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Воины 15-й отдельной бригады артразведки получили три автомобиля DAF, два прицепа и спецоборудование. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

Петр Порошенко на восточном фронте передал бойцам 15-й отдельной бригады артразведки три автомобиля DAF и два прицепа, а также специальное оборудование.

Как рассказал пятый президент, это одна из бригад, в которую в рамках проекта "Глаза Арты" поставляют БПЛА Poseidon, пишет пресс-служба "ЕС", передает Цензор.НЕТ.

"Эта бригада артиллерийской разведки работает на самых горячих направлениях на востоке. За то, чтобы их экипаж аэроразведки полетел на секторе — очередь. Настолько они мастерские в уничтожении россиян", – рассказывает Порошенко.

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"Недавно на нуле, на очень горячем направлении, враг начал интенсивный обстрел экипажа. Два часа их поливали всем, "Градами", чем только можно. Команда была — на эвакуацию. Но когда стрельба стихла, перед уходом экипаж решил снова подняться в небо. Благодаря этому решению они заметили, что враг пытается совершить прорыв на этом направлении: 6 трупов россиян, сгоревший танк и БМП и еще другая уничтоженная российская техника - так завершился "прорыв" для врагов", - отмечает Петр Порошенко.

Воины 15-й отдельной бригады артразведки получили три автомобиля DAF, два прицепа и спецоборудование 01

"Настолько круты эти парни и девушки. И хотят быть еще более убийственными для врага. Поэтому именно 15-я бригада после двух разведбатов оперативных командований "Південь" и командования Десантно-штурмовых войск получила специальные беспилотные летательные аппараты Poseidon. Сейчас заканчивается обучение", - рассказал Порошенко.

"Мы очень ждем уже экипажи с боевым применением", – отметил он.

Воины 15-й отдельной бригады артразведки получили три автомобиля DAF, два прицепа и спецоборудование 02

"К нам обратились с просьбой, чтобы мы снабдили бригаду автомобильной техникой. Поэтому мы передаем три автомобиля DAF и два прицепа со специальным оборудованием, которое повысит эффективность действия бригады. Я с удовольствием вручаю ключи", – говорит Порошенко.

"Ракетные обстрелы, которыми сегодня россияне терроризируют всю страну, здесь, на востоке, почти каждый день. Вот можете себе представить, что сейчас при нас полетела ракета. Мы ее видим", – отметил Порошенко.

Военные бригады поблагодарили за оказанную помощь, отметив, что грузовики очень необходимы для эффективного выполнения задач.

Воины 15-й отдельной бригады артразведки получили три автомобиля DAF, два прицепа и спецоборудование 03

Как известно, Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" законтрактовали более двухсот грузовиков Leyland DAF. Автомобили после техосмотра перевозятся в Польшу, а оттуда – в Украину.

Leyland DAF 45.150 — это полноприводный пятитонный дизельный грузовик, который может оснащаться лебедкой и перевозить все, что нужно для фронта: боекомплект, продукты, воду и горючее в бочках. Часть автомобилей оборудована кранами для загрузки крупнокалиберных боеприпасов.

Воины 15-й отдельной бригады артразведки получили три автомобиля DAF, два прицепа и спецоборудование 04

В августе Фонд Порошенко и ОО "Справа Громад" договорились с производителями об уникальной программе по поставке в украинскую армию комплексов БПЛА оперативного уровня "Глаза Арты" на базе беспилотников "Poseidon".

Средства собирают волонтеры, Фонд Порошенко традиционно удваивает собранную сумму.

Воины 15-й отдельной бригады артразведки получили три автомобиля DAF, два прицепа и спецоборудование 05

Беспилотники имеют дальность работы до 150 км, высота – до 4000 метров. Крейсерская скорость - 75 км/ч. Это комплекс уровня разведывательного батальона, который будет работать в пользу всех бригад зоны ответственности, на разведку и наведение артиллерии, корректировку огня больших калибров. Подготовка операторов БПЛА организована на базе одного из учебных центров ВСУ.
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Топ комментарии
+16
Дякую, мій Президенте та ГО " Справа Громад"!Нехай оберігає ,Вас, Господь.
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16.12.2022 17:30
+15
Замість того, щоб запитати у Притули, де його Спартани, Чмут все шукає, до чого б доїбатися в Спартанах Порошенка
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16.12.2022 17:25
+14
Дякую сьмомому Президенту України
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16.12.2022 17:42
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Замість того, щоб запитати у Притули, де його Спартани, Чмут все шукає, до чого б доїбатися в Спартанах Порошенка
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16.12.2022 17:25 Ответить
Притула засновник військово космічних сил України(ВКС) рогозін рядом нє стоял
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16.12.2022 17:45 Ответить
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16.12.2022 17:54 Ответить
Дякую, мій Президенте та ГО " Справа Громад"!Нехай оберігає ,Вас, Господь.
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16.12.2022 17:30 Ответить
Куди пішли декілька десятків мільйонів грошей донаторів фонду Прітули? А от сюди. На Євєнт. Оренда концертного залу виготовлення печатної продукції реклама фуршет банкет й так далєє по списку. Й абсолютно все це за гроші, які мали б піти на ЗСУ, але підуть на попіздєть й побухать
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16.12.2022 17:41 Ответить
Дякую сьмомому Президенту України
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16.12.2022 17:42 Ответить
Шоо, знову "барига-крадій Порошенко" відмітився!
А як же самий "чесний і свій в доску"? Все відосики пиляє! Не соромно вам 73%? Хоча де їм буде соромно-вони "хоть паржом"!
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16.12.2022 17:48 Ответить
А відоси пиляє за кошт платників податків і навіть не червоніє. Постійно реєструє нові телеканали за кошти платників податків, а армію забезпечують ось такі "бариги", а чесні Бені, яких приютив Вова, кожного місяця з бюджету отримують мільярди, то по рішенню суду, то по пробаченню боргів Вови і його молодої риго-слуго-команди.
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16.12.2022 17:57 Ответить
Дякуємо, шановний Петре Олексійовичу і "Справі Громад". Ваша допомога захищає бійців і Україну!
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16.12.2022 17:48 Ответить
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16.12.2022 17:50 Ответить
Дякую Петру Олексiйовичу, до речi, а що там чутно про кучму с зятьком, на айситиви грошi просять на свiй контент, бэднягi.
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16.12.2022 18:13 Ответить
А нарід 73% обливав брудом Петра Олексійовича, сміявся і біг, як ошпарений під дією нпаркоза російської і Беня-Вова пропаганди на виборчу ділянку віддати свій голос за Беню і його слуг. Можливо і правильно нарід поступив, воно і видно, що Беня не вилазиить з фронту, везе і везе техніку, зброю, сам не досипає не доїдає, так 73%? Чи Беня чернує, коли наповниться бюджет, щоб забрати собі ще щось, будучи в розшуку по всьому світу. Хто ж його тут прикриває?
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16.12.2022 18:26 Ответить
7й Президент України Порошенко П.О. ніяк не не вгамується. Кожен раз передає усякі вподобайки для ЗСУ і це добре для України.
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16.12.2022 18:36 Ответить
Мій гетьман!
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16.12.2022 22:42 Ответить
 
 