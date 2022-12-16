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В деоккупированной Снигиревке дети нашли мину в рюкзаке. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В деоккупированной Снигиревке Николаевской области дети обнаружили в рюкзаке противопехотную мину в боевом положении.

Об этом сообщил глава полиции Николаевской области Сергей Шайхет, передает Цензор.НЕТ.

"В рюкзаке обнаружена противопехотная мина ПМН-2 в боевом положении. Неизвестно, сколько бы горя она принесла, если бы не наши мужественные взрывотехники, которые уничтожили ее на месте", - говорится в сообщении.

По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, мину в рюкзаке нашли дети. Они же и сообщили об опасной "находке" правоохранителям.

В деоккупированной Снигиревке дети нашли мину в рюкзаке 01
В деоккупированной Снигиревке дети нашли мину в рюкзаке 02
В деоккупированной Снигиревке дети нашли мину в рюкзаке 03
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Топ комментарии
+6
З п.1 і п.2 в результаті вийде купа гімна. Ви шо, хочете заставити кацапського лібєрала ролюбити "бірьозкі" і "наших мальчіков"-убивць?
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16.12.2022 15:05
+5
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16.12.2022 15:28
+3
Что нужно делать против росси:

1) Партия. Создать партию "Объединенная оппозиция" из всех оппозиционеров, которые выехали с россии. Они должны заявить, что в россии заниматься оппозиционной деятельностью невозможно, власть их преследует (убивают, садят, выгоняют из страны), поэтому они будут действовать из-за рубежа.

2) Телеканал. Создать оппозиционной партии свой телеканал. путин тратит на пропаганду в россии 2 млрд долларов в год. Западу тратить на этот канал столько же - на контент и на продвижение этого контента в интернете.

3) Санкции. Полное эмбарго на российский экспорт. Запрет ввозить любые российские товары в страны Запада.

4) Оружие. Поставить в Украину тяжелое оружие. Танки, самолеты, ракеты.
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16.12.2022 14:48
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Что нужно делать против росси:

1) Партия. Создать партию "Объединенная оппозиция" из всех оппозиционеров, которые выехали с россии. Они должны заявить, что в россии заниматься оппозиционной деятельностью невозможно, власть их преследует (убивают, садят, выгоняют из страны), поэтому они будут действовать из-за рубежа.

2) Телеканал. Создать оппозиционной партии свой телеканал. путин тратит на пропаганду в россии 2 млрд долларов в год. Западу тратить на этот канал столько же - на контент и на продвижение этого контента в интернете.

3) Санкции. Полное эмбарго на российский экспорт. Запрет ввозить любые российские товары в страны Запада.

4) Оружие. Поставить в Украину тяжелое оружие. Танки, самолеты, ракеты.
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16.12.2022 14:48 Ответить
З п.1 і п.2 в результаті вийде купа гімна. Ви шо, хочете заставити кацапського лібєрала ролюбити "бірьозкі" і "наших мальчіков"-убивць?
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16.12.2022 15:05 Ответить
подивіться опрос "чи підтримуєте ви сво?" по віковим категоріям.

молодь не підтримує. 70% не підтримує.

і чим вища вікова категорія - тим більше стовпчик підтримки збільшується.

проглядаеється закономірність на діаграмі. Зліва направо стовпчики ростуть.

Про що це говорить?

Молодь не дивиться телевізор. Молодь отримує інформацію з телевізора. Вона дивиться і росіські джереал і українські і західні. Вона може дивиться і провладних спікерів і опозиційних блогерів.

А чим вища вікова категорія - тим більше людей з цієї групи отримують інформацію з телевізора.

Старе покоління майже повність підтримує війну.

Представне, що в голові в людини, яка 8 років дивилась інформацію тільки по телевізору, і на разу не бачила опозиційних блогерів, які всю ту інформацію спростовують.

Така людина вірить і що в україні нацизм і про зеленського наркомана і в біолабораторії в в усе.

Представте людину , якій 8 років малювали схиблену картинку світу і ні разу правди не показували.

Якби ми мали опозиційні російські канали - ми б мали 70/30 непідтримку війни.
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16.12.2022 16:25 Ответить
Не виправдовуйте їх
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16.12.2022 17:03 Ответить
і всі рано чи пізно прийдуть до демократії.

і росія. і країни азії, і африка.

європа теж колись була дикунська і диктаторська.

просто потрібно попрацювати над встановленням демократії в росії.
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16.12.2022 16:31 Ответить
Всі знають, що робити Заходу! А самим щось зробити слабо? Крім рекомендацій і інструкцій? Багато експертів і консультантів - хороша робота.
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16.12.2022 15:15 Ответить
в нас немає стільки грошей і зброї.
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16.12.2022 16:33 Ответить
А для чого це все, якщо ******* Росію треба просто знищити?
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16.12.2022 15:24 Ответить
не думаю.

з росії потрібно зробити національну державу. щоб всі колонії вийшли з складу росії.

і потрібно її демократизувати. насильно цивілізувати росіян! потім ввести до складу єс і нато.

щоб був великий союз європейських народів від лісабона до владивостока.

чи ти хочеш ці території китайцям віддати?
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16.12.2022 16:35 Ответить
Вже афганців цівілізували. Московію потрібно привести до історичних кордонів ХV століття. Встановити кордон типу лінії Мажино (в ********* виконанні). Національні околиці мають отримати незалежність. Вони почнуть між собою воювати, от чому потрібен потужний кордон. І років 100 нікого звідти не випускати.
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16.12.2022 17:06 Ответить
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16.12.2022 15:28 Ответить
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16.12.2022 15:30 Ответить
 
 