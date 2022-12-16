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В плен ВСУ сдались восемь оккупантов из Луганщины, - СБУ. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

СБУ допрашивает еще 8 сдавшихся в плен участников незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает управление СБУ в Луганской и Донецкой областях, передает Цензор.НЕТ.

"Успехи Вооруженных сил Украины на фронте заставляют участников российско-гибридных войск паниковать. Принудительно мобилизованные боевики незаконных вооруженных формирований "ЛДНР" массово бросают оружие и сдаются в плен.

Служба безопасности Украины допрашивает контингент "воинов" и собирает доказательную базу преступлений россиян против Украины для международных судов.

В частности, еще 8 участников террористических группировок на днях сдались в плен украинским военным. Все они - жители оккупированных Ровеньок, Стаханова, Алчевска и поселка Хорошее в Луганской области. Несколько из них уже имели боевой опыт в 2014 году. Но большинство из них были "мобилизованы" российскими военными и представителями оккупационных правоохранительных органов посреди улицы.

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По их словам, в путинское войско забирали даже бомжей, которых заставляли ночевать на улице из-за заболеваний и вшей. Их насильно привозили в войскоматы, требовали документы и уже не выпускали.

Командование распределило их в 6-й казачий полк на разные должности и отправило в поселок Владимировка, а оттуда – в лесополосу неподалеку от Ягодного и Бахмутского.

Во время контрнаступления ВСУ боевики были захвачены в плен.

В настоящее время с пленными проводятся соответствующие следственные действия по документированию их преступлений против Украины. Они сотрудничают со следствием и призывают сослуживцев сложить оружие.

Операция по разоблачению боевиков проводилась сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

В плен ВСУ сдались восемь оккупантов из Луганщины, - СБУ 01
В плен ВСУ сдались восемь оккупантов из Луганщины, - СБУ 02
В плен ВСУ сдались восемь оккупантов из Луганщины, - СБУ 03
В плен ВСУ сдались восемь оккупантов из Луганщины, - СБУ 04
В плен ВСУ сдались восемь оккупантов из Луганщины, - СБУ 05
В плен ВСУ сдались восемь оккупантов из Луганщины, - СБУ 06
В плен ВСУ сдались восемь оккупантов из Луганщины, - СБУ 07
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Топ комментарии
+48
Плохо. Приходилось кормить всю Украину и Евросоюз.
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16.12.2022 19:37
+34
а, теперь кормят вшей...
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16.12.2022 19:40
+13
везунчики
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16.12.2022 19:27
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везунчики
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16.12.2022 19:27 Ответить
Їм що, до 2014 року погано жилося
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16.12.2022 19:31 Ответить
Плохо. Приходилось кормить всю Украину и Евросоюз.
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16.12.2022 19:37 Ответить
а, теперь кормят вшей...
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16.12.2022 19:40 Ответить
вони здались...воші у відчаї..голодують
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16.12.2022 20:28 Ответить
та вони в основному тільки ахметова годували, а ахметов годував "сук православних" і ригів.
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16.12.2022 21:30 Ответить
На жаль, не росіяни. Тому, їхня цінність нульова.
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16.12.2022 19:43 Ответить
Цеж чому ? Солдата якого прозвали Чмонею був із Горлівки і він був не військовим, а вчителем
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16.12.2022 20:46 Ответить
Не сосем конченные , правильно сделали , что сдались
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16.12.2022 20:06 Ответить
На разбор завалов.
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16.12.2022 20:10 Ответить
кому вони нах..потрібні...це не кадирівці ,ні вагнеревці..таке собі--істоти
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16.12.2022 20:25 Ответить
Зрадники Україні, ті хто кликав сюди війну і відкрив двері терористам, щоб вони вбивали українців. А сьогодні і самі пішли в окопи захищати свою недореспубліку, недообласть.
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16.12.2022 20:33 Ответить
Здались, щоб сидіти в теплі і жерти. Хай завали розбирають.
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16.12.2022 20:36 Ответить
Фото лугандійців не обов'язково було викладати ,, їхніх рил там однаково не видно .!
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16.12.2022 21:01 Ответить
Так я не зрозумів - в заголовку йдеться про те, що "здались", а в тексті - що "Під час контрнаступу ЗСУ бойовики були захоплені в полон."

Так здались, чи таки були захоплені?
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16.12.2022 21:11 Ответить
А какая разніца? Редактори Цензору заразились зєльоной болєзню невігластва.
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16.12.2022 21:49 Ответить
Вижили під час контрнаступу ЗСУ і не встигли втекти.
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17.12.2022 06:04 Ответить
 
 