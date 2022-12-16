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Мариуполь (5562) оккупация (9506) техника (1542) Андрющенко Петр (526)

В Мариуполе наблюдают усиленное перемещение российской техники в направлении Запорожья, - Андрющенко. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Мариуполе усилилось перемещение военной техники РФ – БТРов, гаубиц, пушек и живой силы в направлении Запорожья.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Военная ситуация в Мариуполе и вокруг: снова усилилось перемещение в направлении Бердянск - Мелитополь. Вышло в приоритет. БТРы, гаубицы, артиллерия, грузовики с военными, с прицепом орудий. Все двигается в Запорожскую область. Сегодня вновь замечены отметки "Z". До того "V" и "V" в квадрате", - написал Андрющенко.

Также в оккупированный Мариуполь прибыли подразделения ОМОН из Питера и сегодня начали патрулирование улиц. Основная задача, которая звучит изнутри оккупационной администрации – на случай массовых протестов из-за социального недовольства.

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В Мариуполе наблюдают усиленное перемещение российской техники в направлении Запорожья, - Андрющенко 01

В Мариуполе наблюдают усиленное перемещение российской техники в направлении Запорожья, - Андрющенко 02
В Мариуполе наблюдают усиленное перемещение российской техники в направлении Запорожья, - Андрющенко 03
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Есть пакет вооружения, с помощью которого можно победить россию. Если бы нам его поставили - то месяц, и война выиграна.

Но запад пока его не решается давать. Или боятся ответа россии, или боятся неопределенности "что будет когда россия проиграет? что она может на это сделать? как может ответить путин?"

Или дают путину пока шанс самому выйти из Украины, чтобы не позорить его военным поражением.
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16.12.2022 16:48 Ответить
В Запорожье УБИЙЦА ПИДО#АСТ БАЛЕZКИЙ ,ездивший к ***** ручки целовать ‼️ДО СИХ ПОР ЧИСЛИТСЯ и получает зарплату ДЕПУТАТА України
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16.12.2022 18:29 Ответить
 
 