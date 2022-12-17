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G7 (714) Германия (6012) Япония (1240) Фельдгузен (96)

Без света, без воды, зато без России: посол Германии Фельдгузен передала председательство в G7 японскому коллеге. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В связи с завершением председательства Германии в "Группе семи" посол Германии в Украине Анка Фельдгузен передала символическую булаву послу Японии, которая возглавит группу в следующем году.

Об этом Фельдгузен рассказала в своем Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Без света, без воды, зато без России: мне было приятно передать сегодня председательство в группе послов G7 в поддержку реформ в Украине японскому коллеге", - отметила Фельдгузен.

Посол добавила, что для нее было честью возглавлять группу в этом году.

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Фельдгузен опубликовала фото с послом Японии Мацудой Кунинори, который от имени Японии будет председательствовать в группе послов G7 в поддержку реформ в Украине в следующем году.

Без света, без воды, зато без России: посол Германии Фельдгузен передала председательство в G7 японскому коллеге 01

Встреча дипломатов состоялась 16 декабря, в день новой массированной ракетной атаки РФ, приведшей к перебоям с подачей электроэнергии и воды в столице.

Мацуда Кунинори начнет председательствовать в группе послов G7 в Киеве с 1 января 2023 года.
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Топ комментарии
+7
«Без России»- вот основная позиция Запада!

После Холодной Войны это первый раз.

Параше конец- весь мир против.
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17.12.2022 05:29
+7
Представникам народу, який обрав себе боневтіка президентом, не слід взагалі щось теревенити про меседжі від дипломатів. Не доросли ще.
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17.12.2022 07:23
+5
без **********! ось головний меседж!
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17.12.2022 06:15
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що за дебільний месідж? у кацапів що, у властності вся вода і світло?
один бовдур ляпнув хєрню не подумавши, тепер інші цю дурню розносять
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17.12.2022 04:36 Ответить
Представникам народу, який обрав себе боневтіка президентом, не слід взагалі щось теревенити про меседжі від дипломатів. Не доросли ще.
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17.12.2022 07:23 Ответить
звісно не доросли ще, но поумнішали так, що "сивочолий" пролетів, як фанера над Парижем, апріорі 73% розумніші за 27%, як би прихильникам Петра Олексійовича цього не хотілося/ Vox populi vox dei
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17.12.2022 10:28 Ответить
Ішов, тепер вам краще жити? Кожен день *********?
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17.12.2022 11:12 Ответить
по-перше 73% виявилися несправжніми, і фактично одразу по виборах розсіялися як туман над полями, по-друге розумнішими вони теж не виявилися, на привеликий жаль, навіть навпаки.
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17.12.2022 23:22 Ответить
«Без России»- вот основная позиция Запада!

После Холодной Войны это первый раз.

Параше конец- весь мир против.
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17.12.2022 05:29 Ответить
без **********! ось головний меседж!
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17.12.2022 06:15 Ответить
сепуку не зробить
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17.12.2022 07:19 Ответить
Дякуємо "мудрому наріду". Вже священну Гетьманську булаву іноземці передають одне одному, як іграшку. Цікаво, ЗЕ! свою булаву ще не загубив? Чи може подарував G7?
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17.12.2022 07:42 Ответить
А оце вже "антіресна" ... І булаву ... І Японії... " Кака бы чаво ня вышла ?"
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17.12.2022 08:19 Ответить
Япония вооружается до зубов...утроила свои вооруженные силы...,а это значит Курилы и Сахалин станут Японией ✌️✊💪
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17.12.2022 09:03 Ответить
Япония не подписала Итоговый документ об окончании 2 Мировой войны..а это значит юридически Япония и рабZeя как правопреемник дохлого Сссра в состоянии войны...😝
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17.12.2022 09:06 Ответить
Германия без Северных потопов путлера...
Во всем виновата Анналена Бербок...выполнила свои обещания ..предвыборные..😝🤣
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17.12.2022 09:12 Ответить
Позавчера с братом были в загнивающей Германии..газа нет..воды нет отопления нет... даже в Ганновере...бедная Европа...😝🤣
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17.12.2022 09:15 Ответить
 
 