В Кремле сообщили, что Путин посетил "зону спецоперации", а РосСМИ выяснили, что речь идет о Ростове-на-Дону. ФОТО

Российские политики, СМИ и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщили, что Владимир Путин побывал в "зоне спецоперации".

Как указывает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Агентство", по версии Кремля "визит" состоялся 16 декабря. При этом точное место не указывалось.

Медийщики доказали, что Путин работал в объединенном штабе родов войск, расположенном в штабе Южного военного округа в Ростове-на-Дону.

В частности, это основывается на анализе видео, обнародованного пресс-службой Кремля.

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"Большой круглый стол из штаба ПВО и интерьера комнаты, в которой он находится, совпадают с тем, что видно во время посещения Путиным штаба родов войск. Тот же штаб в ноябре посещал и министр обороны Сергей Шойгу. Тогда также утверждалось, что министр находится в "зоне проведения спецоперации", – говорится в публикации.

Медийщики отмечают, что Кремль заявил о посещении Путиным зоны боевых действий через несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский побывал с необъявленным визитом в Бахмуте.

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