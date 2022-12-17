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Последствия вражеских ударов по Донбассу: зафиксирован удар из ЗРК "С-300" по Лиману. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

За минувшие сутки полиция Донецкой области задокументировала 12 фактов нарушения законов и обычаев войны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, за сутки российские войска обстреляли семь населенных пунктов. Армия РФ атаковала мирное население с ЗРК "С-300", РСЗО "Град", артиллерии. Вражеские снаряды травмировали гражданских жителей.

"Оккупанты вели огонь по городам Авдеевка, Лиман, Бахмут, Краматорск, Часов Яр, Железное, селу Карловка. Уничтожены и повреждены восемь гражданских объектов: три жилых дома, академия, кафе, админздание, нежилое помещение, хозяйственное сооружение", - говорится в сообщении.

Зафиксирован удар с ЗРК "С-300" по Лиману. Снаряд попал в кафе. Информация о жертвах не поступала.

"Ракетами оккупанты обстреляли Краматорск, попали в инфраструктуру. По предварительным данным, пострадавших нет.

Под вражеским огнем остается Бахмут. Россияне совершили по городу три артиллерийских обстрела, повредили частный и многоквартирный дома, есть травмированные.

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Полицией и СБУ возбуждено уголовное производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Последствия вражеских ударов по Донбассу: зафиксирован удар из ЗРК С-300 по Лиману 01
Последствия вражеских ударов по Донбассу: зафиксирован удар из ЗРК С-300 по Лиману 02
Последствия вражеских ударов по Донбассу: зафиксирован удар из ЗРК С-300 по Лиману 03
Последствия вражеских ударов по Донбассу: зафиксирован удар из ЗРК С-300 по Лиману 04
Последствия вражеских ударов по Донбассу: зафиксирован удар из ЗРК С-300 по Лиману 05
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Тупі кацапські вбивці-ідіоти!

Лупити зенітною ракетою за сотні тисяч доларів по наливайці...
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17.12.2022 12:43 Ответить
 
 