Силы обороны готовы к противодействию противнику на северной государственной границе, – Наев. ФОТОрепортаж

Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев проверил готовность подразделений, защищающих Волынское направление, к отражению нападения воздушного десанта и диверсионно-разведывательных групп.

Об этом сообщает Командование ОС ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Во время мероприятия подразделениями Сил обороны были отработаны элементы противодействия высадке воздушного десанта противника в район объекта критической инфраструктуры, нанесение огневого поражения силами минометной батареи, взятие противника в кольцо и полное его уничтожение всеми имеющимися средствами", - говорится в сообщении.

По словам Наева, ситуация в Северной операционной зоне стабильная и контролируемая. Государственная граница Украины пристально охраняется и подготовлена к ведению оборонных действий.

"В течение определенного периода усилена боевая служба, ведение разведки, в частности осуществлено ее нацеление на получение критической важной информации, необходимой для принятия соответствующих решений в случае увеличения военной угрозы со стороны республики Беларусь", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Также Наев отметил, что соотношение сил и средств украинских войск по сравнению с вражескими силами гарантирует полный спектр выполнения боевых задач.

Читайте также: Наев обсудил с польским коллегой Пиотровски ситуацию на границе с Беларусью из-за "внезапной проверки" готовности войск РБ

"По состоянию на сегодняшний день, подразделения, выполняющие задачи в Северной операционной зоне на государственной границе, готовы к противодействию противнику, - добавил он.

"Отметим, что данные мероприятия проходят на фоне внезапной проверки вооруженных сил противника на территории республики Беларусь, отрабатывающих в рамках учений действия наступательного характера. В частности, подняты по тревоге, быстро перемещены в определенные районы, а также форсирование водных препятствий", - отметили в Командовании.

Наев передал четыре мощных внедорожника экипажам мобильных огневых групп противовоздушной обороны, защищающих небо над объектами критической инфраструктуры на Волынском направлении. Транспортные средства защитникам Украины предоставлены неравнодушными гражданами в сотрудничестве с проектом "ГЕРОЙCAR", действующим в рамках благотворительной инициативы при поддержке Вооруженных Сил "Стражи неба".







