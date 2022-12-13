Российский агент, который был "на связи" со штабом ЧВК "Вагнер", задержан в Одессе, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности задержала еще одного агента спецслужб РФ в результате контрдиверсионных мер на юге Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, на его телефоне обнаружены электронные карты с "целями" воздушных ударов врага по украинскому побережью Черного моря.

Также разоблачены контакты злоумышленника со штабом российской частной военной компании "Вагнер" и московского ОМОНа (спецподразделения Росгвардии, активно участвующего в войне против Украины. - Ред.).

Установлено, что вражеский приспешник собирал разведданные о боевых позициях ВСУ на территории Одессы.

По данным СБУ, в первую очередь, его интересовали места дислокации и особенности маскировки украинских подразделений береговой обороны.

Кроме этого, он пытался установить ориентировочное количество личного состава, вооружения и военной техники, привлеченных к защите прибрежной зоны областного центра.

"Разведывательная информация требовалась агрессору для планирования, подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по городской инфраструктуре. Однако СБУ сорвала планы оккупантов. Сотрудники украинской спецслужбы своевременно уличили вражеского агента, задокументировали его преступные действия и задержали на попытке передачи закрытых сведений в РФ, - говорится в сообщении.

По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого спецслужбы РФ завербовали после начала полномасштабного вторжения.

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В поле зрения оккупантов попал через свою деструктивную активность в соцсетях, где призвал поддержать вооруженную агрессию против Украины и оправдывал военные преступления рашистов.

"Для сбора развединформации агент лично выходил на "местность", скрыто наблюдал за украинскими объектами и проводил их фотофиксацию. Полученные данные пересылали врагу в виде меток на электронных картах с подробным описанием прилегающей территории.

Для коммуникации использовали заранее отработанные анонимные телеграмы и мессенджеры.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику, которую он использовал в взрывной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению предателя проводились сотрудниками СБУ Одесской области совместно с областным управлением стратегических расследований Национальной полиции при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.