Памятник Пушкину демонтировали в Днепре. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Общество
Сегодня, 16 декабря, в Днепре был демонтирован памятник российскому поэту Александру Пушкину.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Facebook заместитель мэра Михаил Лысенко.
Памятник Пушкину в Днепре стоял на проспекте, который раньше носил его имя, а теперь называется Леси Украинки.
Бюст сняли сотрудники коммунальных служб города.
По словам Лысенко, памятник отвезли на территорию одного из коммунальных предприятий Днепра, где его будут хранить под охраной.
Топ комментарии
+19 Andry Moon
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+15 Алекс Мышкевич
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Пожалуйста, подождите...
і нехай хтось спробує кинути в мене камінь, якщо це не так...
он д р у г о й -
он просто шустрий
е п і г о н
"Від вдячного українського народа" 😂
А що, замочив афро- кацапа...
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https://dp.vgorode.ua/news/sobytyia/404490-dom-ynzova-zdes-zhyl-pushkyn-rabotal-podmohylnyi-y-uchylsia-svetlov
яка душила літератури інших народів російської імперії/
а фізика чи хімія - вони ані русскіє ані німецькіє.
вони не затуляють своїми "законами правопісанія і правочітанія" рти іншим народам
німецька формула Шрьодінгера така сама як англійська формула Шрьодінгера
Происхождение названия
Советские учёные, первыми заявившие о синтезе нового элемента, предложили название курчатовий (Kurchatovium, Ku) в честь выдающегося советского учёного-физика И. В. Курчатова[9].
В 1992 году совместная рабочая группа Международного союза теоретической и прикладной химии и Международного союза теоретической и прикладной физики по трансфермиевым элементам (англ. Transfermium Working Group) оценила заявки об открытии элемента 104 и сделала вывод, что обе группы привели достаточные доказательства его синтеза и честь открытия должна быть разделена между ними[10].
Американцы ответили на выводы комиссии, заявив, что она придаёт слишком большое значение результатам группы Объединённого института ядерных исследований. В частности, они указали, что за 20 лет советские учёные несколько раз изменяли детали своих заявлений о свойствах нового элемента, что советские учёные и не отрицали. Они также обвинили TWG в том, что та чересчур доверяет химическим опытам, проведённым советскими учёными, и что в комиссии нет квалифицированных специалистов. TWG ответила, что это не имеет значения и что они учли все возражения, приведённые американской группой, и заявили, что не находят причин для пересмотра их заключения о приоритете открытия[11]. В конце концов, ИЮПАК использовал название, предложенное американцами[12], что может некоторым образом указывать на то, что они изменили своё решение.
В 1994 году Международный союз теоретической и прикладной химии предложила название «дубний», поскольку название «резерфордий» было предложено для 106-го элемента, и Международный союз теоретической и прикладной химии считал, что группа Объединённый институт ядерных исследований должна быть достойно почтена за их вклад. Однако на этом спор по поводу названий для элементов 104-107 не закончился. Только в 1997 году дискуссия была завершена, и для 104-го элемента было принято текущее название «резерфордий», а для элемента 105 - название «дубний».
Название «резерфордий» в честь выдающегося английского физика Эрнеста Резерфорда было принято Международным союзом теоретической и прикладной химии в 1997 году (одно время «резерфордием» назывался 106-й элемент - сиборгий). До принятия этого названия элемент назывался «уннильквадием», обозначение Unq (в соответствии с общим соглашением о наименовании элементов, названия которых пока не утверждены, от латинских названий цифр 1, 0 и 4).
Не беріть близько до серця, - в інторнетах всьо буває.
затер свої пости після вашого комента "Ізобар", стало не зручно, помітив тут багато грубих людей, за рік спілкування в такому середовищі, можна втратити все людське
Він сподвиг мене дізнатися про курчатовій (резерфордій).
Я ж не хвізік, - я лірік.
Пропоную послухати мощну вещ, - "Ой, чий то танк стоїть?"
https://soundcloud.com/nikitamoiseyev/oy-chi-to-tank-stot-narodna?in=nikitamoiseyev/sets/pisni-sprotivu
https://www.youtube.com/watch?v=DklKuioUuLw&list=RDDklKuioUuLw&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=8zOl3kg2lAE
https://www.youtube.com/watch?v=kN-uqb6MsaI
https://www.youtube.com/watch?v=s8hWzyHmxgQ
Цікаво ,а яка доля чекає хіміків ,фізиків, математиків Менделєєва, Ейлера ,Чебишева,Кюрі ,Лобачевського, Сахарова, Попова, Курчатова та інших адже таблицю Менделєєва або її елемент курчатовий не перейменуєш , зрозуміло, що в точних науках змін не буде ,адже з роботами німецьких вчених Гауссом, Вебером, Герцем, Лауе, нічого не сталося, після падіння третього рейху
за його словами, більшість ефіопів досі поважають росію.
