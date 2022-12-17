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Первая партия оборудования от Минэнерго США прибыла в Украину, - Кубраков. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В Украину прибыла первая партия оборудования для ТЭЦ и ТЭС Министерства энергетики США.

Об этом в фейсбуке сообщил вице-премьер-министр – министр инфраструктуры и регионального развития Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.

"В Украину уже доставлена первая партия необходимого оборудования от Министерства энергетики США. Эта партия является частью помощи в размере 53 млн долларов, объявленной американскими партнерами в прошлом месяце", - говорится в сообщении.

По словам Кубракова, американские партнеры являются одними из лидеров помощи Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры. В частности, с начала полномасштабного вторжения уже предоставлено более $145 млн исключительно на ремонт и поддержку украинских энергосетей. Приоритет неизменен – генераторы, трансформаторы и другое оборудование для восстановления критической инфраструктуры.

В ближайшее время также ожидается поставка энергетического оборудования в рамках сотрудничества с USAID. По этой линии уже доставили в Украину оборудование около $25 млн грн.

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Первая партия оборудования от Минэнерго США прибыла в Украину, - Кубраков 01
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Топ комментарии
+18
Щиро дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
США ‼️
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17.12.2022 16:38
+10
дерьмак уже пишет маляву своим шефам с координатами складирования этого оборудования?
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17.12.2022 17:15
+7
Повага і подяка США за всебічну підтримку нашої держави.
Прохання не передавати обладнання в руки представникам від "зеленої братви" - продадуть генеруючим компаніям як мінімум втричі дорожче.
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17.12.2022 16:53
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Щиро дякуємо 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
США ‼️
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17.12.2022 16:38 Ответить
Це добре, але ретельно потрібно проконтролювати використання, бо зелені продадуть або віддадуть орксм
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17.12.2022 18:48 Ответить
У Північній Америці частота струму становить 60 Гц, у Європі 50 Гц. Як воно буде працювати?...
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17.12.2022 16:49 Ответить
Будемо переходити на 60 Гц.
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17.12.2022 16:51 Ответить
в нас таке все старе і тепер вже поламане... що можливо настала пора не ремонтувати мотлох а тихенько переходити-переводити на більш ******* (аби тільки русня не шкодила... з заздрості і підлості)
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17.12.2022 17:03 Ответить
Можливо, частотний перетворювач використовувати за потреби
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17.12.2022 17:18 Ответить
В большинстве стран Америки используется переменный ток частотой 60 Гц, и система с расщепленной фазой (сплит-фаза или однофазная трехпроводная система) на 120/240 Вольт в домах, и трехфазная система для более крупных установок. Трансформаторы в Северной Америке обычно питают дома напряжением 240 Вольт.
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17.12.2022 17:37 Ответить
на любому інструменті пишуть 50/60гц, тобто працюють хоч на 10 хоч на 100гц і двигун не зламається - просто або не запуститься або швидше зітреться. Шим управління як приклад. А на іншому обладнанні в технічці пишеться мін та макс по гц. За замовчуванням просте обладнання 50/60 +/- 5%. Проф та спец +/- до 75%. Ті хто з донецька не збрешуть якщо скажуть що все життя при 40гц прожили і норм...
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17.12.2022 18:03 Ответить
Повага і подяка США за всебічну підтримку нашої держави.
Прохання не передавати обладнання в руки представникам від "зеленої братви" - продадуть генеруючим компаніям як мінімум втричі дорожче.
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17.12.2022 16:53 Ответить
Дякую народу Сполучених Штатів Америки.
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17.12.2022 17:02 Ответить
дерьмак уже пишет маляву своим шефам с координатами складирования этого оборудования?
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17.12.2022 17:15 Ответить
Як бачиш він затінився тимчасово. зе забалакує дурнів...
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17.12.2022 18:05 Ответить
А оте "штатівське" обладнання нам підійде? Бо там не тільки частота інша, але й і напруга 110-120вольт на відміну від наших 220вольт
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17.12.2022 17:35 Ответить
В ЛНР не подойдет....
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17.12.2022 18:52 Ответить
Меньше показуйте робіть тихо нам так краще.
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17.12.2022 17:46 Ответить
 
 