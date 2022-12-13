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В Киеве простились с добровольцем "Госпитальеров" Нико. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Прощание с добровольцем батальона медицинской эвакуации "Госпитальеры" Украинской добровольческой армии, гражданином Швеции на псевдо Нико состоялось в Михайловском монастыре в Киеве.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

На фейсбук-странице "Госпитальеров" накануне сообщили подробности гибели Нико: "Во время эвакуации раненых с фронта произошло столкновение нашего эвакуационного авто с боевой машиной пехоты, брошенной среди дороги. А эвакуация велась с самого нуля. Наш побратим, Нико, погиб".

В Киеве простились с добровольцем Госпитальеров Нико 01
В Киеве простились с добровольцем Госпитальеров Нико 02
В Киеве простились с добровольцем Госпитальеров Нико 03
В Киеве простились с добровольцем Госпитальеров Нико 04

Сообщается, что мужчина был в крайне тяжелом состоянии, еще два госпитальера из его экипажа проходят обследование.

В Киеве простились с добровольцем Госпитальеров Нико 05

В Киеве простились с добровольцем Госпитальеров Нико 06
В Киеве простились с добровольцем Госпитальеров Нико 07
В Киеве простились с добровольцем Госпитальеров Нико 08

В Киеве простились с добровольцем Госпитальеров Нико 09
В Киеве простились с добровольцем Госпитальеров Нико 10
Фото, видео: Олег Богачук

"Он был юным парнем, но, приехав из Швеции, он вызвался стать медиком-добровольцем и спасать жизнь на фронте.

Вечная слава тем, кто не будучи украинцами, бросают свою комфортную жизнь и едут к нам. Едут на войну за нашу независимость. За нашу идентичность", - подчеркивается в публикации.
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Топ комментарии
+38
Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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13.12.2022 17:08
+23
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13.12.2022 17:15
+12
Вічна пам'ять та вічна Слава Герою України!
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13.12.2022 17:31
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Пам'ятаймо кожного героя полеглого за волю України...
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13.12.2022 17:08 Ответить
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13.12.2022 17:15 Ответить
Чи не до нього підходила маленька дівчинка в Херсоні після звільнення? Десь було відео, хто знає?
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13.12.2022 17:26 Ответить
Цілком можливо. Він був і на Херсонщині.
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13.12.2022 18:24 Ответить
Вічна пам'ять та вічна Слава Герою України!
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13.12.2022 17:31 Ответить
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13.12.2022 17:38 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Слава Швеції!!!
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13.12.2022 17:40 Ответить
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13.12.2022 18:04 Ответить
Дякуємо, Ніко!😪 Героям Слава!
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13.12.2022 18:16 Ответить
С.У.М.
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13.12.2022 18:31 Ответить
Ruhe in Frieden.
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13.12.2022 22:22 Ответить
 
 