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Энергосистема восстанавливается после атаки, блоки АЭС выходят на запланированную мощность, дефицит электроэнергии значителен, - "Укрэнерго"

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

По состоянию на 17 декабря энергосистема Украины продолжает восстанавливаться после 9-го ракетного удара врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Как отмечается, идет процесс вывода блоков атомных станций, за исключением оккупированной Запорожской, на уровень запланированной мощности. Теплоэлектростанции поэтапно возобновляют работу, гидроэлектростанции продолжают работать по графику. На энергообъектах, поврежденных обстрелами, производятся аварийно-восстановительные работы.

"Дефицит электроэнергии в системе, из-за последствий 9 ракетных атак, все еще значительный. Всем облэнерго доведены лимиты потребления. Состояние электросетей по всей стране затруднено из-за погодных условий: дождь со снегом, мороз и сильный ветер приводят к оледенению оборудования. Ремонтные бригады работают круглосуточно", - говорится в сообщении.

"Укрэнерго" также обращает внимание, что режим чрезвычайной ситуации, введенный исключительно для операций на рынке электроэнергии, в соответствии с требованиями "Правил рынка электроэнергии", был завершен вчера в 19:15. В настоящее время рынок электроэнергии Украины работает в нормальном режиме.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бровары остались без водоснабжения и тепла, - мэр

Энергосистема восстанавливается после атаки, блоки АЭС выходят на запланированную мощность, дефицит электроэнергии значителен, - Укрэнерго 01
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Топ комментарии
+6
не болтай ерундой, Ленка-антисоциальная
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17.12.2022 11:25
+4
Тільки прочитав заголовок новини - одразу почув сигнал повітряної тривоги. Може ну його нахєр укренерго розповідати, що все вже відновлено?
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17.12.2022 11:28
+4
Не знаю что кто восстановил - Черновцы сегодня по 10 часов без света и на 2 включают - прилетов не было...надо учесть что в городе вообще нет централизованного горячего водоснабжения,отдельные дома оснащены исключительно электроплитами для приготовления пищи, официально (по факту больше)более 100К вынужденных переселенцев - в основном старики,женщины и дети... звездеть они только и умеют.
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17.12.2022 12:44
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..не болтай ерундой, Ленка-антисоциальная
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17.12.2022 11:24 Ответить
Потрібно створювати з мобілізованих енергетиків аварійно-відновлювальні ремонтні підрозділи, повертати ключових фахівців з військової служби в енергокомпанії, а також застосовувати до пенсіонерів енергетиків трудову повинність на час воєнного стану.
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17.12.2022 19:03 Ответить
Велике продавництво триває.
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17.12.2022 11:25 Ответить
У мене 2 раба крутять генератор.
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17.12.2022 11:23 Ответить
Сподіваюсь русскоязичних, раба.
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17.12.2022 11:30 Ответить
ХЗ. Розмовляють якимось новоязом.
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17.12.2022 11:33 Ответить
Менша продавайте за коодон, упирі срані, й не буде дефіциту !!!
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17.12.2022 11:24 Ответить
не болтай ерундой, Ленка-антисоциальная
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17.12.2022 11:25 Ответить
Уже давно Украина получает электроэнергию из Европы, хватит нагнетать.
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17.12.2022 11:26 Ответить
Це Байден нагнітає. Зеля підтвердить.
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17.12.2022 11:30 Ответить
не сиди на потоках...!
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17.12.2022 11:34 Ответить
Які у вас є докази окрім чуток, що Україна експортує електроенергію?
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17.12.2022 11:27 Ответить
эту чушь начинали распускать с кацапских пабликов и телеграм каналов, а наши полезные идиоты ее подхватили
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17.12.2022 11:31 Ответить
якщо цiкавить експорт, то ось вам ******-Ленд:

https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/physicalFlow/show?name=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType=BORDER_BZN&atch=false&dateTime.dateTime=17.12.2022+00:00|CET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C--00003F!BZN_BZN|10Y1001C--000182_BZN_BZN|10YHU-MAVIR----U&dateTime.timezone=CET_CEST&dateTime.timezone_input=CET+(UTC+1)+/+CEST+(UTC+2)
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18.12.2022 10:18 Ответить
це ми щогодини по 700 Мегават ******** дайемо?

Ось наприклад: "ZN|UA-IPS - BZN|HU 23:00 - 00:00 - 825MW".

