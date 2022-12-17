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Очередной приспешник оккупантов задержан в Николаевской области, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности разоблачила еще одного пособника врага, который сотрудничал с захватчиками во время оккупации части Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

По данным следствия, местный житель еще в начале полномасштабного вторжения поддержал оккупантов и даже наладил контакт с одним из предводителей группировок рашистов.

"Злоумышленником оказался местный житель одного из поселков Шевченковской объединенной территориальной громады, который добровольно вступил в должность старосты в двух населенных пунктах, где выступал посредником между оккупантами и местными жителями", - сообщили в СБУ.

Находясь на "должности", он помогал агрессору в укреплении позиций, а именно передавал похищенное имущество граждан на нужды российских оккупационных группировок на южном фронте.

Установлено, что он лично передавал транспортные запчасти захватчикам для обустройства казарм и ремонта военной техники РФ. Кроме этого, он организовал поставки питьевой воды и продуктов питания в пункты временной дислокации вражеских войск.

После освобождения района злоумышленник пытался "залечь на дно" и избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили его, установили местонахождение и задержали.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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Очередной приспешник оккупантов задержан в Николаевской области, - СБУ 01
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17.12.2022 10:40 Ответить
А "ОПівських" поплічників ворога коли затримуватимете?!!!
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17.12.2022 11:01 Ответить
Казнить их, приспешников оккупантов прилюдно, на площади, гильотиной, чтобы другим неповадно было..
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17.12.2022 11:14 Ответить
Під час окупації - ліквідація зрадників є єдиним засобом справедливого покарання .

Але після звільнення повинно панувати правосуддя , де міра покарання повинна бути адекватна скоїним злочинам .
А смерть злочинців повинна бути наслідком лише таких злочинів, які самі приводили до смерті патріотів . Наприклад , видача окупантам списків ветеранів ...
А годування ворога , або ремонт його техніки це таке , за яке можно кожну бабу Маню засудити ...

Українці - це інший цівілізаційний рівень (за московитів) й тому нема а ні бажання , а ні хисту робити тупу помсту й на гвалтування українських жінок відповідати гвалтуванням московиток ...
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17.12.2022 13:25 Ответить
Не знаю, этих приспешников оккупантов сейчас в стране довольно много и они приносят много горя украинскому народу, поэтому по законам военного времени их всех надо элиминировать или ликвидировать, кому как нравится, и поэтому "понять их и простить" пока здесь не канает..
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17.12.2022 14:39 Ответить
Гильотиной? Да шашкой их,как батька Махно.Хотя можно и тротиловую в задницу...
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18.12.2022 16:41 Ответить
Всі ці затримання то все профанація - треба дивитись на вироки миколаївских судів по раніше затриманих колоборантах та навідниках рекетних ударів. А вироки судів Заводського району міста Миколаєва - такі - по статті Державна зрада - 2 роки умовно. Або вихід під заставу у 200000 гривень. - https://news.pn/ru/RussiaInvadedUkraine/276439
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17.12.2022 21:09 Ответить
Это потому что у колаборантов в судейских мантиях есть большая надежда на долгую и счастливую жизнь.
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18.12.2022 08:56 Ответить
 
 