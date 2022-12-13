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Министр обороны Швеции Йонсон и Резников посетили Николаев и Одессу: "Я глубоко поражен сопротивлением украинских вооруженных сил и народа". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Министр обороны Швеции Пол Йонсон в рамках своего визита в Украину вместе с украинским коллегой Алексеем Резниковым посетил Николаев и Одессу.

Об этом он рассказал в своем Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"Я глубоко поражен сопротивлением украинских вооруженных сил и народа. Мы обсудили, как лучше поддержать Украину в следующих пакетах военной помощи и как мы можем поддержать Украину во время председательства Швеции в Совете ЕС в 2023 году", - рассказал он.

Алексей Резников раскрыл больше деталей обсуждений, отметив, что речь шла об усилении ПВО, сухопутных, морских и воздушных сил.

"Благодарен Минобороны и правительству Швеции, королю и шведскому народу за девятый пакет помощи", - добавил он.

Пол Йонсон находится с визитом в Украину с воскресенья.

Читайте: Мы будем продолжать наши контратаки, когда грунт замерзнет и станет более твердым, - Резников

Министр обороны Швеции Йонсон и Резников посетили Николаев и Одессу: Я глубоко поражен сопротивлением украинских вооруженных сил и народа 01
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Дякуємо шведським друзям за підтримку України у складні часи...
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13.12.2022 12:13 Ответить
Дякуємо!!!!!
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13.12.2022 12:41 Ответить
Дякуємо. Шкода, що в ХVIII столітті у нас зі шведами була невдала спроба знищити кацапію.
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13.12.2022 12:46 Ответить
І від'єднатися всією Україною від московитів.... Мазепа був правий, Петлюра був правий, Бандера був правий і Порошенко також правий... Бо Московське царство - то є зло і не має різниці під якою вивіскою воно існує!!!
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13.12.2022 16:09 Ответить
на Херсонщину нехай поїде ,та покаже розрушені села.Вони їздять там де безпечно..
Нехай би Макрон завітав.а то все по тєлєфону з )(уйлом говорить.нехай би з людьми на деокупованих землях поговорив,і сохраніл ліцо
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13.12.2022 13:23 Ответить
Я глубоко поражен, но самолёты не дам....
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13.12.2022 14:03 Ответить
Україна на світовій арені є держава, яка відома своїм літакобудуванням!!!
Питання: де наші літаки???
Пам'ятаю - *******, мільярд дерев, сім супутників, космодром , університет ім .президента...."велике будівництво" та тисячі іншої брехні...Тепер питання:
"Зина, самолёты где? ''
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13.12.2022 16:18 Ответить
он бы лучше самолеты дал....
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13.12.2022 14:33 Ответить
 
 