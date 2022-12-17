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"Картины года: Как Украина противостояла штурму России". ФОТОрепортаж Reuters 18+

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

СМИ опубликовали подборку фотографий, сделанных с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины 24 февраля. Внимание! Новость содержит фото, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям с неустойчивой психикой!

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Издание Reuters назвала подборку: "Картины года: Как Украина противостояла штурму России"

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинские активисты организовали в Вене массовый Марш Независимости. ФОТОрепортаж

Картины года: Как Украина противостояла штурму России 01
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 02
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 03
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 04
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 05
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 06
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 07
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 08
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 09
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 10
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 11
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 12
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 13
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 14
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 15
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 16
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 17
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 18
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 19
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 20
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 21
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 22
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 23
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 24
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 25
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 26
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 27
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 28
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 29
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 30
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 31
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 32
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 33
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 34
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 35
Картины года: Как Украина противостояла штурму России 36
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Топ комментарии
+77
Будь ти проклята, рашка!!!! огиднi , мерзеннi гниди!
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16.12.2022 13:40
+38
Потвори, дика орда, яка називала нас "братами", а сама готувалася щоб нас знищити. Заволоділа нашими літаками ТУ і ракетами ніби для нашого захисту, а використовує для нашого вбивства, як і погрожує світу нашими ядерними ракетами. Тільки знищення цієї потвори дасть нам можливість далі жити, а світу розвиватися. Вони ніколи не стануть людьми, вони ніколи не зміняться, можуть тільки прикидатися, коли будуть слабкі, а потім візьмуться за своє.
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16.12.2022 13:47
+27
Сподіваюсь, що після цієї війни більше ніхто і ніколи в Україні не вскудахтне про брацкіє народи.
А якщо спробує, то буде негайно відпижджений до кривавих сортів і кинутий у СІЗО
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16.12.2022 13:56
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Будь ти проклята, рашка!!!! огиднi , мерзеннi гниди!
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16.12.2022 13:40 Ответить
прокляті - це трохи більше, чим нічого. Тільки помста до припинення їхньго дихання
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16.12.2022 13:58 Ответить
Ця війна, як і сотні інших в яких рашисти окупували, довела, що прокляття не працюють - бо Бога немає! Або він сліпий. Тільки смерть рашистского окупанта - єдиний спосіб помститися за наші страждання.
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16.12.2022 15:28 Ответить
До війни жартували, що треба відразу, не розбираючись бити кулаком в сторону «альтєрнатівнага мнєнія». Тепер треба стріляти.
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16.12.2022 13:47 Ответить
Нема більше "альтернатівного мнєнія" - є українське і вороже.

Правда, дехто в ОПЗЄ вирішив, що, якшо вороги з ОПЗЖ покищо мовчать, то можна з ними співпрацювати.
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16.12.2022 13:54 Ответить
Потвори, дика орда, яка називала нас "братами", а сама готувалася щоб нас знищити. Заволоділа нашими літаками ТУ і ракетами ніби для нашого захисту, а використовує для нашого вбивства, як і погрожує світу нашими ядерними ракетами. Тільки знищення цієї потвори дасть нам можливість далі жити, а світу розвиватися. Вони ніколи не стануть людьми, вони ніколи не зміняться, можуть тільки прикидатися, коли будуть слабкі, а потім візьмуться за своє.
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16.12.2022 13:47 Ответить
Сподіваюсь, що після цієї війни більше ніхто і ніколи в Україні не вскудахтне про брацкіє народи.
А якщо спробує, то буде негайно відпижджений до кривавих сортів і кинутий у СІЗО
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16.12.2022 13:56 Ответить
Чомусь шлюхричі і бойко досі не в сізо. Можливо вони партнери таких самих виродків із клоунської команди
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16.12.2022 15:29 Ответить
Подивіться на мера Харкова, на миколаївського Кіма, вони, будучи державними службовцями високого рівня, використовують виключно російську мову, мову вбивць і гвалтівників. А хто використовує цю мову, той сидить в їх контенті, той слухає їх пісні і їх пропаганду. А нарід дивиться на своїх керівників і виспівує, що Україна вільна і можна розмовляти різною мовою. Але різною не розмовляють, бо не знають і не вчать українську, а і далі несуть цю гадость - російську.
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16.12.2022 15:44 Ответить
Я знаю обидві мови, не бачу з цим жодних проблем. Проблема в головах: в тылу полно украиноязычных чиновников, ворующих во время войны, а на фронті - россійськомовних побратимів, які життя поклали за вільну Україну.
Украинский язык - единственный государтсвенный, полная поддержка развитию украинской культуры и стимулирование моды на украинский - ОК, запрет использования любого языка в быту - не ОК, потому что так мы становимся похожи на мордор.
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17.12.2022 15:53 Ответить
1 декабря погибли два моих русскоязычных побратима,что ты на это скажешь?
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17.12.2022 16:42 Ответить
Всю кацапскую мразь надо уничтожить до последней свинособаки,не зависимо от пола и возраста.
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16.12.2022 13:57 Ответить
Теперь многие понимают,почему чеченцы резали ванькам головы без жалости и сожаления
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16.12.2022 14:01 Ответить
За всі часи історії українських національно-визвольних змагань полягло разом узятих патріотів України менше, ніж за один Голодомор!

