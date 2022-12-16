Последствия обстрела Кривого Рога оккупантами. ФОТОрепортаж

Российские захватчики ударили по жилому дому в Кривом Роге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Спасатели установили, что 1 подъезд трехэтажного жилого дома полностью разрушен. Предварительно, в результате происшествия погибли 2 человека, пострадали 6 человек, из них трое несовершеннолетних. Также спасены и госпитализированы три несовершеннолетних лица", - говорится в сообщении.

Под завалами еще, возможно, находятся люди. Ликвидация последствий продолжается.

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