Рашисты в течение суток обстреливали Бахмутский, Краматорский и Покровский районы, - ОВА. ФОТОрепортаж

Российские захватчики обстреливали территорию Донбасса.

Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"На Донецком направлении целый день продолжались обстрелы Курахового - повреждены 7 домов и инфраструктурный объект. Также повреждены дома и электросети в Кураховке. В Авдеевке в течение ночи и утра произошел 1 артобстрел и 2 обстрела из градов - по предварительной информации, жертв нет.

На Горловском направлении 1 человек погиб в Белой Горе Константиновской громады, также повреждены помещения предприятия в Иванополье. В Бахмуте за ночь 3 человека получили ранения.

На Лисичанском направлении утром россияне нанесли удар по Лиману. По предварительной информации, была применена система С-300. Пока информация о пострадавших не поступала, однако точно известно о разрушении: начались пожары", - говорится в сообщении.

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