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Момент пуска "Нептунов" по российскому крейсеру "Москва" в апреле. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

СМИ опубликовали фотографию с момента пуска ракет по российскому крейсеру Москва в апреле 2022 года.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на материал УП.

По данным издания, 13 апреля российский крейсер "Москва" неожиданно сам зашел в зону поражения украинских ракет. Как только его зафиксировали, около 16 часов произошло два пуска "Нептунов", которые один за другим вылетели в сторону "Москвы".

Изданию удалось получить фотографию этого пуска ракет.

Момент пуска Нептунов по российскому крейсеру Москва в апреле 01

"Никто не знал, удалось ли попасть. Но потом пришли данные, что "Москва" убила полный вперед. Это значило, что что-то случилось. Из траектории было видно, что крейсер хотел спрятаться за "вышки Бойко". Это большой металлический объект, и когда летит ракета, то она захватит сперва вышку как цель, а корабль за ней будет в безопасности", - рассказал УП собеседник в среде ракетчиков.

"Параллельно с тем в "Москву" одновременно с разных сторон бросились четыре корабля. Но именно тогда на море начался неожиданный шторм, и любые спасательные операции очень усложнились. Когда украинские военные поняли, что из Крыма в "Москву" вышел буксир, то им стало очевидно: ситуация на крейсере критическая.

Один из главных нынешних силовиков написал в ту ночь журналистам УП: "Москва - все", - отмечает издание.

Флагман Черноморского флота ВМФ России ракетный крейсер "Москва" затонул 14 апреля 2022 года, вследствие удара, совершенного 13 апреля 2022 года в районе острова Змеиный двумя ракетами "Нептун" берегового ракетного комплекса РК-360МЦ "Нептун" Военно-морских сил Украины. Ракетный крейсер "Москва" являлся крупнейшим боевым кораблем Черноморского флота РФ и принадлежал к числу шести крупнейших кораблей ВМФ России. "Москва" – это первый утраченный флагман российского флота со времен русско-японской войны и крупнейший со времен Второй мировой войны военный корабль, затопленный в ходе военного конфликта.

По данным СНБО Украины, из 510 человек, находившихся на борту корабля, удалось спасти только 58 человек.

Читайте: Минобороны Украины: "Крейсер "Москва" и Керченский мост "упали". Что на очереди, россияне?"
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Топ комментарии
+136
Слава ЗСУ! Окрема подяка Турчинову.
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13.12.2022 14:24
+68
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13.12.2022 14:25
+65
Пастору слава !!!
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13.12.2022 14:48
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Легендарная фотка! Слава ЗСУ!
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13.12.2022 18:00 Ответить
Эх:было-бы у нас их не 2 а 22 а лучше 222 штуки. Небыло-бы уже ЧФ Парашки и ударов с ЧМ по Украине Крылатыми ракетами. Хочешь мира-готовся к войне. Эти слова должны быть на двери кабинета Президента Украины,на входе в Верховную Раду. Ведь полоумный сосед-Параша никуда не денется. И Россияне-они точно никогда не поумнеют. Не надо надеятся что с ними будет то-же что и с немцами. Немцев оккупировали ********* по самые гланды и отчмырили. Парашку никто не будет оккупировать-поэтому они никогда не поменяются:как были дикими варварами-садистами так и останутся. А нам нужем 8 метровый забор,ров с крокодилами и тысячу СВОИХ крылатых ракет направленных в сторону Параши. Некоторые из которых с ядерными боеголовками:только так у нас будет долгий мир с этими русскими тварями
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13.12.2022 18:09 Ответить
Да хоть 1000, у них радиус относительно небольшой, рашка просто дальше корабли отводит и стреляет себе спокойно.
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13.12.2022 20:57 Ответить
Подякуємо "кривавому пастору".. без нього в цю москальську ******** могли би лише асфальтом з зеленого "великого крадівництва" кинути..
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13.12.2022 18:17 Ответить
Да, знатный хлопок был! Побольше бы таких!
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13.12.2022 20:51 Ответить
Бойовий «Сокіл-300» та морський дрон-камікадзе: розкрито деталі українських розробок БПЛА.
Український морський дрон-камікадзе: характеристики
вартість: 10 млн грн ($250 тис)
радіус дії: до 400 км
дальність ходу: до 800 км
бойова частина: до 200 кг
швидкість: до 80 км/год
За словами експерта, дрон оснащений криптозахистом, передає до трьох відеопотоків як HD, має три способи навігації - інерційну навігацію (автопілот), візуальну і супутникову: «Аналогів в інших арміях не знайшов».
Авіаційний бойовий дрон «Сокіл-300»: характеристики
вартість: близько $2 млн
дальність польоту: 1300−3300 км
максимальна швидкість: 580 км/год
максимальна тривалість польоту: до 26 годин.
маса корисного навантаження: 300 кг.
озброєння: керовані ракети типу РК-2П, Р2-М і РК-10 з радіусом дії до 10 км.
Дрон призначений для ведення розвідки і нанесення ударів на оперативну і тактичну глибину противника. У зону ураження потрапляють: Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Грозний і навіть Перм на Уралі, зазначив експерт.
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13.12.2022 20:57 Ответить
Сокіл краще за американські аналоги на базі Predator
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14.12.2022 15:02 Ответить
Один з яскравих і переломних моментів у війні. І доказ меншовартості пихатих московитів
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14.12.2022 01:05 Ответить
От навіщо псувати таку красу оцими огидними копірайтами???

Ось чиста фотка:

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14.12.2022 06:45 Ответить
ПОРОХ РУЛИТЬ
Мінус крейсер москва, далі може бути мінус Зе клоун.
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14.12.2022 15:00 Ответить
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