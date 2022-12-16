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Силы обороны готовы к противодействию противнику на северной государственной границе, – Наев. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность подразделений, защищающих Волынское направление, к отражению нападения воздушного десанта и диверсионно-разведывательных групп.

Об этом сообщает Командование ОС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Во время мероприятия подразделениями Сил обороны были отработаны элементы противодействия высадке воздушного десанта противника в район объекта критической инфраструктуры, нанесение огневого поражения силами минометной батареи, взятие противника в кольцо и полное его уничтожение всеми имеющимися средствами", - говорится в сообщении.

По словам Наева, ситуация в Северной операционной зоне стабильная и контролируемая. Государственная граница Украины пристально охраняется и подготовлена к ведению оборонных действий.

"В течение определенного периода усилена боевая служба, ведение разведки, в частности осуществлено ее нацеление на получение критической важной информации, необходимой для принятия соответствующих решений в случае увеличения военной угрозы со стороны республики Беларусь", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Также Наев отметил, что соотношение сил и средств украинских войск по сравнению с вражескими силами гарантирует полный спектр выполнения боевых задач.

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"По состоянию на сегодняшний день, подразделения, выполняющие задачи в Северной операционной зоне на государственной границе, готовы к противодействию противнику, - добавил он.

"Отметим, что данные мероприятия проходят на фоне внезапной проверки вооруженных сил противника на территории республики Беларусь, отрабатывающих в рамках учений действия наступательного характера. В частности, подняты по тревоге, быстро перемещены в определенные районы, а также форсирование водных препятствий", - отметили в Командовании.

Наев передал четыре мощных внедорожника экипажам мобильных огневых групп противовоздушной обороны, защищающих небо над объектами критической инфраструктуры на Волынском направлении. Транспортные средства защитникам Украины предоставлены неравнодушными гражданами в сотрудничестве с проектом "ГЕРОЙCAR", действующим в рамках благотворительной инициативы при поддержке Вооруженных Сил "Стражи неба".

Силы обороны готовы к противодействию противнику на северной государственной границе, – Наев 01
Силы обороны готовы к противодействию противнику на северной государственной границе, – Наев 02
Силы обороны готовы к противодействию противнику на северной государственной границе, – Наев 03
Силы обороны готовы к противодействию противнику на северной государственной границе, – Наев 04
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Топ комментарии
+18
Генерал Наєв, Пан Наєв, бойовий офіцер. Віримо тільки ЗСУ і народу України.
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16.12.2022 08:58
+12
СЛАВА ЗСУ.
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16.12.2022 09:56
+12
ситуація стабільна та контрольована. Державний кордон України пильно охороняється та підготовлений до ведення оборонних дій.
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16.12.2022 10:30
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Генерал Наєв, Пан Наєв, бойовий офіцер. Віримо тільки ЗСУ і народу України.
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16.12.2022 08:58 Ответить
Мало о нем знаю, но он кажется до большой войны и про юг так говорил
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16.12.2022 09:09 Ответить
Сцыкливых белорусов, обстреливающих наши дома, ждет теплая встреча.
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16.12.2022 09:13 Ответить
Тільки не кажіть про це гавнокомандувачу, він там велике крадівництво організує і дороги для зернового коридору розмінує.
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16.12.2022 09:42 Ответить
СЛАВА ЗСУ.
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16.12.2022 09:56 Ответить
ситуація стабільна та контрольована. Державний кордон України пильно охороняється та підготовлений до ведення оборонних дій.
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16.12.2022 10:30 Ответить
Штабные игрища, инспекции, но по другому никак. Весь вопрос в Наеве, а он аппаратчик и приспособленец, полководческим талантом не блещет, а вот иными качествами отличен. Короче, слабак!
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16.12.2022 10:31 Ответить
Віримо ЗСУ! Вони знають свою роботу і контролюють ситуацію.
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16.12.2022 10:45 Ответить
З білораші русня вже не пройде, навіть якщо і посуне. ЗСУ є чим зустріти ворога. Не панікуємо.
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16.12.2022 10:51 Ответить
Це так і те що Наєв там уже певний час, говорить,що ситуація контрольована.
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16.12.2022 12:52 Ответить
https://youtube.com/shorts/HLEnSS8Pz2A?feature=share..

Немецкое оружие против Дронов и прочего Отребья путлера...✊👍
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16.12.2022 12:22 Ответить
Тримаємо стрій!
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16.12.2022 12:52 Ответить
 
 