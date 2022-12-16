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Рашисты в течение суток обстреливали Бахмутский, Краматорский и Покровский районы, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские захватчики обстреливали территорию Донбасса.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"На Донецком направлении целый день продолжались обстрелы Курахового - повреждены 7 домов и инфраструктурный объект. Также повреждены дома и электросети в Кураховке. В Авдеевке в течение ночи и утра произошел 1 артобстрел и 2 обстрела из градов - по предварительной информации, жертв нет.

На Горловском направлении 1 человек погиб в Белой Горе Константиновской громады, также повреждены помещения предприятия в Иванополье. В Бахмуте за ночь 3 человека получили ранения.

На Лисичанском направлении утром россияне нанесли удар по Лиману. По предварительной информации, была применена система С-300. Пока информация о пострадавших не поступала, однако точно известно о разрушении: начались пожары", - говорится в сообщении.

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Рашисты в течение суток обстреливали Бахмутский, Краматорский и Покровский районы, - ОВА 01
Рашисты в течение суток обстреливали Бахмутский, Краматорский и Покровский районы, - ОВА 02
Рашисты в течение суток обстреливали Бахмутский, Краматорский и Покровский районы, - ОВА 03
Рашисты в течение суток обстреливали Бахмутский, Краматорский и Покровский районы, - ОВА 04
Рашисты в течение суток обстреливали Бахмутский, Краматорский и Покровский районы, - ОВА 05
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это ужас
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16.12.2022 13:49 Ответить
 
 