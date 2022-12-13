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война (46566) Луганщина (6242) СБУ (18663) псевдореферендум (124)

Идентифицированы предательницы, инициировавшие "присоединение" Луганщины к РФ, среди них представительница на переговорах в Минске, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности разоблачила новых организаторов псевдореферендумов на временно оккупированных территориях востока Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в результате следственно-оперативных действий установлены лица еще двух депутатов народного совета "ЛНР", которые готовили "нормативную базу" для проведения фейкового плебисцита в захваченных районах Луганщины.

Именно они в сентябре 2022 года способствовали "голосованию" за псевдозакон "присоединения" региона к стране-агрессору.

Затем коллаборанты направили "срочное обращение" к главарю террористов Пасечнику с требованием немедленного подписания незаконного документа.

Установлено, что одна из злоумышленниц ранее представляла так наз. "ЛНР" в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и занималась выработкой "Минских соглашений".

"Кроме этого, разоблачена представительница "территориальной избирательной комиссии Луганска", которая занималась фальсификацией результатов псевдореферендума", - говорится в сообщении.

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По данным следствия, все трое коллаборанток с 2014 года начали сотрудничать с местной оккупационной администрацией.

Находясь на "должностях", они способствовали распространению кремлевского режима в регионе и поддерживали деятельность незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях против украинских войск.

После начала полномасштабного вторжения злоумышленницы развернули широкую агитационную кампанию в поддержку фейкового плебисцита.

В ходе массовых мероприятий лично призывали людей прийти на "избирательные участки" и отдать "голос" в пользу страны-агрессора.

За это обещали оформить "паспорта ЛНР" и обеспечить российскими пенсиями.

Идентифицированы предательницы, инициировавшие присоединение Луганщины к РФ, среди них представительница на переговорах в Минске, - СБУ 01

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранткам о подозрении за:

- ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

"Во избежание правосудия вражеские приспешницы скрываются на временно оккупированной территории нашего государства. Однако Служба безопасности установила места их пребывания и проводит комплексные меры по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины", - добавляют в СБУ.

Расследование проводили сотрудники СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.
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Топ комментарии
+41
Какіє мєрзкіє атвратітєлниє рожи...
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13.12.2022 15:33
+22
Такое впечатление, что туда вербуются исключительно нереализованные в личном плане лузерши
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13.12.2022 15:39
+19
Яке ж довге у нас слідство! Ці старі порхавки там колабораціонують з 2014 року, чого їх ще тоді не ідентифікували? Що заважало?
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13.12.2022 15:32
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Яке ж довге у нас слідство! Ці старі порхавки там колабораціонують з 2014 року, чого їх ще тоді не ідентифікували? Що заважало?
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13.12.2022 15:32 Ответить
Такі ж самі калаборанти, як і вони, і навіть ті, що давали концерти в Горлівці і здавали ворогу наших військових.
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13.12.2022 16:36 Ответить
ФСЬО!
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13.12.2022 15:32 Ответить
Какіє мєрзкіє атвратітєлниє рожи...
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13.12.2022 15:33 Ответить
Такое впечатление, что туда вербуются исключительно нереализованные в личном плане лузерши
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13.12.2022 15:39 Ответить
ето нє впєчатлєніє-ето так і єсть...
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13.12.2022 15:41 Ответить
Бюджетные училки, налоговички, госслужащие - неиссякаемый источник предателей, коллаборантов и всех остальных наших бед!
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13.12.2022 15:55 Ответить
Особиста дурість кожного українця це і є невичерпне джерело його проблем. Бо легкі шляхи ведуть тільки в одне місце, але які ж вони привабливі ці легкі шляхи та прості рішення.
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13.12.2022 21:10 Ответить
Да уж, подавляющее большинство не читало кодекса Бушидо:"Если перед тобой есть два пути - выбирай тот, который ведет к смерти коротким путем"
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13.12.2022 21:30 Ответить
Українці ніколи не були обмежені простором, тому в них не могло виникнути подібного мислення. Варіант Сухова з кінофільму Біле сонце пустелі це більш ймовірний шаблон мислення українця: Лучше помучаться.
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13.12.2022 22:24 Ответить
Хватить комплиментамі сипать
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13.12.2022 16:45 Ответить
одна із зловмисниць раніше представляла так зв. "ЛНР" у Тристоронній контактній групу з мирного врегулювання ситуації на сході України і займалась напрацюванням "Мінських угод"
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13.12.2022 15:39 Ответить
і що?
Парашенкавінават?
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13.12.2022 15:44 Ответить
Він не може бути вінаватим. Навпаки. Мінські домовленності, підготовлені тристоронньою контактною групою, врятували Україну
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13.12.2022 15:57 Ответить
Від повномасштабноі війни врятували мінські угоди і дали можливість
підготувати нашу армію до оборони 😡‼️
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13.12.2022 16:11 Ответить
Врятували від вторгнення в той час, коли наша армія налічувала декілька тисяч і бігала у "в'єтнамках". "Барига" створив армію, яка сьогодні дає відсіч ворогу, навіть попри те, що хтось її відвів із укріплень і скоротив.
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13.12.2022 16:40 Ответить
Створив?
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13.12.2022 18:16 Ответить
..телефон, для консультацій Штепи-невинної, та її прекрасного печерного судді, напевне, вже є в усіх зрадників України..
ну, а якщо нема - телефонуйте татаровим-дермакам - усьо порєшают за ваші взноси "на фарбу"
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13.12.2022 15:37 Ответить
Тепер зрозуміло як виглядають самки "окремої нації", яку називають народом Дамбаца
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13.12.2022 15:37 Ответить
оккупантов уничтожают, а этих - ловят. а в чем разница? если явка с повинной, то, допустим, еще можно, а иначе - зачем?
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13.12.2022 15:40 Ответить
Територія є українська, завшивлені нехай перетосуються до овощя "пробуждати матку зруцьку".
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13.12.2022 15:44 Ответить
А куда этим мымрам теперь после 2014-го? ФСБ умеет вербовать людей, предлагая им для начала самый минимум услуг, ну буквально немножко им помочь, ничего особо не делая. Затем снимают на видео и показывают коллегам человека, преувеличивая его помощь. И все, назад дороги нет. Если человек с самого начала решительно не отказывается от сотрудничества, то его очень быстро заставят сделать те поступки, после которых уже не выйти из этого состояния раба.

