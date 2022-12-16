Ликвидирована схема побега уклонистов за границу под видом моряков иностранных судов, - СБУ. ФОТОрепортаж

Служба безопасности заблокировала в Одессе канал незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста.

Об этом в телеграме сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, к организации нелегального трафика причастен глава местного общественного объединения моряков. Она предлагала потенциальным призывникам скрыто уехать за пределы Украины, якобы прикрываясь работой на иностранных торговых судах.

Для этого злоумышленница снабжала своих клиентов поддельными документами о непригодности к военной службе.

Стоимость "услуг" составляла от 7 до 8 тыс. дол. с человека. Сумма зависела от обстоятельств и срочности зарубежного рейса.

Для реализации сделки злоумышленница создала организованную преступную группировку, в которую входил ее отец. Именно он встречался с клиентами, вел переговоры и получал от них деньги за бегство за границу.

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Еще одним участником группы является руководитель местного учебного центра моряков, который использовал свои связи в медучреждениях для оформления фальшивых справок о "состоянии здоровья".

Готовый пакет фейковых документов "заказчики" получали от курьера.

Для коммуникации злоумышленники использовали анонимные мессенджеры и пытались действовать максимально законспирированно.

Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили преступный механизм и задокументировали получение фигурантами почти 8 тыс. дол. за изготовление "белого билета".

В результате следственно-оперативных действий правоохранители задержали организатора группировки, ее близкого родственника и руководителя морского учебного центра.

В рамках уголовного производства по ч. 4 ст. 368-3 (подкуп должностного лица юридического лица частного права независимо от организационно-правовой формы); ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении и избрании меры пресечения.













