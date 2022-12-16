В Управлении Балтской епархией УПЦ МП СБУ нашла пропагандистские материалы из РФ и портрет патриарха Кирилла. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине
В Свято-Покровском Балтско-Феодосийском мужском монастыре, управлении Балтской епархии УПЦ МП и резиденции митрополита Балтского и Ананьевского Алексея (Сергея Гроха) Служба безопасности Украины 9 декабря проводила контрдиверсионные мероприятия.
Об этом Суспільному сообщили в СБУ, информирует Цензор.НЕТ.
Как отметили в СБУ, такие меры провели, чтобы выявить пропагандистские материалы и пророссийскую литературу, в которых речь может идти об оправдывании или отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.
В епархиальном управлении СБУ обнаружила портрет патриарха Кирилла. Кроме того, в монастыре нашли изданную в РФ литературу с пропагандой "русского мира", по которой учатся в семинариях и приходских школах. Обнаружили также материалы с инструкциями по предотвращению сближения УПЦ с ПЦУ и отрицаниями каноничности ПЦУ.
По данным службы, Сергей Грох (митрополит Балтский и Ананьевский Алексей) поддерживает контакт с местными представителями бывшей Партии регионов, а житель монастыря, архидиакон, по словам родственников, имеет связи в РФ и посещал Москву после 2014 года. Часть монахов епархии, по информации СБУ, продолжает поддерживать религиозную связь с представителями РПЦ.
СБУ решает, как квалифицировать найденные материалы
Пожалуйста, подождите...
Вам не здається, якоюсь дивною ця новина, кеп?
https://facebook.com/nikita.poturaev/posts/pfbid0nzJWBkaMqLRGmeezSHxUxg37J1v2FVdvHLSa6XAMfCFjQG9dxNwsVFLhg8wJMPV5l
"На глибоке переконання більшості членів комітету, сьогодні в Україні і немає Церкви або релігійної організації, яка була б частиною релігійних інституцій держави-окупанта і вбивці, або керувалася б звідти - тобто таких просто не існує."
"ми радимо тим громадянам і народним депутатам України, які вважають - разом з воєнними злочинцями і терористами путіним, гундяєвим та пєсковим, УПЦ невід'ємною частиною рпц, а отже вважають заборону рпц одночасною забороною УПЦ, добровільно оформити у СБУ явку з повинною."
чи може ви там бачите якійсь інший, недоступний мені зміст?
"Діяльність Російської православної церкви, релігійних організацій (об'єднання), які безпосередньо або як складові частини іншої релігійної організації (об'єднання) входять до структури (є частиною) Російської православної церкви, а також релігійних центрів (управління), які входять до складу чи визнають (декларують) у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях Російській православній церкві на території України заборонена."
Крім того
"Діяльність іноземних релігійних організацій, які прямо або опосередковано, в тому числі через публічні виступи керівників, підтримують збройну агресію проти України, заборонена на території України."
і навіть назва "УПЦ" яку використовує кацапська секта - незаконна
"Релігійна організація, в тому числі релігійна громада, використовує в своїй назві (як повній так і скороченій), найменуванні слово "православний" або "православна" у відповідних відмінках виключно у випадку, якщо ця релігійна організація у канонічних та організаційних питаннях підлегла Православній Церкві України.
детальніше тут
Ци треба не тільки насцяти на голови, щоби зрозуміли, що це не св'ята вода?
Цікаво, а портрет якого "поцреарха" сподівалися там знайти?
І, О! Як дивно! У гнізді московитського сатанату знайшли брошурки про "вєлічіє расіси", і "о чьом гаварілі старци двадцатаго века относітєльно так називаємога томоса"?
Я розумію, що це чисто процесуальні дії, мета яких узаконити все те що давно треба було зробити з цими московськими лярвами, але читаючи подібне трохи сміюсь.
Схоже вони впевнені в своїй безкарності....
Що тут дивного, це ж їхній начальник-предстоятель.
Згадайте, що казав намісник Святогірської лаври в наступну неділю після перших кацапо-ракетних прильотів по лаврі. Він казав, що патріарх куріл - ето наше всьо!