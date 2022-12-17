Без света, без воды, зато без России: посол Германии Фельдгузен передала председательство в G7 японскому коллеге. ФОТО

В связи с завершением председательства Германии в "Группе семи" посол Германии в Украине Анка Фельдгузен передала символическую булаву послу Японии, которая возглавит группу в следующем году.

Об этом Фельдгузен рассказала в своем Twitter, сообщает Цензор.НЕТ.

"Без света, без воды, зато без России: мне было приятно передать сегодня председательство в группе послов G7 в поддержку реформ в Украине японскому коллеге", - отметила Фельдгузен.

Посол добавила, что для нее было честью возглавлять группу в этом году.

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Фельдгузен опубликовала фото с послом Японии Мацудой Кунинори, который от имени Японии будет председательствовать в группе послов G7 в поддержку реформ в Украине в следующем году.

Встреча дипломатов состоялась 16 декабря, в день новой массированной ракетной атаки РФ, приведшей к перебоям с подачей электроэнергии и воды в столице.

Мацуда Кунинори начнет председательствовать в группе послов G7 в Киеве с 1 января 2023 года.