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Воина Гудименко, получившего ранение на Харьковщине, наградили орденом "За мужество" и почетным нагрудным знаком "Стальной крест". ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Командующий Силами территориальной обороны ВСУ генерал-майор Игорь Танцура вручил младшему сержанту Юрию Гудыменко орден "За мужество" ІІІ степени и почетный нагрудный знак Главнокомандующего Вооруженными силами Украины "Стальной крест".

Об этом сообщает пресс-служба Сил территориальной обороны ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"27 июня младший сержант Юрий Гудыменко выполнял боевую задачу в районе Дементьевки Харьковской области. При эвакуации одного из раненых вражеский снаряд взорвался рядом с группой бойцов, среди которых он был. Юрий получил тяжелое ранение, результаты которого лечит до сих пор. Еще до Дементьевки Юрий в составе подразделения саперов участвовал в обороне Киева, в том числе в Ирпене", - рассказали в Силах тероробоны.

"Это твое, Шерлок. За то, что научил меня разминировать все это дерьмо. Это твое, Курт. За то, что работал как неутомимая машина на полях, усеянных минами и снарядами. Это твое, Марвел. Потому что я смог открыть глаза после той 120 мм, а ты не открыл. Это твое, командир. Это ваше, еноты-саперы 130 Батальона территориальной обороны. Это ваше, саперы Украины. Это наше общее. "Сапер делает всего две ошибки: первую – когда становится сапером, и вторую". Честь, пацаны", - прокомментировал награду Гудыменко.

Атака российских войск на село Дементьевка Харьковской области началась после обеда 27 июня. К тому времени село уже находилось в полуокружении, единственная дорога к нему простреливалась россиянами.

Именно в это время младший сержант Юрий Гудыменко вместе с саперами-побратимами выполняли боевое задание по прохождению подступов к селу. После начала артобстрела саперная группа присоединилась к эвакуации раненых. Во время одной из эвакуаций враждебная минометная мина разразилась рядом с группой бойцов, среди которых был Гудыменко.

Юрий получил тяжелые ранения. Один из его сослуживцев-саперов погиб на месте, а другой, его младший брат, помог Юрию добраться до точки эвакуации и этим спас ему жизнь. Юрий перенес более 10 операций, он до сих пор восстанавливается после ранения. Все трое саперов, участвовавших в этом бою, были представлены к наградам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сухопутные войска – опора нашей обороны и движение армии к освобождению украинской земли, – Зеленский вручил награды воинам. ФОТОрепортаж

Воина Гудименко, получившего ранение на Харьковщине, наградили орденом За мужество и почетным нагрудным знаком Стальной крест 01
Воина Гудименко, получившего ранение на Харьковщине, наградили орденом За мужество и почетным нагрудным знаком Стальной крест 02
Воина Гудименко, получившего ранение на Харьковщине, наградили орденом За мужество и почетным нагрудным знаком Стальной крест 03
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Топ комментарии
+30
Здоров"я тобі Юрій І поздоровляємо з нагородою.
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13.12.2022 13:56
+20
Тримайся козаче перемога буде за Украiною.
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13.12.2022 13:56
+19
Честь і Хвала,воїну,та всім захистникам України!
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13.12.2022 13:59
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Здоров"я тобі Юрій І поздоровляємо з нагородою.
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13.12.2022 13:56 Ответить
Тримайся козаче перемога буде за Украiною.
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13.12.2022 13:56 Ответить
Справжній герой навідміну від Колі-катлєти...
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13.12.2022 13:57 Ответить
Честь і Хвала,воїну,та всім захистникам України!
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13.12.2022 13:59 Ответить
Одужання, Воїне.
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13.12.2022 13:59 Ответить
Respect
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13.12.2022 14:12 Ответить
Юрій Гудименко- місцевий блогер той самий політик, один з засновників Руху Опору Капітуляції... Навіть дивнно, що Зе підписав указ про його нагородження.
Почитайте добірку його блогів за лінком Юрій Гудименко. В т.ч. ті, які він написав в госпіталі.
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13.12.2022 14:25 Ответить
Привітання з нагородою і побажання одужання. Гудименку - респект!
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13.12.2022 15:16 Ответить
Крутий хлопець!
Мабуть, лисий з кварталу зробив щось таке саме?..
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13.12.2022 15:18 Ответить
У верховного говнокамандувача і сумніву не має.
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13.12.2022 15:35 Ответить
Швидкого одужання. Якшо весь "квартал" до купи зліпити, то і половини Гидименка не вийде ні за яким параметром.
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13.12.2022 15:36 Ответить
У нього що двух рук нема?
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13.12.2022 15:40 Ответить
Якщо Демсокира вирішить двинути Гудименка на президента, буду голосувати за нього.
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13.12.2022 16:02 Ответить
Вітаю ! Здоров'я і всього найкращого! Нехай щастить!!!
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13.12.2022 16:48 Ответить
А ще він мені подобається як письменник.Одним словом- козак!
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13.12.2022 19:58 Ответить
 
 