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Российский агент, который был "на связи" со штабом ЧВК "Вагнер", задержан в Одессе, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности задержала еще одного агента спецслужб РФ в результате контрдиверсионных мер на юге Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, на его телефоне обнаружены электронные карты с "целями" воздушных ударов врага по украинскому побережью Черного моря.

Также разоблачены контакты злоумышленника со штабом российской частной военной компании "Вагнер" и московского ОМОНа (спецподразделения Росгвардии, активно участвующего в войне против Украины. - Ред.).

Установлено, что вражеский приспешник собирал разведданные о боевых позициях ВСУ на территории Одессы.

По данным СБУ, в первую очередь, его интересовали места дислокации и особенности маскировки украинских подразделений береговой обороны.

Кроме этого, он пытался установить ориентировочное количество личного состава, вооружения и военной техники, привлеченных к защите прибрежной зоны областного центра.

"Разведывательная информация требовалась агрессору для планирования, подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по городской инфраструктуре. Однако СБУ сорвала планы оккупантов. Сотрудники украинской спецслужбы своевременно уличили вражеского агента, задокументировали его преступные действия и задержали на попытке передачи закрытых сведений в РФ, - говорится в сообщении.

По данным следствия, предателем оказался местный житель, которого спецслужбы РФ завербовали после начала полномасштабного вторжения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ задержала в Одессе агента ФСБ России, снимавшего позиции ВСУ в области

Российский агент, который был на связи со штабом ЧВК Вагнер, задержан в Одессе, - СБУ 01
Российский агент, который был на связи со штабом ЧВК Вагнер, задержан в Одессе, - СБУ 02

В поле зрения оккупантов попал через свою деструктивную активность в соцсетях, где призвал поддержать вооруженную агрессию против Украины и оправдывал военные преступления рашистов.

"Для сбора развединформации агент лично выходил на "местность", скрыто наблюдал за украинскими объектами и проводил их фотофиксацию. Полученные данные пересылали врагу в виде меток на электронных картах с подробным описанием прилегающей территории.

Для коммуникации использовали заранее отработанные анонимные телеграмы и мессенджеры.

В ходе обыска по месту жительства фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику, которую он использовал в взрывной деятельности.

Следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

Мероприятия по разоблачению предателя проводились сотрудниками СБУ Одесской области совместно с областным управлением стратегических расследований Национальной полиции при процессуальном руководстве Одесской областной прокуратуры.
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Топ комментарии
+16
Ну а какого х... морду не показываете? Ответственности боитесь? А знаете сколько инфы еще могло бы поступить, увидев его ипальник те кто с ним общался?
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13.12.2022 12:29
+8
Какая ответственность , при попытке к бегству по стенке размазать , или ждать , сколько погибнет из-за опарыша *****
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13.12.2022 12:45
+5
це не агент !!! це якійсь маророс-далбай*б - агенти так відкрито себе не поводять !!!
на гіляку запроданця !!!
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13.12.2022 12:40
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Ну а какого х... морду не показываете? Ответственности боитесь? А знаете сколько инфы еще могло бы поступить, увидев его ипальник те кто с ним общался?
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13.12.2022 12:29 Ответить
Тому,що його пізніше випустять,як й інших гнид,бо це ж електората якщо мордяку засвітять,то можуть родичі загиблих «віддячити». Все продумано.
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13.12.2022 12:43 Ответить
Вопрос тут в том, куда эта инфа могла поступить от тех, которые с таким общались.
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13.12.2022 13:13 Ответить
Таких надо подвешивать вверх ногами и бить палками..
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13.12.2022 13:14 Ответить
це не агент !!! це якійсь маророс-далбай*б - агенти так відкрито себе не поводять !!!
на гіляку запроданця !!!
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13.12.2022 12:40 Ответить
Какая ответственность , при попытке к бегству по стенке размазать , или ждать , сколько погибнет из-за опарыша *****
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13.12.2022 12:45 Ответить
Будет попытка - будет размазать.
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13.12.2022 13:16 Ответить
Не прикидывайся , развели гнид и толерантничают , в Англии таких вешали
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13.12.2022 15:43 Ответить
А нах*я воно нам живе?
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13.12.2022 13:06 Ответить
А давайте на всяк випадок не будемо давати Зе-владі карт-бланшів на досудові страти?
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13.12.2022 13:14 Ответить
Ніби щось погане.
З десяток таких інформаторів на деревах розвішати, інші подумають.

Але ж, звісно, почнеться квохтання міжнародних стурбовано-занепокоєних союзників
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13.12.2022 13:29 Ответить
Ніби щось погане? А думалку вмикнути, ні? Від кого ти отримаєш гарантії, що позасудово який-небудь Дєрьмак не стратить у зручному випадку тебе? Від Татарова?
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13.12.2022 14:15 Ответить
А може краще буде, коли влада (будь яка) буде знати, що завжди і будь для кого можна знайти вільну гілку, камінюку на шию, чи щербату стінку, включаючи саму "владу"?
Закон "Крісла персидського судді"...
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14.12.2022 06:40 Ответить
Одеса? ми ще почуємо,не одну звістку з Одеси...Ми б і більше почули ,якшо б орда туди зайшла.
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13.12.2022 13:20 Ответить
Це -визнання для берегової оборони.
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13.12.2022 13:41 Ответить
Там таких пруд пруди.
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13.12.2022 14:06 Ответить
Відповідно до статті статті 111 Кримінального кодексу України державна зрада карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п'ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Ті самі діяння, вчинені в умовах воєнного стану, - караються позбавленням волі на строк п'ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна.

 враховуючи ,
- Абзац 2-й ...
Решта - на совість самочинців
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13.12.2022 16:04 Ответить
Эх, была возможность в марте, апреле и даже мае имитировать высадку кацапского десанта около государственных зданий в Одессе. В хороших брониках, а то мало ли свои же положат. И посмотреть, сколько людей (довольно много) радостно бы кинулись им в объятия, прося новые должности и побольше власти и денег в обмен на предательство. А потом устроить им русскую весну, дав понять, что это была провокация на вскрытие грязных кацапских консерв.

Другого способа вскрыть консервы наверное не существует, т.к. прислужник кацапов как правило трусливый, слабый и тупой. Они ждут до последнего, полностью убеждаются в ситуации (как кажется их глупому уму, Балаклея, Изюм и Херсон уже дали это понять, ровно как и Сумщина с Харьковщиной) и только затем предают. А сейчас многие просто молчат, боятся за себя, ведь на них есть компромат хотя бы их согласием сотрудничать с кацапами. Многие так до конца войны и не будут вскрыты, к сожалению. А может быть ФСБ разнесут в клочья при гражданской войне на России и все архивы будут проданы нам, мы их купим и тогда уже поквитаемся со всеми предателями как положено.
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13.12.2022 16:06 Ответить
Зачем "задерживать" такого выродка? А если уже задержали, то почему он не попытался сбежать?
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14.12.2022 15:49 Ответить
 
 