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95 трансформаторов и генераторов получила Украина от Азербайджана. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж Война в Украине

В Украину поступило 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов, направленных Азербайджаном как гуманитарная помощь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Временный поверенный по делам Азербайджана в Украине Сабир Рзаев сообщил, что гуманитарная помощь на общую сумму около 1 млн 422 тыс. манатов (837 тысяч долларов США). включает 45 силовых трансформаторов и 50 генераторов.

В ближайшие дни планируется отправка второй партии гуманитарного груза. Рзаев подчеркнул, что общая сумма гуманитарной помощи, предоставленной Азербайджанской Республикой в связи с кризисом в Украине, составляет около 30 млн. манатов (более 17 млн. долларов США).

95 трансформаторов и генераторов получила Украина от Азербайджана 01
95 трансформаторов и генераторов получила Украина от Азербайджана 02
95 трансформаторов и генераторов получила Украина от Азербайджана 03
95 трансформаторов и генераторов получила Украина от Азербайджана 04
95 трансформаторов и генераторов получила Украина от Азербайджана 05
95 трансформаторов и генераторов получила Украина от Азербайджана 06
95 трансформаторов и генераторов получила Украина от Азербайджана 07
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Топ комментарии
+31
Дякуємо за допомогу!
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17.12.2022 15:05
+22
справжнi друзi пiзнаються у бilдi. çox sağ olun!
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17.12.2022 15:10
+22
Може і не допоможуть, але це гуманітарна допомога. Допомогли, чим могли. І за те дякуємо.
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17.12.2022 15:17
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Дякуємо за допомогу!
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17.12.2022 15:05 Ответить
Слава великому Азербайджану!!!
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17.12.2022 15:17 Ответить
Дякуємо друзям!!!
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17.12.2022 15:55 Ответить
Надо ещё уточнить, сколько трансформаторов и генераторов прислала в качестве гуманитарной помощи соседка - Венгрия, и почему?
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17.12.2022 15:35 Ответить
У мене тільки питання до фахівців, а чи допоможуть нам такі "манюні" у ситуації зі знищенням 330 кВ. підстанцій?
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17.12.2022 15:09 Ответить
Може і не допоможуть, але це гуманітарна допомога. Допомогли, чим могли. І за те дякуємо.
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17.12.2022 15:17 Ответить
Якраз і допоможуть такі трансформатори - на вигляд 10тис.вольт/ 380вольт, потужність приблизно 100 кіловат. Масові трансформатори що живлять кінцевого споживача. Потягне невелике село, житловий квартал або підприємство, цех, водокачку, велику тец
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17.12.2022 16:26 Ответить
По фото потужність 1000 кВА
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20.12.2022 17:14 Ответить
почему 330 а не 380? вы своими глазами видели или оп с укрэнерго по радио говорили?
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17.12.2022 15:34 Ответить
кВАр а не Вольт.
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17.12.2022 15:42 Ответить
квар, квар, и почему почему 330 ? вы своими глазами видели или оп с укрэнерго по радио говорили?
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17.12.2022 15:47 Ответить
Повітряні лініні електропередач в Україні : 750кВ.,330 кВ.,110 кВ.,35 кВ., /27 кВ. -залізниця/,10 кВ., 6 кВ.... Трансформатори 750/350/110 кВ, 330/110/35кВ, 110/35/10 кВ, 35/10кВ, 10/0,4кВ.,6/0,4 кВ. На фото, трансформатори 10/0,4 кВ., тобто такі які стоять по вулицях у більшості населених пунктів, від яких заживлені побутові споживачі та невеликі підприємства...., потужність таких трансформаторів 630 кВА,400 кВА,250 кВА,160 кВА,100кВА,63 кВА,40 кВА,25кВА. ,вартість одного такого трансформатора: +,- 100 -200тис грн.
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17.12.2022 17:22 Ответить
зачем это надо? какой транс разбит и какой восстановлен?
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17.12.2022 17:46 Ответить
.....і таких транчформаторів є багато пошкоджених.......
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17.12.2022 17:55 Ответить
и никакой конкретики.. как опа, укрэнерго и дтек.. а я утверждаю много 10 разбито и пару 330. кому верим?
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17.12.2022 18:20 Ответить
Неважно это. Прислали бы 1 (один) карманный фонарик, и за то надо было бы сказать спасибо. Люди от чистого сердца помогают, как могут и чем могут.
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17.12.2022 17:41 Ответить
справжнi друзi пiзнаються у бilдi. çox sağ olun!
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17.12.2022 15:10 Ответить
respect
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17.12.2022 15:21 Ответить
Азербайджан молодці !
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17.12.2022 15:23 Ответить
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17.12.2022 16:00 Ответить
Дякуемо Вам друзi !!!
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17.12.2022 16:33 Ответить
Дякуємо!🇦🇿
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17.12.2022 16:40 Ответить
Без пафосу і випендрьожу, по діловому ! Респект !!
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17.12.2022 16:41 Ответить
Дякуєм Азербайджан!!!
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17.12.2022 17:22 Ответить
В тяжелые времена очень четко проявляется, кто тебе "брат" (********** тоже касается), а кто просто хороший друг.
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17.12.2022 17:39 Ответить
Бачив відос, як прес-алкаше печального мерина сралась з цього приводу...
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17.12.2022 17:39 Ответить
V Ukraine resaetsya ne vopros Ukraini, a vopros vseqo mira. Mi v Azerbaycane prekrasno znaem i ponimaem kak vam ne leqko, mi etu put xot ne polnostyu no prosli. SLAVA geroiceskomu narodu UKRAINI. Nizkiy poklon poqibsim za svobodu Ukraini.
Mogu poselit u sebya 2-3 semey *******, rasxodi projivanie i pitanie oplacivayu
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17.12.2022 21:51 Ответить
 
 