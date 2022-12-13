Идентифицированы предательницы, инициировавшие "присоединение" Луганщины к РФ, среди них представительница на переговорах в Минске, - СБУ. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Служба безопасности разоблачила новых организаторов псевдореферендумов на временно оккупированных территориях востока Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Как отмечается, в результате следственно-оперативных действий установлены лица еще двух депутатов народного совета "ЛНР", которые готовили "нормативную базу" для проведения фейкового плебисцита в захваченных районах Луганщины.
Именно они в сентябре 2022 года способствовали "голосованию" за псевдозакон "присоединения" региона к стране-агрессору.
Затем коллаборанты направили "срочное обращение" к главарю террористов Пасечнику с требованием немедленного подписания незаконного документа.
Установлено, что одна из злоумышленниц ранее представляла так наз. "ЛНР" в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и занималась выработкой "Минских соглашений".
"Кроме этого, разоблачена представительница "территориальной избирательной комиссии Луганска", которая занималась фальсификацией результатов псевдореферендума", - говорится в сообщении.
По данным следствия, все трое коллаборанток с 2014 года начали сотрудничать с местной оккупационной администрацией.
Находясь на "должностях", они способствовали распространению кремлевского режима в регионе и поддерживали деятельность незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях против украинских войск.
После начала полномасштабного вторжения злоумышленницы развернули широкую агитационную кампанию в поддержку фейкового плебисцита.
В ходе массовых мероприятий лично призывали людей прийти на "избирательные участки" и отдать "голос" в пользу страны-агрессора.
За это обещали оформить "паспорта ЛНР" и обеспечить российскими пенсиями.
Следователи Службы безопасности сообщили фигуранткам о подозрении за:
- ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);
- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.
"Во избежание правосудия вражеские приспешницы скрываются на временно оккупированной территории нашего государства. Однако Служба безопасности установила места их пребывания и проводит комплексные меры по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины", - добавляют в СБУ.
Расследование проводили сотрудники СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.
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Парашенкавінават?
підготувати нашу армію до оборони 😡‼️
ну, а якщо нема - телефонуйте татаровим-дермакам - усьо порєшают за ваші взноси "на фарбу"
Довольно много кого могут завербовать, если держать под оккупацией и использовать хорошие методички вербовки. Кого-то запугают пытками, кому-то просто банально предложат сходить за водой и принести своим попить воды, а затем фотографии распространят, как человек идет рядом с чекистом вонючим и будут раскачивать коллектив.
Надо всегда предлагать предателям возможность соскочить с крючка. Например, убить парочку кацапов любым возможным способом. Нож в глаз ночью воткнуть или отравить ядом. В ответ на эту полезную работу предлагать амнистию даже самым гнидам. Тогда кацапам будет намного хуже, чем сейчас, а им итак несладко.
просто жах 🫣😊
Тільки для чого для переговорів у Мінську залучались представники Донбасу? Це означало що ці жінки хочуть Росії і звичайно таких на Донбасі багато.
Хто дав право жителям Донбасу вирішувати долю України? І дехто з Донбасу себе називає ( ДОНБАСЬКИМ НАРОДОМ)
Такого народу ніколи не було і не буде
Хаспади, да напишіть, що кобцева ольга, займалася гуманітарними питаннями у т.ч. обмін полоненими. було колись відео вона така "ділова" так під "масквичку" косила так старанно акала, а по факту дешева шелупонь
Бойко на рівні з загиблими, та й живими, реальними Героями
Як Вам це????