства Швеции в Совете ЕС в 2023 году", - рассказал он.
Алексей Резников раскрыл больше деталей обсуждений, отметив, что речь шла об усилении ПВО, сухопутных, морских и воздушных сил.
"Благодарен Минобороны и правительству Швеции, королю и шведскому народу за девятый пакет помощи", - добавил он.
Пол Йонсон находится с визитом в Украину с воскресенья.
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Нехай би Макрон завітав.а то все по тєлєфону з )(уйлом говорить.нехай би з людьми на деокупованих землях поговорив,і сохраніл ліцо
Питання: де наші літаки???
Пам'ятаю - *******, мільярд дерев, сім супутників, космодром , університет ім .президента...."велике будівництво" та тисячі іншої брехні...Тепер питання:
"Зина, самолёты где? ''