Россияне пять раз за ночь обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии, 1 человек пострадал. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Оккупанты ночью обстреляли три громады Никопольщины - Никопольскую, Марганецкую и Красногригорьевскую.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Пять раз за ночь россияне обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии…"
Попали по трем громадам - Никопольской, Марганецкой и Красногригоревской.
В Никополе пострадал 59-летний мужчина. Медики оказали помощь – он остался лечиться дома.
В городе изуродованы несколько частных домов, хозяйственные постройки и гимназия.
В Марганецкой и Красногригорьевской громадах люди невредимы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в остальных районах ночью было несколько тревог, но обошлось без атак, и на эту минуту спокойно.
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