пропоную всі бюсти пушкіна відправити в ефіопію.
бартером за каву.
до речі, саме ефіопи відкрили світу каву.
вони називають її "бунну" і п'ють з сіллю
Семён Скрепецкий. Живопись, масло, холст, 60/40см.
Россияне любят делать отсылки к своей великой русской культуре, но единственное "величие" и отличие этой культуры, это акцентированная имперскость. Вся русская культура вторична, чаще всего она - русифицированный плагиат. Именно русская культура взрастила этот народ, что мы наблюдаем сей час. Пушкин вскармливает путина.
Еще со школы мы хорошо помним об африканских корнях Александра Пушкина. Но,
оказывается, известный поэт может иметь финно-угорские корни. Так же, как и его
няня-сказочница Арина Родионовна. Такую версию высказал историк и филолог из
Киева Ростислав Мартынюк.
"По национальности няня Пушкина была ижоркой
- представительницей небольшого финно-угорского племени, входившего во времена
князя Олега в состав Чуди, - рассказывает он. - Происходила из крепостных села Лампи,
расположенного на берегу одноименного озера. Это довольно известный факт,
установленный пушкинистами. Долгое время Пушкин жил в Болдино Нижегородской
области. Ныне это село стоит в восьми километрах от границы Республики
Мордовия. Поэтому в своих сказках Александр Сергеевич соединил ижорские
предания, рассказанные ему Ариной Родионовной, и мордовские, услышанные им от
местных крестьян".
Одним из аргументов для Мартынюка стало то, что у
Александра Сергеевича кот ученый ходит вокруг дуба по цепи кругом. Известно,
что в некоторых финно-угорских племенах хоронили покойников в кронах дуба.
Когда останки истлевали, кости сыпались на землю. По финским поверьям, именно в
котов после смерти превращались колдуны. Они сторожили дубы. С цепью тоже все
очень просто: на дубы, предназначенные для захоронений, всегда что-то вешали,
например ленточки, лоскутки материи, в поздние же времена - цепи. Таким
образом, пушкинский кот-ученый - мифический финно-угорский шаман,приходящий из
загробного мира. Во многих регионах России хоронили на дубах вплоть до середины
XVIII века. К слову, выражение "ты что, с дуба упал?" означает не что
иное, как возвращение с того света.
Отсюда же происходят и упоминаемые в былинах
священные дубравы - страна мертвых, через которую обязательно должен проехать
герой сказки или предания. И Соловей-разбойник обязательно сидит в кроне дуба,
вокруг которого валяются человеческие кости и черепа.
"Чтобы закончить о Пушкине, скажу, что
фамилия-то у Александра Сергеевича - финно-угорская! - отметил украинский
историк. - Все уцепились в его негритянского прадедушку. А "пушка"
по-мордовски, а если еще более точно, то по-эрзянски - "липа".
Кстати, практически все современные русские фамилии, оканчивающиеся на
"ин" (в том числе, наверное, и Путин), - финно-угорские по
происхождению. Все это можно прочитать в сборнике эрзянского эпоса, вышедшем в
1995 году в Москве под редакцией профессора Александра Шарова. Не верите -
ищите книгу, проверяйте сами. Кстати, до Петра I на территории современной
России славянским языком пользовались исключительно для общения с другими
племенами. В крепостных деревнях между собой говорили на мокшанском, мерянском,
марийском и других финно-угорских языках. А на русском - только с помещиком да
приставом. Кстати, знаете, что такое "ботать по фене"? Это особый
финно-славянский сленг, который использовали русские купцы, объезжая русские
деревни".
Из другого источника мы узнали, что такой знаток
великорусского наречия, как Даль, не понимал языка населения уже в 100 верстах
от Москвы! А костромской крестьянин Иван Сусанин, отдавший жизнь за царя, был
мордвином. Его родня, подавая челобитную царице, платила толмачу за перевод на
русский язык. Мордвином был и другой герой истории - Василий Чапаев.
http://uralistica.com/forum/topics/rol-erzyan-i-moksha-v-1