Чи то вони нам дають?
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18.12.2022 10:24 Ответить
Тільки прочитав заголовок новини - одразу почув сигнал повітряної тривоги. Може ну його нахєр укренерго розповідати, що все вже відновлено?
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17.12.2022 11:28 Ответить
А я тільки поїв, і тут тривога. Все, більше не буду їсти, і кацапи перестануть обстрілювати.
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17.12.2022 11:34 Ответить
Только в Одесской области ЗеКодломойские намыли только на сигаретах,65 миллиардов гривен. ..а сколько моют на западных областях и центральных,где пассажиропоток ещё больше догадаетесь с одного раза...
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17.12.2022 11:30 Ответить
ты сенатор видно в теме - раз всё знаешь...!
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17.12.2022 11:35 Ответить
Хм цікаво , атомки працюють.На сході багато підприємств зруйновано, мільйони людей взагалі виїхало. А нам розповідають про дефіцит енергії. Так подача до зруйнованих ракетами енергії проблемна, а то й неможлива. Але ж це незначить що в нас дефіцит генеруючих потужностей!
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17.12.2022 12:08 Ответить
Дефицит генеруючих потужностей. Повреждены электростанции. Больше, или меньше, но работает только часть.
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18.12.2022 00:50 Ответить
нам треба поставки транформаторiв для замiни зарокечених 🚀
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18.12.2022 11:33 Ответить
И они идут.
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18.12.2022 17:04 Ответить
Не знаю что кто восстановил - Черновцы сегодня по 10 часов без света и на 2 включают - прилетов не было...надо учесть что в городе вообще нет централизованного горячего водоснабжения,отдельные дома оснащены исключительно электроплитами для приготовления пищи, официально (по факту больше)более 100К вынужденных переселенцев - в основном старики,женщины и дети... звездеть они только и умеют.
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17.12.2022 12:44 Ответить
а у вас чего нет? вас же ни разу не бомбили....
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17.12.2022 15:23 Ответить
Это вопрос на который никто не дает ответа - ни облэнерго,ни власть...над головами часто летает - раньше прилетало и на Днестровскую ГЭС,сбили несколько штук ракет - упали на территории области - так что все относительно.
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17.12.2022 21:14 Ответить
УКРЕНЕРГО,не пробувало припинити продавати за кордон (Мадяри.Молдавія.Румунія тощо) електрику по копійчаній вартості? Енерго не вияснило хто дав команду здати на 3 день русні ЗАЕС?
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17.12.2022 12:46 Ответить
почитай, експерт-енергетик:

https://transparency.entsoe.eu/transmission

17.12.2022 12:20
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17.12.2022 18:28 Ответить
ти йому дав данi за Молдову, там 0, а краще дай ******** (там по 600 приблизно Мегават за годину)
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18.12.2022 11:37 Ответить
Молодці, бо ЗАКОН УКРАЇНИ "Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період" керівникам ТРЕБА ВИКОНУВАТИ ЩЕ З 2014 року‼️‼️‼️
Гончарук і Шмигаль🫡 відповідальні перед УКРАЇНЦЯМИ, а також перед слідчими ДБР⚖️ та СБУ ⚖️разом з усим складом РНБОУ ‼️‼️‼️⚔️⚔️🇺🇦🇺🇦❤️❤️💯💯👏👍✊💪
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17.12.2022 12:56 Ответить
А чого "АЕС виходять на заплановану потужність"?Их розвантажують під час атаки?
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17.12.2022 20:41 Ответить
А вы думаете, у них есть большие аккумулирующие ёмкости, куда они сгружают производимую энергию при отключениях потребителях.
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18.12.2022 00:52 Ответить
у Маска можна спитати про батареi. Тi що в Австралii. Там великi батарейки, цiлi станцii батарей. Вночi можливо виробити електрику та скласти впрок у акамулятор. Elon Musk, give Ukraine a 🔋🔋🔋🔋🔋🔋 battery farm please!

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18.12.2022 03:28 Ответить
a she yih moshna zakopaty pid zemlyu i niyaka rusnyava roketa ne doletyt 🚀 Nam treba hovaty krytychni obyekty pid zemleyu
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18.12.2022 03:32 Ответить
Койот,ты в каждой бочке.Если не понимаешь смысла вопроса - не лезь в разговор!После отвала тепловой - возникает дефицит генерации и падает частота- при этом атомные блоки выпадают в более тяжёлом для них режиме по снижению частоты!
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22.12.2022 22:21 Ответить
А при чем тут Маск?
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25.12.2022 17:36 Ответить
Мы с Маском точно ни причём.Просто вы с Нободей пишете не читая.

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26.12.2022 19:58 Ответить
Ну так какой вопрос, такой и ответ. АЭС не розвантажують во время атаки, а отключают в случае падения частоты в сети. При этом, не каждая атака заканчивается отключением.
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26.12.2022 20:05 Ответить
Пошёл на.. дурень!Ты вообще понимаешь,что лепечешь?Скажу только одно - снижение(а не падение!) частоты возникает от недостатка генерации или внезапно добавилась нагрузка!Выводы сделать ты не в состоянии,поэтому читай книжки - там все ответы.Не засоряй эфир.
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26.12.2022 21:44 Ответить
 
 