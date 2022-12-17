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Рашисты нанесли ракетный удар по Краматорску, продолжаются обстрелы Угледара и Бахмута, - ОВА. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Ночью россияне не прекращали обстрелов вдоль линии фронта и относительного тыла в Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, ночью россияне нанесли ракетный удар по Краматорску - к счастью, обошлось без пострадавших, повреждено только дорожное покрытие.

"На Волновахском направлении проходили периодические артобстрелы Угледара и окрестностей города - без пострадавших", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на Донецком направлении повреждены 5 домов в Кураховке и 1 дом в Берестках Кураховской общины. Также под постоянным огнем – Марьинка. По предварительной информации, без жертв.

На Горловском направлении 3 человека ранены в Бахмуте. В городе повреждена многоэтажка и админздание. Кроме того, в течение суток обстрелы зафиксированы в окрестностях Соледарской общины: возле Яковлевки, Бахмутского, Раздолевки и Парасковеевки.

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Рашисты нанесли ракетный удар по Краматорску, продолжаются обстрелы Угледара и Бахмута, - ОВА 01
Рашисты нанесли ракетный удар по Краматорску, продолжаются обстрелы Угледара и Бахмута, - ОВА 02
Рашисты нанесли ракетный удар по Краматорску, продолжаются обстрелы Угледара и Бахмута, - ОВА 03
Рашисты нанесли ракетный удар по Краматорску, продолжаются обстрелы Угледара и Бахмута, - ОВА 04
Рашисты нанесли ракетный удар по Краматорску, продолжаются обстрелы Угледара и Бахмута, - ОВА 05
Рашисты нанесли ракетный удар по Краматорску, продолжаются обстрелы Угледара и Бахмута, - ОВА 06
Рашисты нанесли ракетный удар по Краматорску, продолжаются обстрелы Угледара и Бахмута, - ОВА 07
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Топ комментарии
+6
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.12.2022 09:39
+4
Саме про це ***** і мріє.
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17.12.2022 09:38
+2
Здоровий глузд підказав.
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17.12.2022 09:47
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Саме про це ***** і мріє.
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17.12.2022 09:38 Ответить
Здоровий глузд підказав.
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17.12.2022 09:47 Ответить
Тому що при владі асфальтовкладальник "какаяразніца" яким керує д'єрмак. І ота "парочка" замість будувати потрібні нам ракети всі гроші спускала на "великекрадівництво"!
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17.12.2022 09:47 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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17.12.2022 09:39 Ответить
под Бахмутом таки закидали орки мясом
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17.12.2022 09:55 Ответить
 
 