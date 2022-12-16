В плен ВСУ сдались восемь оккупантов из Луганщины, - СБУ. ФОТОрепортаж

СБУ допрашивает еще 8 сдавшихся в плен участников незаконных вооруженных формирований.

Об этом сообщает управление СБУ в Луганской и Донецкой областях, передает Цензор.НЕТ.

"Успехи Вооруженных сил Украины на фронте заставляют участников российско-гибридных войск паниковать. Принудительно мобилизованные боевики незаконных вооруженных формирований "ЛДНР" массово бросают оружие и сдаются в плен.

Служба безопасности Украины допрашивает контингент "воинов" и собирает доказательную базу преступлений россиян против Украины для международных судов.

В частности, еще 8 участников террористических группировок на днях сдались в плен украинским военным. Все они - жители оккупированных Ровеньок, Стаханова, Алчевска и поселка Хорошее в Луганской области. Несколько из них уже имели боевой опыт в 2014 году. Но большинство из них были "мобилизованы" российскими военными и представителями оккупационных правоохранительных органов посреди улицы.

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По их словам, в путинское войско забирали даже бомжей, которых заставляли ночевать на улице из-за заболеваний и вшей. Их насильно привозили в войскоматы, требовали документы и уже не выпускали.

Командование распределило их в 6-й казачий полк на разные должности и отправило в поселок Владимировка, а оттуда – в лесополосу неподалеку от Ягодного и Бахмутского.

Во время контрнаступления ВСУ боевики были захвачены в плен.

В настоящее время с пленными проводятся соответствующие следственные действия по документированию их преступлений против Украины. Они сотрудничают со следствием и призывают сослуживцев сложить оружие.

Операция по разоблачению боевиков проводилась сотрудниками ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях совместно с военнослужащими Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.













