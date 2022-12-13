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Столичный наркодилер Чернецкий был приговорен к 5 годам заключения. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Киевские новости Фоторепортаж

чернецький

К 5 годам тюрьмы приговорили наркодилера Юрия Чернецкого, сбывавшего кокаин в ночных клубах столицы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева.

"К 5 годам лишения свободы приговорен наркодилер, сбывавший кокаин в ночных клубах столицы. За поддержание публичного обвинения Печерской окружной прокуратурой города Киева судом объявлен обвинительный приговор киевлянину по факту незаконного приобретения, хранения и сбыта особо опасных наркотических средств (ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 УК Украины)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина продавал наркотики, в том числе кокаин, в ночных развлекательных заведениях Киева. Его задержали во время очередной продажи. Во время обысков по месту жительства правоохранители обнаружили наркотики.

"В январе 2021 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении подозреваемого по ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 УК Украины. По результату судебного разбирательства прокурором полностью доказана вина мужчины в инкриминированных преступлениях. Приговором Бориспольского горрайонного суда Киевской области назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы", - добавили в прокуратуре.

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До вступления приговора в законную силу мужчина будет находиться под стражей.

В комментарии УП спикер прокуратуры Надежда Максимец отметила: "Учитывая то, что прокурор в дебатах просил назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы, прокуратура обжалует приговор суда".

По данным СМИ, речь идет о Юрии Чернецком.

Это первый эпизод с наркотиками, который расследуют правоохранители. Обвинительный акт по этому делу был направлен в суд в январе 2021 года.

В конце августа 2022 года Чернецкого снова задержали с наркотиками в центре столицы. Его жена пыталась собрать 4 миллиона на залог через сбор в Instagram, но ей это не удалось. Обвинительный акт по второму делу направлен для рассмотрения по существу в Печерский районный суд.

