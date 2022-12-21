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Гаага (282) Нидерланды (1384) трамвай (198) Международный суд ООН (144)

Напротив Международного суда ООН в Гааге будет курсировать "украинский" трамвай. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ За рубежом

В Гааге появился трамвай с уникальным украинским дизайном, призывающим поддержать фандрейзинговую платформу UNITED24.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

Трамвай №1 курсирует между двумя городами в Королевстве Нидерланды – Гаага и Делфт, и проходит через их центральные улицы.

Этот проект стал продолжением инициативы группы венских волонтеров во главе с украинскими дипломатами Олегом Вербовым и Виталием Литвином, которые творчески подошли к продвижению платформы UNITED24 в Европе.

Ранее два троллейбуса с таким же дизайном были запущены в Вильнюсе, а первым городом, где на рейс вышел трамвай с уникальной украинской айдентикой, стала Вена.

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"Когда нам удалось запустить два украинских троллейбуса в Вильнюсе, мы увидели, что их маршрут проходит мимо здания местного муниципалитета, где на фасаде вывешен плакат с текстом: Putin, the Hague is waiting for you (англ. "путин, Гаага ждет тебя"). Тогда мы поняли, в каком городе поедет следующий украинский трамвай", – рассказали украинские дипломаты-инициаторы проекта.

В основу дизайна трамваев в Гааге и Вене, а также троллейбусов в Вильнюсе заложены элементы графических работ выдающегося украинского дизайнера Георгия Нарбута, создателя первых украинских банкнот и почтовых марок.

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Напротив Международного суда ООН в Гааге будет курсировать украинский трамвай 01
Напротив Международного суда ООН в Гааге будет курсировать украинский трамвай 02
Напротив Международного суда ООН в Гааге будет курсировать украинский трамвай 03
Напротив Международного суда ООН в Гааге будет курсировать украинский трамвай 04
Напротив Международного суда ООН в Гааге будет курсировать украинский трамвай 05
Напротив Международного суда ООН в Гааге будет курсировать украинский трамвай 06
Напротив Международного суда ООН в Гааге будет курсировать украинский трамвай 07

"Символично, что маршрут украинского трамвая проходит мимо здания Дворца мира в Гааге, где размещаются Международный Суд ООН и Постоянная палата третейского суда. Это своеобразное напоминание российскому президенту, что ответственность за совершенные россией правонарушения неотвратима, а его собственным преступлениям даст надлежащую оценку международная уголовная юстиция после победы Украины", – сказал Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Королевстве Нидерланды Максим Кононенко.
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21.12.2022 09:33 Ответить
злочинців до суду обовязково везти на ньому
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21.12.2022 09:34 Ответить
Ще чого - везти. Прив'язати позаду трамваю і мєлкой риссю до суду.
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21.12.2022 12:58 Ответить
ну тоді як бурлаків на волзі запрягти, хай людей катають
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21.12.2022 13:50 Ответить
..все подворотню с болот мацковии будут возить на заседания международного Трибунала
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21.12.2022 09:47 Ответить
Ще черепаху там треба запустити з огляду на те як "швидко" там приймають рішення... Ще вчора була інфа про рішення цього суду, що по нападу рашки на Грузію ніби-то там фсьо було "неоднозначно"...
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21.12.2022 09:53 Ответить
Чудовий трамвай!! Нам би в кожне місто по такому!! А також до кацапії один, щоб їздив мимо *******.. Слава ЗСУ!!
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21.12.2022 09:57 Ответить
Гаазуй!
)
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21.12.2022 11:26 Ответить
 
 