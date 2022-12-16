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Ликвидирована схема побега уклонистов за границу под видом моряков иностранных судов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Служба безопасности заблокировала в Одессе канал незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста.

Об этом в телеграме сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, к организации нелегального трафика причастен глава местного общественного объединения моряков. Она предлагала потенциальным призывникам скрыто уехать за пределы Украины, якобы прикрываясь работой на иностранных торговых судах.

Для этого злоумышленница снабжала своих клиентов поддельными документами о непригодности к военной службе.

Стоимость "услуг" составляла от 7 до 8 тыс. дол. с человека. Сумма зависела от обстоятельств и срочности зарубежного рейса.

Для реализации сделки злоумышленница создала организованную преступную группировку, в которую входил ее отец. Именно он встречался с клиентами, вел переговоры и получал от них деньги за бегство за границу.

Смотрите также: Схема незаконной переправки лиц через госграницу разоблачена в Одесской области. ФОТО

Еще одним участником группы является руководитель местного учебного центра моряков, который использовал свои связи в медучреждениях для оформления фальшивых справок о "состоянии здоровья".

Готовый пакет фейковых документов "заказчики" получали от курьера.

Для коммуникации злоумышленники использовали анонимные мессенджеры и пытались действовать максимально законспирированно.

Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили преступный механизм и задокументировали получение фигурантами почти 8 тыс. дол. за изготовление "белого билета".

В результате следственно-оперативных действий правоохранители задержали организатора группировки, ее близкого родственника и руководителя морского учебного центра.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы); ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.

Ликвидирована схема побега уклонистов за границу под видом моряков иностранных судов, - СБУ 01

Ликвидирована схема побега уклонистов за границу под видом моряков иностранных судов, - СБУ 02
Ликвидирована схема побега уклонистов за границу под видом моряков иностранных судов, - СБУ 03
Ликвидирована схема побега уклонистов за границу под видом моряков иностранных судов, - СБУ 04

Ликвидирована схема побега уклонистов за границу под видом моряков иностранных судов, - СБУ 05

Ликвидирована схема побега уклонистов за границу под видом моряков иностранных судов, - СБУ 06
Ликвидирована схема побега уклонистов за границу под видом моряков иностранных судов, - СБУ 07
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Топ комментарии
+17
Воєнкомати попрацювали три місяці і дрочать пів року, а урядовці і депутати на чолі з президентом за цим процесом спостерігают, як збоченці, в режимі онлайн. За пів року воєнкомати мали б сформувати необхідний резерв призовників, яким заборонений виїзд за кордон, всім іншим необхідно дозволити виїзджати, роботи немає, людям потрібно за щось жити. Відібраним в резерв необхідно проводити військове навчання по місцю проживання. Це можуть бути курси військової підготовки у вечірній час без відриву від основної роботи для працюючих, а також оплачувані, нехай і по мінімуму, денні форми навчання і тренувань по військових спеціальностях з виїздами на полігони для бойового вишколу, стрільб і т.д. Це прибере корупцію на кордоні і зніме напругу в суспільстві.
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16.12.2022 12:59
+14
А як "прошляпили" цілий "батальйон Манако"?
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16.12.2022 12:47
+13
А чому зразу ухилянти. Так не законно намагалися перетнути кордон, коли це заборонено в зв'язку з війною. Їм що видали повістки і в них була необхідність у ЗСУ і вони ховались? Чи в нас будь хто від 18 до 60 років чоловічої статі і не служе автоматично ухилянти?
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16.12.2022 12:50
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Сбушная крыша по "обилечиванию" моряков отрабатывает свои деньги!
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16.12.2022 12:31 Ответить
Це бізнес на рабах.
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16.12.2022 12:37 Ответить
А як "прошляпили" цілий "батальйон Манако"?
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16.12.2022 12:47 Ответить
Ви нє панімаєтє....єтодругоє.
P. S. СБУ ловить тих хто не башляє.
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16.12.2022 13:27 Ответить
А батальен Вена с крёстным папаней ФИРТАШЕМ ⁉️Там самые крупные рыбы ‼️Верхушка ОПЗЖопы и всей кошер -ностры‼️
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16.12.2022 16:15 Ответить
Має бути все добровільно.Цікаво,а в Європі знають,що саме чоловіків не випускають?
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16.12.2022 12:48 Ответить
От мені цікаво, якби таке сталося в Європі, скільки б чоловіків заявили про непереборне відчуття себе третьою статтю, чи якимось з надцяти гендерів. За це останні років 20 боролися у всіх парламентах.
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16.12.2022 12:58 Ответить
Так там боролися за рівність.І в нас також кажуть за рівні права і свободи.Щось я рівних прав і свобод не бачу.І якщо ти чоловік.це не означає.що ти повинен одразу йти воювати.Це застаріла дурня.Я так вважаю,що має бути все виключно добровільно.
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16.12.2022 13:00 Ответить
скоро операции по пересадке пола станут самыми популярными- женщин за границу выпускают
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16.12.2022 13:25 Ответить
Що це за така вибіркова демократія,коли можуть виїжджати ті,хто лиже владу і наближений до неї?
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16.12.2022 12:50 Ответить
А чому зразу ухилянти. Так не законно намагалися перетнути кордон, коли це заборонено в зв'язку з війною. Їм що видали повістки і в них була необхідність у ЗСУ і вони ховались? Чи в нас будь хто від 18 до 60 років чоловічої статі і не служе автоматично ухилянти?
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16.12.2022 12:50 Ответить
Перекриття кордонів,так не має бути.Ніхто вам чітко не покаже,де прописана заборона на виїзд саме чоловіків.
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16.12.2022 13:02 Ответить
Так, влада ухилянтів розглядає всіх українських чоловіків, як потенційних ухилянтів, тобто для них діють презумпція винуватості та превентивний домашній арешт.
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16.12.2022 13:35 Ответить
Багато цікавого...
Для військової служби непридатний, а для моря - все гаразд? Що це за хвороби такі? І ще питання. Може, слід було з самого початку дозволити морякам (і студентам) доступний виїзд за кордон? Якщо немає повальної мобілізації, навіщо тримати людей вдома, без роботи та освіти? Тоді б і такі "громадські об'єднання" лишилися без лівого прибутку.
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16.12.2022 12:59 Ответить
Воєнкомати попрацювали три місяці і дрочать пів року, а урядовці і депутати на чолі з президентом за цим процесом спостерігают, як збоченці, в режимі онлайн. За пів року воєнкомати мали б сформувати необхідний резерв призовників, яким заборонений виїзд за кордон, всім іншим необхідно дозволити виїзджати, роботи немає, людям потрібно за щось жити. Відібраним в резерв необхідно проводити військове навчання по місцю проживання. Це можуть бути курси військової підготовки у вечірній час без відриву від основної роботи для працюючих, а також оплачувані, нехай і по мінімуму, денні форми навчання і тренувань по військових спеціальностях з виїздами на полігони для бойового вишколу, стрільб і т.д. Це прибере корупцію на кордоні і зніме напругу в суспільстві.
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16.12.2022 12:59 Ответить
так бизнес на границе развалится, сейчас 20тыс долларов нужно заплатить, чтоб вывезли
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16.12.2022 13:23 Ответить
Ви прямо хочете залізти в кишеню до воєнкомів. Вони кожного ранку виходять на полювання не для того, щоб за три місяці сформувати резерв і сидіти без грошей (заробітну плату при таких заробітках можна і рахувати).
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16.12.2022 13:30 Ответить
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16.12.2022 13:21 Ответить
Чи СБУ буде викрита Схема за якою виїхав син мразоти Портнова?
Чи будуть викриті СБУ Схеми за якими виїхали ті що у фільмі "Батальйон Монако"? Чи там СБУ може на своїх вийти?!
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16.12.2022 13:30 Ответить
Их там десятки тысяч с водителями , няньками , обслугой
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16.12.2022 16:18 Ответить
не зрозуміло чим відрізняємось від загарбників, хоча зрозуміло, на расії тих хто не хоче воювати за кордон випускають, а в нас ні, і все це ще по гендерному принципу, хоча ж ми наче за рівність прав жінок та чоловіків, та і толку від тих хто не вмотивований в ЗСУ думаю ні якого, а всі ці затримання це бабло перемагає зло, треш якійсь
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16.12.2022 13:40 Ответить
Мабуть так і Дейдей, як МАРЯКЧОК двинув з України???
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16.12.2022 13:48 Ответить
Перечитав статтю і побачив, що текст від СБУ точно шахраї писали, бо все перекручено та подано явно з купою брехні!!!
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16.12.2022 15:32 Ответить
"Квартал 95" также выезжал за границу - давать концерты.

