Российский агент, который был "на связи" со штабом ЧВК "Вагнер", задержан в Одессе, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Служба безопасности задержала еще одного агента спецслужб РФ в результате контрдиверсионных мер на юге Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, на его телефоне обнаружены электронные карты с "целями" воздушных ударов врага по украинскому побережью Черного моря.
Также разоблачены контакты злоумышленника со штабом российской частной военной компании "Вагнер" и московского ОМОНа (спецподразделения Росгвардии, активно участвующего в войне против Украины. - Ред.).
Установлено, что вражеский приспешник собирал разведданные о боевых позициях ВСУ на территории Одессы.
По данным СБУ, в первую очередь, его интересовали места дислокации и особенности маскировки украинских подразделений береговой обороны.
Кроме этого, он пытался установить ориентировочное количество личного состава, вооружения и военной техники, привлеченных к защите прибрежной зоны областного центра.
"Разведывательная информация требовалась агрессору для планирования, подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по городской инфраструктуре. Однако СБУ сорвала планы оккупантов. Сотрудники украинской спецслужбы своевременно уличили вражеского агента, задокументировали его преступные действия и задержали на попытке передачи закрытых сведений в РФ, - говорится в сообщении.
По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого спецслужбы РФ завербовали после начала полномасштабного вторжения.
В поле зрения оккупантов попал через свою деструктивную активность в соцсетях, где призвал поддержать вооруженную агрессию против Украины и оправдывал военные преступления рашистов.
"Для сбора развединформации агент лично выходил на "местность", скрыто наблюдал за украинскими объектами и проводил их фотофиксацию. Полученные данные пересылали врагу в виде меток на электронных картах с подробным описанием прилегающей территории.
Для коммуникации использовали заранее отработанные анонимные телеграмы и мессенджеры.
В ходе обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику, которую он использовал в взрывной деятельности.
Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
Мероприятия по разоблачению предателя проводились сотрудниками СБУ Одесской области совместно с областным управлением стратегических расследований Национальной полиции при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.
Пожалуйста, подождите...
на гіляку запроданця !!!
З десяток таких інформаторів на деревах розвішати, інші подумають.
Але ж, звісно, почнеться квохтання міжнародних стурбовано-занепокоєних союзників
Закон "Крісла персидського судді"...
Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, - караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.
враховуючи ,
- Абзац 2-й ...
Решта - на совість самочинців
Другого способа вскрыть консервы наверное не существует, т.к. прислужник кацапов как правило трусливый, слабый и тупой. Они ждут до последнего, полностью убеждаются в ситуации (как кажется их глупому уму, Балаклея, Изюм и Херсон уже дали это понять, ровно как и Сумщина с Харьковщиной) и только затем предают. А сейчас многие просто молчат, боятся за себя, ведь на них есть компромат хотя бы их согласием сотрудничать с кацапами. Многие так до конца войны и не будут вскрыты, к сожалению. А может быть ФСБ разнесут в клочья при гражданской войне на России и все архивы будут проданы нам, мы их купим и тогда уже поквитаемся со всеми предателями как положено.