"Картины года: Как Украина противостояла штурму России". ФОТОрепортаж Reuters 18+
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
СМИ опубликовали подборку фотографий, сделанных с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины 24 февраля. Внимание! Новость содержит фото, не рекомендованные к просмотру несовершеннолетним, беременным и людям с неустойчивой психикой!
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Издание Reuters назвала подборку: "Картины года: Как Украина противостояла штурму России"
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+77 Galyna Tesla
показать весь комментарий16.12.2022 13:40
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+27 Radchenko86
показать весь комментарий16.12.2022 13:56
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Правда, дехто в ОПЗЄ вирішив, що, якшо вороги з ОПЗЖ покищо мовчать, то можна з ними співпрацювати.
А якщо спробує, то буде негайно відпижджений до кривавих сортів і кинутий у СІЗО
Украинский язык - единственный государтсвенный, полная поддержка развитию украинской культуры и стимулирование моды на украинский - ОК, запрет использования любого языка в быту - не ОК, потому что так мы становимся похожи на мордор.
Боротьба, отже, вигідніша, аніж покора і рабство"
Д. Корчинський
Перемога України -- це повне і безповоротне знищення рашастану і біологічна фізична зачистка усіх тих особин, що відкриють брудну смердючу пащеку і прогарчать я уzzкій.
Слава ЗСУ!!!!