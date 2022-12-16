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В Управлении Балтской епархией УПЦ МП СБУ нашла пропагандистские материалы из РФ и портрет патриарха Кирилла. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Свято-Покровском Балтско-Феодосийском мужском монастыре, управлении Балтской епархии УПЦ МП и резиденции митрополита Балтского и Ананьевского Алексея (Сергея Гроха) Служба безопасности Украины 9 декабря проводила контрдиверсионные мероприятия.

Об этом Суспільному сообщили в СБУ, информирует Цензор.НЕТ.

Как отметили в СБУ, такие меры провели, чтобы выявить пропагандистские материалы и пророссийскую литературу, в которых речь может идти об оправдывании или отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины.

В епархиальном управлении СБУ обнаружила портрет патриарха Кирилла. Кроме того, в монастыре нашли изданную в РФ литературу с пропагандой "русского мира", по которой учатся в семинариях и приходских школах. Обнаружили также материалы с инструкциями по предотвращению сближения УПЦ с ПЦУ и отрицаниями каноничности ПЦУ.

По данным службы, Сергей Грох (митрополит Балтский и Ананьевский Алексей) поддерживает контакт с местными представителями бывшей Партии регионов, а житель монастыря, архидиакон, по словам родственников, имеет связи в РФ и посещал Москву после 2014 года. Часть монахов епархии, по информации СБУ, продолжает поддерживать религиозную связь с представителями РПЦ.

СБУ решает, как квалифицировать найденные материалы

В Управлении Балтской епархией УПЦ МП СБУ нашла пропагандистские материалы из РФ и портрет патриарха Кирилла 01
В Управлении Балтской епархией УПЦ МП СБУ нашла пропагандистские материалы из РФ и портрет патриарха Кирилла 02
В Управлении Балтской епархией УПЦ МП СБУ нашла пропагандистские материалы из РФ и портрет патриарха Кирилла 03
В Управлении Балтской епархией УПЦ МП СБУ нашла пропагандистские материалы из РФ и портрет патриарха Кирилла 04
В Управлении Балтской епархией УПЦ МП СБУ нашла пропагандистские материалы из РФ и портрет патриарха Кирилла 05
В Управлении Балтской епархией УПЦ МП СБУ нашла пропагандистские материалы из РФ и портрет патриарха Кирилла 06
В Управлении Балтской епархией УПЦ МП СБУ нашла пропагандистские материалы из РФ и портрет патриарха Кирилла 07
В Управлении Балтской епархией УПЦ МП СБУ нашла пропагандистские материалы из РФ и портрет патриарха Кирилла 08
В Управлении Балтской епархией УПЦ МП СБУ нашла пропагандистские материалы из РФ и портрет патриарха Кирилла 09
В Управлении Балтской епархией УПЦ МП СБУ нашла пропагандистские материалы из РФ и портрет патриарха Кирилла 10
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Топ комментарии
+10
То може закрити їх треба, а не "хороводи" навколо них водити!
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16.12.2022 16:10
+7
Більш всього бісить, коли в попів газетки знаходять "комсомольская правда спецвипуск херсон за август 2022". Явно ж не на Укрпошті отримали, значить привозять це все.
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16.12.2022 16:14
+6
А нельзя етих КГБшных попов привязать возле наших енергетических обьектов? Пускай молятся за светлое будущее, так сказать. Посмотрим насколько крепка их вера
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16.12.2022 16:10
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І шо ?
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16.12.2022 16:00 Ответить
И то, что это сатанисты ! Офицер фсб гундяев это сатанист, значит и все его послушники тоже !
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16.12.2022 21:26 Ответить
А они ожидали увидеть портрет Нельсона Манделы?.....
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16.12.2022 16:01 Ответить
Скоріше сподівалися а фото гундосого
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16.12.2022 16:07 Ответить
Якби побачили портрет Нельсона Мандели це свідчило б про зв"язок з Нельсоном Манделою, портрет Гундяєва свідчить про зв"язок з РПЦ
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16.12.2022 16:50 Ответить
А до чого ще може мати відношення церква, яка підпорядковується московському патріархату?
Вам не здається, якоюсь дивною ця новина, кеп?
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16.12.2022 16:57 Ответить
це ви поясніть депутатам з "слуг наріда", бо вони стверджують що УПЦ московського патріархату - істинно українська церква, а кацапськіх тут "просто не існує"
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16.12.2022 17:03 Ответить
Вам навіть не вистачило змоги прочитати оригінал його посту і зрозуміти про що йде мова.

https://facebook.com/nikita.poturaev/posts/pfbid0nzJWBkaMqLRGmeezSHxUxg37J1v2FVdvHLSa6XAMfCFjQG9dxNwsVFLhg8wJMPV5l
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16.12.2022 17:15 Ответить
я якраз читав а ви?

"На глибоке переконання більшості членів комітету, сьогодні в Україні і немає Церкви або релігійної організації, яка була б частиною релігійних інституцій держави-окупанта і вбивці, або керувалася б звідти - тобто таких просто не існує."

"ми радимо тим громадянам і народним депутатам України, які вважають - разом з воєнними злочинцями і терористами путіним, гундяєвим та пєсковим, УПЦ невід'ємною частиною рпц, а отже вважають заборону рпц одночасною забороною УПЦ, добровільно оформити у СБУ явку з повинною."

чи може ви там бачите якійсь інший, недоступний мені зміст?
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16.12.2022 17:22 Ответить
а, можливо ви просто не в курсі що цей дядя бреше і в Україні заборонена не тільки РПЦ

"Діяльність Російської православної церкви, релігійних організацій (об'єднання), які безпосередньо або як складові частини іншої релігійної організації (об'єднання) входять до структури (є частиною) Російської православної церкви, а також релігійних центрів (управління), які входять до складу чи визнають (декларують) у будь-якій формі підлеглість у канонічних, організаційних, інших питаннях Російській православній церкві на території України заборонена."

