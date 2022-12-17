Первая партия оборудования от Минэнерго США прибыла в Украину, - Кубраков. ФОТО

В Украину прибыла первая партия оборудования для ТЭЦ и ТЭС Министерства энергетики США.

Об этом в фейсбуке сообщил вице-премьер-министр – министр инфраструктуры и регионального развития Александр Кубраков, информирует Цензор.НЕТ.

"В Украину уже доставлена первая партия необходимого оборудования от Министерства энергетики США. Эта партия является частью помощи в размере 53 млн долларов, объявленной американскими партнерами в прошлом месяце", - говорится в сообщении.

По словам Кубракова, американские партнеры являются одними из лидеров помощи Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры. В частности, с начала полномасштабного вторжения уже предоставлено более $145 млн исключительно на ремонт и поддержку украинских энергосетей. Приоритет неизменен – генераторы, трансформаторы и другое оборудование для восстановления критической инфраструктуры.

В ближайшее время также ожидается поставка энергетического оборудования в рамках сотрудничества с USAID. По этой линии уже доставили в Украину оборудование около $25 млн грн.

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