Столичный наркодилер Чернецкий был приговорен к 5 годам заключения 01
Столичный наркодилер Чернецкий был приговорен к 5 годам заключения 02
Столичный наркодилер Чернецкий был приговорен к 5 годам заключения 03
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Топ комментарии
+27
Ого аж 5 років. У мене в дворі сусіда з канабісом закрили на 8 років правда це було в 2011 році
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13.12.2022 16:39
+22
лошпедов которые скидывали на карту его жене деньги для того чтобы его выпустить под заставу кончено хватает еще... вместо того чтобы отдать эти деньги для ЗСУ, питались наркодилера от тюрьмы уберегти... идиоты
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13.12.2022 16:40
+21
А його vip-клієнта черновецького,який накрав бабла та прохолоджується в Грузії коли заарештують?
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13.12.2022 16:39
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А його vip-клієнта черновецького,який накрав бабла та прохолоджується в Грузії коли заарештують?
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13.12.2022 16:39 Ответить
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13.12.2022 16:59 Ответить
Так вінж втік у недодержаву ізгаель - куди вся нечисть тікає..і потім ці пі..ри цих злочинців не видають
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13.12.2022 17:04 Ответить
Черновецький то давно, а слуги то тепер отримували в папках...
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15.12.2022 08:07 Ответить
Ого аж 5 років. У мене в дворі сусіда з канабісом закрили на 8 років правда це було в 2011 році
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13.12.2022 16:39 Ответить
В країні введено воєнний стан, мабуть це пом'якшує провину
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13.12.2022 17:08 Ответить
посадили, бо ОПі знижку відмовився зробити.
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13.12.2022 18:16 Ответить
лошпедов которые скидывали на карту его жене деньги для того чтобы его выпустить под заставу кончено хватает еще... вместо того чтобы отдать эти деньги для ЗСУ, питались наркодилера от тюрьмы уберегти... идиоты
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13.12.2022 16:40 Ответить
это скидывались те, кто донатит лачену, а не ЗСУ. Эти множества с патриотизмом не пересекаются.
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13.12.2022 16:47 Ответить
я точно не знаю, но то ли у него,то ли у его жены есть свой канал где они своих подписчиков просили чтобы те скидывали деньги на то чтобы выпустить его под заставу, и там разные глупые клушы и другие идиот аж бегом отправляли по 10 тысяч гривен и больше,кто то меньше
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13.12.2022 16:51 Ответить
это другой мир, и с ЗСУ он никак не пересекается.
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13.12.2022 17:00 Ответить
Що, якомусь клієнту у ВР в борг нюхнути не дав? ))) А взагалі - вживати чи не вживати, то особиста справа кожного, та й до розряду "наркотики" чомусь нарівні відносять і смертельний героїн, і канабіс, і кокаїн, хоча це те ж саме, що рівняти капусту з м'ясом.
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13.12.2022 16:46 Ответить
/зберігання та збут особливо небезпечних наркотичних засобів/
Різниця є. Так як і є різниця між вживанням і збутом. І збут - далеко не "особиста справа кожного".
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13.12.2022 17:13 Ответить
проте спиртне на кожному кроці купити можна... а єтиловий спирт - сильнодіючий наркотик, тягу до якого у наркології знімають налтрексоном, як і героїновим наркоманам. це каже про факт що спиртне і героїн працюють однаково, за виключення того що спиртягу у вену шприцем не ставлять.
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13.12.2022 18:09 Ответить
Поркус экс греге диаболи...
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13.12.2022 17:16 Ответить
Наши люди в булочную на такси не ездят. Ваще пох и на этого драгилера и на его клиентов
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13.12.2022 17:17 Ответить
Середня тривалість життя наркомана в Україні 27 років, або 6-7 років з моменту початку вживання. Звідси кожний наркоторгівець є серійним убивцею. Ставитись до таких потрібно відповідно. Ця **** вбила більше людей ніж прєсловутий Чікатіло або Онопрієнко. І що? 5 років... Що ж то за "справедливість згідно Закону"? Тут тільки "суд Лінча" допоможе...
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13.12.2022 17:28 Ответить
Вы наверное употребляли???двигать или нет,дело личное,а свинья везде найдет.
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13.12.2022 18:02 Ответить
Наркоти доступні тільки там де корумпована поліція.
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14.12.2022 01:37 Ответить
В Барселоні прямо на головній вулиці продають наркоту, в Амстердамі мароканські бариги пропонували купити заборонену наркоту також на вулиці, таку саму хєрню зустрічав у Брюсселі та Лісабоні.
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14.12.2022 09:24 Ответить
У нас мєнти навпаки наркобариг захищають, згадується процес чи в Сумаї чи в іншому місті де активісти знищували наркобариг, винними залишились активісти. Кришується наркотрафік з верхівки МВС, а може і СБУ.
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14.12.2022 15:07 Ответить
уровен кражи шикаладки в америке дали б 20000000лет
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13.12.2022 17:53 Ответить
Шльондра не смогла собрать 100 000 долларов ? хаха
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13.12.2022 18:23 Ответить
А що нічни клуби працують? коменданська година не працює.. На жаль цим вопросом ні хто не задавься.
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13.12.2022 18:25 Ответить
а сколько их еще в Киеве , в Украине и кто крышует?
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13.12.2022 18:34 Ответить
Давно надо было УПК выбросить на помойку с такими "справедливыми" решениями ... хотя не только УПК, но и сами суды. Интересно, сколько бы этот эскобар получил в европейском или американском суде ?
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14.12.2022 10:10 Ответить
Випустять за два тижні під заставу. А потім взагалі виправдають.
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14.12.2022 10:13 Ответить
Колись дивився серіал "Бангкок Хілтон". Навіть контрабанда наркотиків у Тайланді карається смертю, не кажучи про збут. У нас набуло поширення наркоти після горбачовськой антиалкогольної компанії. Східні народи привчили, в Україні цього ніколи не було.
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14.12.2022 10:47 Ответить
Уже на початку 80-тих українці активно википячували над свічкою копійчані каплі димедролу від нежиті (з 10 до 2 мл., чим збільшували концентрацію) і кололи в жилу (вену)...
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14.12.2022 21:33 Ответить
ОП продав неякісний кокс ⁉️ 😁
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14.12.2022 15:05 Ответить
Гуманний суд - у США він би сів пожиттєво
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14.12.2022 15:23 Ответить
дружбан депутата верховной зрады кольки-каклетки...
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14.12.2022 16:13 Ответить
Судді гуманісти чи були клієнтами?
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15.12.2022 08:10 Ответить
 
 