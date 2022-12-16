В Управлении Балтской епархией УПЦ МП СБУ нашла пропагандистские материалы из РФ и портрет патриарха Кирилла. ФОТОрепортаж

В Свято-Покровском Балтско-Феодосийском мужском монастыре, управлении Балтской епархии УПЦ МП и резиденции митрополита Балтского и Ананьевского Алексея (Сергея Гроха) Служба безопасности Украины 9 декабря проводила контрдиверсионные мероприятия.

Об этом Суспільному сообщили в СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметили в СБУ, такие меры провели, чтобы выявить пропагандистские материалы и пророссийскую литературу, в которых речь может идти об оправдывании или отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.

В епархиальном управлении СБУ обнаружила портрет патриарха Кирилла. Кроме того, в монастыре нашли изданную в РФ литературу с пропагандой "русского мира", по которой учатся в семинариях и приходских школах. Обнаружили также материалы с инструкциями по предотвращению сближения УПЦ с ПЦУ и отрицаниями каноничности ПЦУ.

По данным службы, Сергей Грох (митрополит Балтский и Ананьевский Алексей) поддерживает контакт с местными представителями бывшей Партии регионов, а житель монастыря, архидиакон, по словам родственников, имеет связи в РФ и посещал Москву после 2014 года. Часть монахов епархии, по информации СБУ, продолжает поддерживать религиозную связь с представителями РПЦ.

СБУ решает, как квалифицировать найденные материалы



















