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В армию Беларуси поступает новая специальная военная техника, - "Белорусский Гаюн". ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В войска радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Беларуси поступили новые образцы специальной военной техники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белорусский Гаюн".
"Гаюн" отмечает, что, судя по опубликованным Минобороны фотографиям, всего было передано не менее 6 единиц техники:
- станция помех УКВ связи Р-934УМ2 "Гроза-6" (на шасси автомобиля МАЗ).
- пункт управления подразделениями радиоэлектронной борьбы Р-330КБ (на шасси автомобиля "Урал").
- станция Р-327 "Цветок" (на шасси автомобиля МАЗ).
- комплекс радиомониторинга и подавление УКВ-связи "Щит МДМ" (на шасси автомобиля КамАЗ).
Сообщается, что техника была передана 228 отдельному полку радиоэлектронной борьбы (с наземными средствами) Витебской области и 10 отдельному батальону радиоэлектронной борьбы Минской области.
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