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В армию Беларуси поступает новая специальная военная техника, - "Белорусский Гаюн". ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В войска радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Беларуси поступили новые образцы специальной военной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Белорусский Гаюн".

"Гаюн" отмечает, что, судя по опубликованным Минобороны фотографиям, всего было передано не менее 6 единиц техники:

  • станция помех УКВ связи Р-934УМ2 "Гроза-6" (на шасси автомобиля МАЗ).
  • пункт управления подразделениями радиоэлектронной борьбы Р-330КБ (на шасси автомобиля "Урал").
  • станция Р-327 "Цветок" (на шасси автомобиля МАЗ).
  • комплекс радиомониторинга и подавление УКВ-связи "Щит МДМ" (на шасси автомобиля КамАЗ).

Сообщается, что техника была передана 228 отдельному полку радиоэлектронной борьбы (с наземными средствами) Витебской области и 10 отдельному батальону радиоэлектронной борьбы Минской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Руководство Беларуси, вероятнее всего, готовится к войне, - Генштаб ВСУ

В армию Беларуси поступает новая специальная военная техника, - Белорусский Гаюн 01
В армию Беларуси поступает новая специальная военная техника, - Белорусский Гаюн 02
В армию Беларуси поступает новая специальная военная техника, - Белорусский Гаюн 03
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Топ комментарии
+37
За путіна, бульбаші вже не хазяїни своєї країни, вони навіть не зрозуміли коли їх окупували.
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17.12.2022 15:22
+30
передайте им заодно и чёрных пластиковых пакетов. шоб 2 раза не бегать ))
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17.12.2022 15:15
+25
меч-кладунец, кольчуга альоші поповіча і портянки святого луки мудіщева
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17.12.2022 15:14
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меч-кладунец, кольчуга альоші поповіча і портянки святого луки мудіщева
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17.12.2022 15:14 Ответить
Беларусь гальюни підвезли…
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17.12.2022 15:53 Ответить
передайте им заодно и чёрных пластиковых пакетов. шоб 2 раза не бегать ))
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17.12.2022 15:15 Ответить
ЗА ЩО бульбаші збираються видвигатися до України?



За яку ідею?
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17.12.2022 15:16 Ответить
За путіна, бульбаші вже не хазяїни своєї країни, вони навіть не зрозуміли коли їх окупували.
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17.12.2022 15:22 Ответить
За единство Киевской Руси
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17.12.2022 15:49 Ответить
это "пиранья" дала задание вскрыться и продвигать эту установку? )))
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17.12.2022 16:37 Ответить
Та ні, мабуть на педалі трохи натиснули... 😂
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17.12.2022 18:13 Ответить
ага, його лєнка- кураторша така, жостка з своїми консервами )))
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17.12.2022 18:40 Ответить
Нова чи стара, хаймарсу по*уй
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17.12.2022 15:20 Ответить
Короче совковый хлам и хорошие мишени для противорадарных ракет.
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17.12.2022 15:29 Ответить
баофенги китайські глушити в самий раз! Більше ні на що вони не здатні.
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17.12.2022 18:53 Ответить
Хто вірить у превентивний удар по тварям?
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17.12.2022 15:30 Ответить
Не вірю, ну хіба що одночасно.
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17.12.2022 16:52 Ответить
значит таки готовятся
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17.12.2022 15:34 Ответить
Готуються відправитись у пекло.
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17.12.2022 15:38 Ответить
Суїцидники.
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17.12.2022 15:37 Ответить
Як-як? Гальюн? Очєнь может бить...
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17.12.2022 15:50 Ответить
Беларускі Гаюн

аналітичний "партизанський" проєкт Білорусі
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17.12.2022 16:55 Ответить
А деруни? Де деруни!?
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17.12.2022 15:54 Ответить
А ми все спостерігаємо...
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17.12.2022 15:56 Ответить
Потім розповідатимуть про якихось мишів-братив.
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17.12.2022 15:57 Ответить
Чернігівській ТрО ця вся "спецтехніка" до сраки. Попалять хлопці у полісських лісах цю техніку разом з чіпсами...
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17.12.2022 15:59 Ответить
В Чернигове сегодня, в переходе возле мегацентра ,повестки всем мужикам вручали , один начал убегать догнали
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17.12.2022 16:14 Ответить
йди на УЙХ вручатєль
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17.12.2022 16:59 Ответить
Так то мер, в суд опять повестку получил с путёвкой во Львов.
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17.12.2022 22:24 Ответить
За участь у війні проти суверенної України литвинам (не біломосковитам) буде соромно. Навіть не знаю, як після війни ми будемо з ними ладнати.
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17.12.2022 17:00 Ответить
по різні сторони колючого дроту.
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17.12.2022 17:08 Ответить
Дуже схоже на те.
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19.12.2022 17:28 Ответить
Ніяк.Для якихось родичів візовий режим з перевіркою навіть того,що воно їло на минулому тижні.Усих інших-*****.
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17.12.2022 18:18 Ответить
А зачем вообще что-то иметь? Что от них полезного будет для нас? Кроме пары советских нефтеперерабатывающих заводов и калийных удобрений там ничего нету. Зерно и картошку и мы производим и больше и лучше, чем они, раза в 1.5 минимум за счет технологий и частично климата. Вся железка советского стандарта, а мы свою будем переделывать на стандарт ЕС по ширине колеи. Выхода к моря нету, соседние страны (кроме Польши с общей границей) - Литва, Латвия, Эстония, у которых выход к морю, то есть с ними торговать дешевле по морю.

Хорошие беларусы вполне могут просто сдать экзамен по нашей истории и язык на хорошем уровне (написать изложение после двух чтений текста из книги, раскрыв в нем свои мысли) и получить вид на жительство и работать у нас, если они могут принести пользу стране. И их дети, рожденные в Украине, уже будут украинцами, даже если оба родителя беларусы. Только так.
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17.12.2022 18:59 Ответить
Форма вся на вырост , от мужлана луки.
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17.12.2022 18:25 Ответить
Де автоматична каптоплерізка?
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17.12.2022 18:29 Ответить
Шо шо а глушити когось і щось лаптеві мастаки. Сходе, знову потягнеться колона довжиною в 200 км. Вроді там один міст тільки цілий. Якщо вирішать наступати тотільки зимою, інакше потонуть....
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18.12.2022 01:01 Ответить
 
 