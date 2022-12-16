В Мариуполе наблюдают усиленное перемещение российской техники в направлении Запорожья, - Андрющенко. ФОТО

В Мариуполе усилилось перемещение военной техники РФ – БТРов, гаубиц, пушек и живой силы в направлении Запорожья.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник городского головы Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Военная ситуация в Мариуполе и вокруг: снова усилилось перемещение в направлении Бердянск - Мелитополь. Вышло в приоритет. БТРы, гаубицы, артиллерия, грузовики с военными, с прицепом орудий. Все двигается в Запорожскую область. Сегодня вновь замечены отметки "Z". До того "V" и "V" в квадрате", - написал Андрющенко.

Также в оккупированный Мариуполь прибыли подразделения ОМОН из Питера и сегодня начали патрулирование улиц. Основная задача, которая звучит изнутри оккупационной администрации – на случай массовых протестов из-за социального недовольства.

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