В законе нет исключения, что артистам можно выезжать.

Но выпустили именно "Квартал 95", потом сказали что артистам можно выезжать, если они часть гонорара пожертвуют на ЗСУ.

Размер пожертвования не определен, т.е. может быть 1 гривна и все будет на словах законно.
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16.12.2022 14:14 Ответить
Порошенко границ не закрывал..генерал Франко в Испании в 1936 году тоже не закрывал...
Вывод делайте сами....
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16.12.2022 14:52 Ответить
А що продають шахраї у вашому місті, чи ви всі там дуже "чесні" та не підкупні і ніхто, ніколи закон не порушував? Може тоді вам не потрібна ані поліція, ані СБУ, ані прокуратура, ані судді?!
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16.12.2022 15:30 Ответить
якщо на районі з'являється новий барига наркоти з цікавою ціною і без даху над головою, то до нього одразу приходять мусора і дають мінімум 5 років посидіти і подумати. Так само як мусора колись, зараз поступає СБУ, коли пресує всіх, хто працює по схемам з яких не годуються можновладні гниди. Тобто хочеш виїхати - плати у касу слуги народу.
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16.12.2022 15:19 Ответить
У цій статті мене збентежила інформація про залежність вартості цих "послуг" в залежності від терміновості рейсу. З цього роблю висновок, що фраза "під виглядом моряків іноземного судна" є БРЕХЛИВОЮ, бо до послуг цих злодіїв звертались дійсно люди які мали виклик на іноземне судно, але не могли поїхати на заробітки через заборону виїзду громадянам України призивного віку, у зв'язку з чим мали потребу отримати документи про "непридатність до служби", і саме ця "непридатність" була прикриттям для реальних моряків, що давала можливість виїхати для праці і заробітку на іноземному судні, а не навпаки. Я вважаю що це викривлення інформації і вільне трактування!!! І, до речі, що робити морякам, якщо в Україні роботи їм не має, до армії не призивають, а їсти хочеться?!
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16.12.2022 15:27 Ответить
а як в країні із льотним і диспетчерським складом цивільної авіації? Де вони працевлаштувалися, коли закордон не випускають?
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16.12.2022 16:34 Ответить
Это чистой воды подстава! Я больше не верю в сбу. И то , что в Украине что-то поменяется в лучшю сторону с продажными судами.
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16.12.2022 22:33 Ответить
Подстава и далеко не первая!
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17.12.2022 16:54 Ответить
 
 