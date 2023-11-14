Воина Гудименко, получившего ранение на Харьковщине, наградили орденом "За мужество" и почетным нагрудным знаком "Стальной крест". ФОТОрепортаж

Командующий Силами территориальной обороны ВСУ генерал-майор Игорь Танцура вручил младшему сержанту Юрию Гудыменко орден "За мужество" ІІІ степени и почетный нагрудный знак Главнокомандующего Вооруженными силами Украины "Стальной крест".

Об этом сообщает пресс-служба Сил территориальной обороны ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"27 июня младший сержант Юрий Гудыменко выполнял боевую задачу в районе Дементьевки Харьковской области. При эвакуации одного из раненых вражеский снаряд взорвался рядом с группой бойцов, среди которых он был. Юрий получил тяжелое ранение, результаты которого лечит до сих пор. Еще до Дементьевки Юрий в составе подразделения саперов участвовал в обороне Киева, в том числе в Ирпене", - рассказали в Силах тероробоны.

"Это твое, Шерлок. За то, что научил меня разминировать все это дерьмо. Это твое, Курт. За то, что работал как неутомимая машина на полях, усеянных минами и снарядами. Это твое, Марвел. Потому что я смог открыть глаза после той 120 мм, а ты не открыл. Это твое, командир. Это ваше, еноты-саперы 130 Батальона территориальной обороны. Это ваше, саперы Украины. Это наше общее. "Сапер делает всего две ошибки: первую – когда становится сапером, и вторую". Честь, пацаны", - прокомментировал награду Гудыменко.

Атака российских войск на село Дементьевка Харьковской области началась после обеда 27 июня. К тому времени село уже находилось в полуокружении, единственная дорога к нему простреливалась россиянами.

Именно в это время младший сержант Юрий Гудыменко вместе с саперами-побратимами выполняли боевое задание по прохождению подступов к селу. После начала артобстрела саперная группа присоединилась к эвакуации раненых. Во время одной из эвакуаций враждебная минометная мина разразилась рядом с группой бойцов, среди которых был Гудыменко.

Юрий получил тяжелые ранения. Один из его сослуживцев-саперов погиб на месте, а другой, его младший брат, помог Юрию добраться до точки эвакуации и этим спас ему жизнь. Юрий перенес более 10 операций, он до сих пор восстанавливается после ранения. Все трое саперов, участвовавших в этом бою, были представлены к наградам.

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