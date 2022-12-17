Очередной приспешник оккупантов задержан в Николаевской области, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности разоблачила еще одного пособника врага, который сотрудничал с захватчиками во время оккупации части Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал СБУ.

По данным следствия, местный житель еще в начале полномасштабного вторжения поддержал оккупантов и даже наладил контакт с одним из предводителей группировок рашистов.

"Злоумышленником оказался местный житель одного из поселков Шевченковской объединенной территориальной громады, который добровольно вступил в должность старосты в двух населенных пунктах, где выступал посредником между оккупантами и местными жителями", - сообщили в СБУ.

Находясь на "должности", он помогал агрессору в укреплении позиций, а именно передавал похищенное имущество граждан на нужды российских оккупационных группировок на южном фронте.

Установлено, что он лично передавал транспортные запчасти захватчикам для обустройства казарм и ремонта военной техники РФ. Кроме этого, он организовал поставки питьевой воды и продуктов питания в пункты временной дислокации вражеских войск.

После освобождения района злоумышленник пытался "залечь на дно" и избежать правосудия. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили его, установили местонахождение и задержали.

Следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

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