Боротьба, отже, вигідніша, аніж покора і рабство"

Д. Корчинський

Перемога України -- це повне і безповоротне знищення рашастану і біологічна фізична зачистка усіх тих особин, що відкриють брудну смердючу пащеку і прогарчать я уzzкій.
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16.12.2022 14:13 Ответить
Кацапи смердючі,будьте ви прокляті на віки вічні,тварі.
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16.12.2022 15:11 Ответить
І от вони пропонують нам для закінчення війни, навіть з поверненням Криму, визнати, що глибинний український народ насправді то росіяни, яких охмурили нацики, повністю примиритись в усіх сферах і далі жити разом, ніби нічого і не було. А? Як вам таке? Це як згвалтувати, а потім сказати, ну, ми ж любимо один одного, люби мене, чого ти? Агов, глибинний народе, ти справді такий?
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16.12.2022 16:09 Ответить
ми віддали найбільший арсеал зброї в світі за мир,зброї на трильйони долларів.а нам тепер війну й розруху.а допомогу тюбиком видавлюють.кожен день гинуть люди від нехватки зброї,і всі спокійно спостерігають що відбувається.
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16.12.2022 16:10 Ответить
Розвели,як папуасів за скляні буси.Можливо, декілька причетних забезпечили своїм нащадкам безбідне існування на декілька поколінь.
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16.12.2022 16:23 Ответить
я вважаю що ми правильно тоді зробили,але грьобаний хворий світ не для блаженних миротворців.
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16.12.2022 16:25 Ответить
Тому завжди треба готуватися до війни. Он родичи угро-фінів мадяри на Закарпаття зазіхають, румуни шельф на свою користь поділили....
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16.12.2022 17:21 Ответить
Події сьогодення-це результат "миролюбної" політики тих років.Так що,важко називати зроблені тоді кроки "правильними".Тепер буде наука,у багатьох томах,написана кров'ю.
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16.12.2022 17:23 Ответить
А чи будє?...
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16.12.2022 19:04 Ответить
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16.12.2022 20:51 Ответить
Щоб кожна наша сльоза була каменюкою на голови московитів... Та буде так!!!
Слава ЗСУ!!!!
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16.12.2022 20:31 Ответить
нема ніякого руського народу. є стадо баранів яке буде виконувать те що йому дозволять
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16.12.2022 20:59 Ответить
От всего того, что русские сделали в Украине, они не отмоются лет 100 как минимум. Они переняли эту эстафету у немцев, которые получили моральное право называть русских фашистами.
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17.12.2022 15:43 Ответить
Проклинаю всех рашистов, их самок, матерей , стариков, детей рожденных и не рожденных! эта мразь не должна жить!
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17.12.2022 16:06 Ответить
Все кто так или иначе помогает бункерному черту от орбанов до всяких там индусов трампов и тд являются тактми же проклятыми мразями как бункерный *****.
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17.12.2022 17:00 Ответить
Слезы наворачиваются...
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17.12.2022 23:21 Ответить
 
 