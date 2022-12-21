СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП Сумской области. ФОТО

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные (безопасные) мероприятия на объектах УПЦ (МП) Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Управления СБУ в Сумской области.

В частности, речь идет о Софрониево-Молченском мужском монастыре Рождества Богородицы (УПЦ МП).

"Мероприятия проводятся совместно с другими правоохранительными структурами в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве. Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", - говорится в сообщении.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, возможно, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ вернула литовскому дипломату иконы, украденные во время оккупации Херсона. ФОТОрепортаж

Все действия совершаются в рамках действующего законодательства.











