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Последствия вражеских обстрелов Донецкой области: Враг накрыл огнем Авдеевку, Бахмут, Горняк, Часов Яр и Константиновку. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За прошедшие сутки оккупанты нанесли 10 ударов по Донетчине полиция документирует последствия военной агрессии России.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, за сутки обстрелам подверглись 5 населенных пунктов. Оккупанты убили и ранили мирных жителей.

"Враг накрыл огнем Авдеевку, Бахмут, Горняк, Часов Яр, Константиновку. Российские войска стреляли по городам из РСЗО "Ураган" и артиллерии. Уничтожены и повреждены 17 гражданских объектов - 12 жилых домов, отделение банка, кафе, гараж, автомобили", - говорится в сообщении.

Также в Нацполиции напоминают, что из "Ураганов" оккупанты атаковали Горняк, убили и ранили местных жителей. Разрушения получили 9 многоэтажных домов и помещение банка.

"Обстрелы не утихают в Бахмуте. В результате вражеских попаданий повреждены многоквартирные дома, есть травмированные. Артиллерий рашисты накрыли Часов Яр, попали в частный дом, есть погибший и раненый", - добавляют в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты продолжают обстреливать приграничья Сумщины и Черниговщины, - Госпогранслужба

Последствия вражеских обстрелов Донецкой области: Враг накрыл огнем Авдеевку, Бахмут, Горняк, Часов Яр и Константиновку 01
Последствия вражеских обстрелов Донецкой области: Враг накрыл огнем Авдеевку, Бахмут, Горняк, Часов Яр и Константиновку 02
Последствия вражеских обстрелов Донецкой области: Враг накрыл огнем Авдеевку, Бахмут, Горняк, Часов Яр и Константиновку 03
Последствия вражеских обстрелов Донецкой области: Враг накрыл огнем Авдеевку, Бахмут, Горняк, Часов Яр и Константиновку 04
Последствия вражеских обстрелов Донецкой области: Враг накрыл огнем Авдеевку, Бахмут, Горняк, Часов Яр и Константиновку 05
Последствия вражеских обстрелов Донецкой области: Враг накрыл огнем Авдеевку, Бахмут, Горняк, Часов Яр и Константиновку 06
Последствия вражеских обстрелов Донецкой области: Враг накрыл огнем Авдеевку, Бахмут, Горняк, Часов Яр и Константиновку 07
Последствия вражеских обстрелов Донецкой области: Враг накрыл огнем Авдеевку, Бахмут, Горняк, Часов Яр и Константиновку 08
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Москальня , яка знищує наші міста і села , скоро відправиться до пекла ‼️
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13.12.2022 14:45 Ответить
Повний капець. Випалена земля. Смерть рашистам!!!
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13.12.2022 14:56 Ответить
 
 