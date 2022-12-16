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Последствия обстрела Кривого Рога оккупантами. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Российские захватчики ударили по жилому дому в Кривом Роге.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"Спасатели установили, что 1 подъезд трехэтажного жилого дома полностью разрушен. Предварительно, в результате происшествия погибли 2 человека, пострадали 6 человек, из них трое несовершеннолетних. Также спасены и госпитализированы три несовершеннолетних лица", - говорится в сообщении.

Под завалами еще, возможно, находятся люди. Ликвидация последствий продолжается.

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Последствия обстрела Кривого Рога оккупантами 01
Последствия обстрела Кривого Рога оккупантами 02
Последствия обстрела Кривого Рога оккупантами 03
Последствия обстрела Кривого Рога оккупантами 04
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Топ комментарии
+5
Російські терористи з ракетами і ядерною зброєю, які їм відділи українці для свого захисту. Ну-ну, терористи вам захистять.
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16.12.2022 12:53
+4
Все ясно, головну базу націоналістів обстріляли. Ну-ну.
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16.12.2022 12:33
+3
головну і таємну
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16.12.2022 12:36
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Все ясно, головну базу націоналістів обстріляли. Ну-ну.
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16.12.2022 12:33 Ответить
головну і таємну
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16.12.2022 12:36 Ответить
С-300 напевне,в них того "добра" як в дурня махорки.
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16.12.2022 12:40 Ответить
В них дальність до 100 км, звідки?
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16.12.2022 13:06 Ответить
Хіба що з Енергодару, та й те вже на межі.
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16.12.2022 13:08 Ответить
150 км, 200 км иногда даже 300 км, зависит от модификации(
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16.12.2022 14:04 Ответить
6-7000 шт
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16.12.2022 14:48 Ответить
Російські терористи з ракетами і ядерною зброєю, які їм відділи українці для свого захисту. Ну-ну, терористи вам захистять.
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16.12.2022 12:53 Ответить
С300 на металлическую крышу навелся. "Выбрал" себе цель "поярче" и сагрился на нее. Это ИМХО.
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16.12.2022 12:53 Ответить
Мабуть с-300 хтось запустив про місту і бажав, щоб ця ракета щось зруйнувала і когось вбила.
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16.12.2022 13:05 Ответить
а у нас почему их терр.организацию кооператив озеро не признают террористами..я хз..
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16.12.2022 14:47 Ответить
 
 