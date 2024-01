Напротив Международного суда ООН в Гааге будет курсировать "украинский" трамвай. ФОТОрепортаж

В Гааге появился трамвай с уникальным украинским дизайном, призывающим поддержать фандрейзинговую платформу UNITED24.

Трамвай №1 курсирует между двумя городами в Королевстве Нидерланды – Гаага и Делфт, и проходит через их центральные улицы.

Этот проект стал продолжением инициативы группы венских волонтеров во главе с украинскими дипломатами Олегом Вербовым и Виталием Литвином, которые творчески подошли к продвижению платформы UNITED24 в Европе.

Ранее два троллейбуса с таким же дизайном были запущены в Вильнюсе, а первым городом, где на рейс вышел трамвай с уникальной украинской айдентикой, стала Вена.

"Когда нам удалось запустить два украинских троллейбуса в Вильнюсе, мы увидели, что их маршрут проходит мимо здания местного муниципалитета, где на фасаде вывешен плакат с текстом: Putin, the Hague is waiting for you (англ. "путин, Гаага ждет тебя"). Тогда мы поняли, в каком городе поедет следующий украинский трамвай", – рассказали украинские дипломаты-инициаторы проекта.

В основу дизайна трамваев в Гааге и Вене, а также троллейбусов в Вильнюсе заложены элементы графических работ выдающегося украинского дизайнера Георгия Нарбута, создателя первых украинских банкнот и почтовых марок.

"Символично, что маршрут украинского трамвая проходит мимо здания Дворца мира в Гааге, где размещаются Международный Суд ООН и Постоянная палата третейского суда. Это своеобразное напоминание российскому президенту, что ответственность за совершенные россией правонарушения неотвратима, а его собственным преступлениям даст надлежащую оценку международная уголовная юстиция после победы Украины", – сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Королевстве Нидерланды Максим Кононенко.