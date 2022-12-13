Идентифицированы предательницы, инициировавшие "присоединение" Луганщины к РФ, среди них представительница на переговорах в Минске, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности разоблачила новых организаторов псевдореферендумов на временно оккупированных территориях востока Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, в результате следственно-оперативных действий установлены лица еще двух депутатов народного совета "ЛНР", которые готовили "нормативную базу" для проведения фейкового плебисцита в захваченных районах Луганщины.

Именно они в сентябре 2022 года способствовали "голосованию" за псевдозакон "присоединения" региона к стране-агрессору.

Затем коллаборанты направили "срочное обращение" к главарю террористов Пасечнику с требованием немедленного подписания незаконного документа.

Установлено, что одна из злоумышленниц ранее представляла так наз. "ЛНР" в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины и занималась выработкой "Минских соглашений".

"Кроме этого, разоблачена представительница "территориальной избирательной комиссии Луганска", которая занималась фальсификацией результатов псевдореферендума", - говорится в сообщении.

Читайте: За последние полторы недели сотни "вагнеровцев" погибли, даже не добравшись до линии фронта, - Гайдай

По данным следствия, все трое коллаборанток с 2014 года начали сотрудничать с местной оккупационной администрацией.

Находясь на "должностях", они способствовали распространению кремлевского режима в регионе и поддерживали деятельность незаконных вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях против украинских войск.

После начала полномасштабного вторжения злоумышленницы развернули широкую агитационную кампанию в поддержку фейкового плебисцита.

В ходе массовых мероприятий лично призывали людей прийти на "избирательные участки" и отдать "голос" в пользу страны-агрессора.

За это обещали оформить "паспорта ЛНР" и обеспечить российскими пенсиями.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранткам о подозрении за:

- ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность);

- ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

"Во избежание правосудия вражеские приспешницы скрываются на временно оккупированной территории нашего государства. Однако Служба безопасности установила места их пребывания и проводит комплексные меры по привлечению виновных к ответственности за преступления против Украины", - добавляют в СБУ.

Расследование проводили сотрудники СБУ Донецкой и Луганской областей при процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры.