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СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП Сумской области. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные (безопасные) мероприятия на объектах УПЦ (МП) Сумской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Управления СБУ в Сумской области.

В частности, речь идет о Софрониево-Молченском мужском монастыре Рождества Богородицы (УПЦ МП).

"Мероприятия проводятся совместно с другими правоохранительными структурами в рамках системной работы Службы безопасности Украины по противодействию взрывной деятельности российских спецслужб в нашем государстве. Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячейки "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", - говорится в сообщении.

При непосредственном участии представителей церкви правоохранители проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, возможно, причастных к противоправной деятельности в ущерб государственному суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению.

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Все действия совершаются в рамках действующего законодательства.

СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП Сумской области 01
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП Сумской области 02
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП Сумской области 03
СБУ проводит контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП Сумской области 04
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21.12.2022 11:52 Ответить
Скільки вже було цих заходів? Треба майно конфіскувати на потреби ЗСУ, а кацапських попів - сатаністів на рідні болота мокшандії.
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21.12.2022 11:53 Ответить
За теж саме оПЗЖ заборонили. А чим же закінчиться ця вистава?
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21.12.2022 11:55 Ответить
Попи рпц, мають бути скинуті з літаків, на москальщину, як бомби фаб-500.
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21.12.2022 11:54 Ответить
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21.12.2022 11:59 Ответить
От мене цікавить питання: православні попи мають належати по канонам до якогось патріархату, ну як райком кпрс до обкому кпрс. Як що тутешні вийшли з московського, то до якого вони пристали? В ПЦУ GEO - патріарх Константинопольский, хто тоді GEO УПЦ, чи вони без ліцензії впарюють народу контрафакт? Людина занесла гроші справити обряд, а там бац, в канелярії Іісуса, сидять ангели ревізори і фігак: франшизи немає, послуга не здійснюється. Людину кинули на гроші, послуга не виконана, чека немає, гроші не повернуть. ШАХРАЇ
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21.12.2022 12:42 Ответить
Все просто- при арешті та ув'язненні московитських попів вся нинішня влада стане в шпагат- чи далі їх прикривати та вимагати з них прибутки, чи розв'язатися з ними, а значить відректися від Москальської сатанинської секти, і не отримувати гроші та втрату впливу! Король Данило вирішив свого часу подібну дилему дуже просто- вирізав
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21.12.2022 17:54 Ответить
Зєлєнскій в сімнадцятий раз ліквідовує РПЦ в Україні 💪
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21.12.2022 12:58 Ответить
 
 