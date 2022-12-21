Рашисты выпустили более 70 снарядов из "Града" и тяжелой артиллерии по Никопольщине, - ОВА. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Рашисты били из "Градов" и тяжелой артиллерии по Никопольскому району Днепропетровщины.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко, передает Цензор.НЕТ.
"Побитые дома и линии электропередач… Ночью россияне шесть раз направляли свои "Грады" и тяжелую артиллерию на Никопольский район. Обстреляли три громады - Марганецкую, Мировскую и Красногригорьевскую. Туда прилетело по меньшей мере 70 снарядов. Люди не пострадали", - сказали люди.
По его словам, в Красногригорьевской и Марганецкой громадах побиты десятки частных домов, несколько хозяйственных построек, автомобили, газопровод и линии электропередач.
"В Красногригорьевке загорелся пожар в частном дворе. Спасатели огонь уже потушили. В Мировской последствия удара еще выясняются", - говорится в сообщении.
В других районах ночь была тихой – без тревог и атак. И в эту минуту спокойно.
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