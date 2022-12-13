РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10586 посетителей онлайн
Новости Фото ФоторепортажВойна в Украине Война
2 262 4
война (46566) обстрел (20085) жертвы (1540) Запорожская область (2240)

На Запорожье артиллерийским обстрелом российских оккупантов смертельно ранена 83-летняя женщина, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские оккупанты обстреляли дома мирных жителей в Запорожской области. Погибла 83-летняя женщина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

На Запорожье артиллерийским обстрелом российских оккупантов смертельно ранена 83-летняя женщина, - Нацполиция 01

За минувшие сутки военные РФ атаковали Запорожскую область из артиллерии, РСЗО и ракетных установок. Пострадали Гуляйполе, Орехов, Новоданиловка, Дорожнянка, Ольговское, Красное, Полтавка, Малая Токмачка, Желтая Круча, Степное, Плавни. Наиболее напряженной остается ситуация в пологовском направлении.

Во время артиллерийского обстрела Малой Токмачки смертельно ранена 83-летняя местная жительница, повреждены ее дом и территория домовладения.

На Запорожье артиллерийским обстрелом российских оккупантов смертельно ранена 83-летняя женщина, - Нацполиция 02

На Запорожье артиллерийским обстрелом российских оккупантов смертельно ранена 83-летняя женщина, - Нацполиция 03

Этой ночью российские войска выпустили два С-300 по территории села Желтая Круча. Ракеты попали в земельный участок возле памятника погибшим солдатам второй мировой войны. Взрывной волной повреждено историческое сооружение и здание культуры.

На Запорожье артиллерийским обстрелом российских оккупантов смертельно ранена 83-летняя женщина, - Нацполиция 04

На Запорожье артиллерийским обстрелом российских оккупантов смертельно ранена 83-летняя женщина, - Нацполиция 05

В близлежащих домах выбиты окна, повреждены фасады, крыши, ограждения.

На Запорожье артиллерийским обстрелом российских оккупантов смертельно ранена 83-летняя женщина, - Нацполиция 06

Читайте также: Последствия вражеского удара по Краматорску. ВИДЕО


На Запорожье артиллерийским обстрелом российских оккупантов смертельно ранена 83-летняя женщина, - Нацполиция 07
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дитина в свої 2-6 років пережила саму страшну війну в історії людства і на 84 му році життя її вбило якесь *****
плєшиве, нагле, брехливе, жорстоке *****
показать весь комментарий
13.12.2022 16:42 Ответить
Чтоб вы, суки, прежде чем сами сдохнете, похоронили всех своих близких - мамок, папок, дедов, детей. И чтобы твари вы молились о лёгкой смерти
показать весь комментарий
13.12.2022 17:03 Ответить
вижила дитиною при іменованих "фашистах" - загинула від кацапо-фашистів "асвабадітелей"...(((
показать весь комментарий
13.12.2022 18:59 Ответить
 
 