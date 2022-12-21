В Кремле сообщили, что Путин посетил "зону спецоперации", а РосСМИ выяснили, что речь идет о Ростове-на-Дону. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские политики, СМИ и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщили, что Владимир Путин побывал в "зоне спецоперации".
Как указывает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Агентство", по версии Кремля "визит" состоялся 16 декабря. При этом точное место не указывалось.
Медийщики доказали, что Путин работал в объединенном штабе родов войск, расположенном в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону.
В частности, это основывается на анализе видео, обнародованного пресс-службой Кремля.
"Большой круглый стол из штаба ПВО и интерьера комнаты, в которой он находится, совпадают с тем, что видно во время посещения Путиным штаба родов войск. Тот же штаб в ноябре посещал и министр обороны Сергей Шойгу. Тогда также утверждалось, что министр находится в "зоне проведения спецоперации", – говорится в публикации.
Медийщики отмечают, что Кремль заявил о посещении Путиным зоны боевых действий через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский побывал с необъявленным визитом в Бахмуте.
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А ти лиш гавкаєш.
До речі - а кому ти сраку вилизував з 2014 по 2019? Коли "Блазня" не було? ЗА скільки і у кого тебе "перекупили"?
Коли ви, придурки, торжествували у 2019-му і вирішували на "Цензорі" - "Что телать с "парахаботами? Павесить или в концлагерь - на перевоспитание?", я написав, що тепер ми будемо бороться з вами вашими ж методами - атакувать! А ви - "відмивайтеся"! От тепер і спробуй це зробить
А тепер скажи - ти дійсно такий ДЛБЙБ чи прикидаєшся?
Пресс-секретарь ***** Піськов сообщил официальной "Российской газете", что 16 декабря ***** находился в "зоне специальной военной операции".
Этой информации недостаточно, чтобы однозначно определить, где был *****, но когда российские власти говорят о "зоне спецоперации", они обычно имеют в виду территорию Украины, исключая аннексированный в 2014 году Крым.
Кремль в выходные сообщил, что весь день 16 декабря Хкйло провел в "объединенном штабе родов войск, задействованных в специальной военной операции". Государственные телеканалы показывали его в неизвестном месте в окружении генералов, в том числе начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, командующего войсками в Украине Сергея Суровикина и министра обороны Сергея Шойгу.
Позже депутат Госдумы Андрей Гурулев написал в телеграм-канале, что ***** был в зоне "специальной военной операции". Во вторник Піськов подтвердил "Российской газете" содержание поста Гурулева: "Если он имеет в виду штаб, где он был в пятницу, то да". Независимого подтверждения этой информации, впрочем, по-прежнему нет.
Появление ***** в "штабе" было воспринято преимущественно как пропагандистское мероприятие, также как и полет Шойгу на вертолете над тем, что официальные источники назвали "передовой".