Крім того

"Діяльність іноземних релігійних організацій, які прямо або опосередковано, в тому числі через публічні виступи керівників, підтримують збройну агресію проти України, заборонена на території України."

і навіть назва "УПЦ" яку використовує кацапська секта - незаконна

"Релігійна організація, в тому числі релігійна громада, використовує в своїй назві (як повній так і скороченій), найменуванні слово "православний" або "православна" у відповідних відмінках виключно у випадку, якщо ця релігійна організація у канонічних та організаційних питаннях підлегла Православній Церкві України.

детальніше тут
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16.12.2022 17:42 Ответить
То може закрити їх треба, а не "хороводи" навколо них водити!
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16.12.2022 16:10 Ответить
Згоден з вами на сто процентів. Вагомим результатом може бути тільки одне-заборона діяльності в Україні ворожої рпц-фсб яка маскується під назвою "упц". Чи це рішення не на часі? Зечмоні здатні тільки на бурю в склянці води-іншими словами "потужні бідосіки".
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16.12.2022 18:59 Ответить
А нельзя етих КГБшных попов привязать возле наших енергетических обьектов? Пускай молятся за светлое будущее, так сказать. Посмотрим насколько крепка их вера
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16.12.2022 16:10 Ответить
Більш всього бісить, коли в попів газетки знаходять "комсомольская правда спецвипуск херсон за август 2022". Явно ж не на Укрпошті отримали, значить привозять це все.
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16.12.2022 16:14 Ответить
Ай-ай-ай, а як же ж так сталось? Адже ж УПЦ не має жодного відношення до москви, і московського сатанату!

Ци треба не тільки насцяти на голови, щоби зрозуміли, що це не св'ята вода?
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16.12.2022 16:19 Ответить
Прикольно.
Цікаво, а портрет якого "поцреарха" сподівалися там знайти?
І, О! Як дивно! У гнізді московитського сатанату знайшли брошурки про "вєлічіє расіси", і "о чьом гаварілі старци двадцатаго века относітєльно так називаємога томоса"?
Я розумію, що це чисто процесуальні дії, мета яких узаконити все те що давно треба було зробити з цими московськими лярвами, але читаючи подібне трохи сміюсь.
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16.12.2022 16:32 Ответить
А головне все це лайно там досі не прибрали або прибрали тільки найукраїнофобніше, після масових обшуків в інших філій ФСБ....
Схоже вони впевнені в своїй безкарності....
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16.12.2022 16:57 Ответить
Процес іде. І це позитив! Сподіваймося що він зайде достатньо глибоко і широко.
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16.12.2022 18:00 Ответить
Все по науцi- якщо б прибрали всюдистерiльно, то i шукали б бiльш ретельно...Вiдкупились мiзером..
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16.12.2022 19:03 Ответить
Цілком можливо...
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16.12.2022 19:12 Ответить
Когда уже дойдет до найвеличнейшего что пора законодательно запретить этот фсбешный гадюшник.
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16.12.2022 17:04 Ответить
Предыдущий "найвеличнейший" даже обыски у них провести не смог, а не то что запретить.
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16.12.2022 17:11 Ответить
Пан мають на увазі попереднього Президента? Тоді пан мають знати, що з його підтримки ми отримали Томос і незалежність ПЦУ, а такж був прийнятий закон в грудні 2-18 року, де кожна церква мала б називатися тим ким є, а не прикриватися українськими назвами. Наприклад УПЦ МП має бути названа Російською православною церквою в Україні, чим вона і є. Цього недостатньо при нестабільній коаліції у Верховній Раді, не то, що у Володі, скрізь монобільшість?
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16.12.2022 18:15 Ответить
Необходимо уточнить, что под словом «незалежність» тут необходимо подразумевать церковную независимость ПЦУ от РПЦ. Последняя официально признаёт только лишь УПЦ (МП), в качестве «самоуправляемой церковью с широкими правами автономии». Принято считать, что томос предоставил автокефалию (административную независимость) ПЦУ, которая была создана в результате объединительного собора УПЦ (КП) и УАПЦ. На самом же деле ПЦУ перешла под юрисдикцию Константинопольского (Вселенского) патриархата и не является тем самым по-настоящему автокефальной (независимой). На этой точке зрения настаивает, в частности, патриарх Филарет. С его слов, Киевский патриархат (фактически упразднённый константинопольским томосом), в отличии от ПЦУ, продолжает выступать подлинно независимой церковью в Украине.
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16.12.2022 20:17 Ответить
УПЦ МП - слуги московії, а їх прихожани - спонсори московії, їх ординського війська, виготовлення ракет і підтримка ворога в Україні. Якщо не заборонять цю секту, то і президент, Верховна Рада(слуги, ОПЗЖ) і уряд також будуть спонсорами цієї секти!
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16.12.2022 18:05 Ответить
Так пишуть про портрет патріарха куріла, наче то портрет гітлєра чи путлєра.
Що тут дивного, це ж їхній начальник-предстоятель.
Згадайте, що казав намісник Святогірської лаври в наступну неділю після перших кацапо-ракетних прильотів по лаврі. Він казав, що патріарх куріл - ето наше всьо!
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16.12.2022 18:08 Ответить
Тяжко знайти слова ,щоб охарактезувати діі і вчинки мп...
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16.12.2022 19:16 Ответить
Як не старалося СБУ проводити обшуки із заткнутими вуами і заплющеними очима, а таки хтось на виході запхав їм в кишені пропагандистських матеріалів і портрет Кирила на спину причепив.
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16.12.2022 19:22 Ответить
 
 