Довольно много кого могут завербовать, если держать под оккупацией и использовать хорошие методички вербовки. Кого-то запугают пытками, кому-то просто банально предложат сходить за водой и принести своим попить воды, а затем фотографии распространят, как человек идет рядом с чекистом вонючим и будут раскачивать коллектив.

Надо всегда предлагать предателям возможность соскочить с крючка. Например, убить парочку кацапов любым возможным способом. Нож в глаз ночью воткнуть или отравить ядом. В ответ на эту полезную работу предлагать амнистию даже самым гнидам. Тогда кацапам будет намного хуже, чем сейчас, а им итак несладко.
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13.12.2022 15:47 Ответить
Дайте, я їх зараз пожалію
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13.12.2022 16:07 Ответить
які мерзенні пики...
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13.12.2022 15:47 Ответить
Фу какие рожи
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13.12.2022 15:49 Ответить
Ну и хари.
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13.12.2022 15:54 Ответить
😁 У даному випадку морди треба було заблюрити. Надто лякаючі. 😊 Насправді цікаво, невже спецслужби погоджуються з тим, що нарід має знати своїх ху. роїв в обличчя?
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13.12.2022 16:07 Ответить
Ці жіночки не схожі на людей , а схожі на злобних і тупих потвор ,
просто жах 🫣😊
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13.12.2022 16:07 Ответить
А що там із Штепою? Все суд іде?
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13.12.2022 16:10 Ответить
Нуі пики! Хай Бог милує!)))
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13.12.2022 16:15 Ответить
Те що вони колаборанти це відразу зрозуміло якщо залишилися на Донбасі і почали працювати на окупаційний режим. За 8 років так і не наважилися виїхати в інші області отримати статус переселенця.
Тільки для чого для переговорів у Мінську залучались представники Донбасу? Це означало що ці жінки хочуть Росії і звичайно таких на Донбасі багато.
Хто дав право жителям Донбасу вирішувати долю України? І дехто з Донбасу себе називає ( ДОНБАСЬКИМ НАРОДОМ)
Такого народу ніколи не було і не буде
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13.12.2022 16:21 Ответить
ну і харі!
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13.12.2022 16:21 Ответить
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13.12.2022 16:21 Ответить
Встановлено, що одна із зловмисниць раніше представляла так зв. "ЛНР" у Тристоронній контактній групу Джерело: https://censor.net/ua/p3386740
Хаспади, да напишіть, що кобцева ольга, займалася гуманітарними питаннями у т.ч. обмін полоненими. було колись відео вона така "ділова" так під "масквичку" косила так старанно акала, а по факту дешева шелупонь
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13.12.2022 16:46 Ответить
Розстріляти !
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13.12.2022 16:49 Ответить
і що дивного тут, чк що Бойко є чинним Героєм України і ЗЕ сказав що нема підстав позбавити його звання Героя.
Бойко на рівні з загиблими, та й живими, реальними Героями
Як Вам це????
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13.12.2022 16:54 Ответить
У них челюсті не правильні,зразу видно сучкі продажні...
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13.12.2022 17:51 Ответить
Соловьёву надо , или трусы одеть или крестик , снять .
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13.12.2022 18:19 Ответить
 
 