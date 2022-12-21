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Ликвидированы новые каналы побега "уклонистов" за границу: к схемам причастны депутаты райсовета Киевщины, - СБУ. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Служба безопасности провела новую масштабную спецоперацию по ликвидации каналов незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить побег за границу более сотни "уклонистов".

"Организаторы нелегальных трафиков предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы Украины под видом волонтеров или попытаться "обойти" контрольно-пропускные пункты. Стоимость таких "услуг" составляла от 4 тыс. долл. Сумма зависела от региона проживания и срочности выезда", - говорится в сообщении .

Во время комплексных мероприятий в Киевской области разоблачена местная жительница, которая "регистрировала" своих клиентов как представителей местной благотворительной организации.

Затем вносила недостоверные сведения в систему "Шлях".

По данным СБУ, для этого использовала собственные связи, в том числе среди представителей депутатского корпуса одного из районных советов Киевской области.

Организаторе преступной схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Еще одна схема нелегальной миграции ликвидирована в Одесской области. К ее организации причастна международная преступная группировка.

Злоумышленники скрыто переправляли лиц призывного возраста в Евросоюз вне установленных пунктов пропуска.

Также отмечается, что своим заказчикам предоставляли детальный план перемещения через природные ландшафты и местную инфраструктуру.

Следующий канал нелегального выезда в ЕС проходил через Молдову.

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Для поиска "клиентов" его организаторы использовали специально созданный телеграм-канал. В дальнейшем злоумышленники планировали вывезти "уклончан" за границу на собственном автомобиле.

Ликвидированы новые каналы побега уклонистов за границу: к схемам причастны депутаты райсовета Киевщины, - СБУ 01
Ликвидированы новые каналы побега уклонистов за границу: к схемам причастны депутаты райсовета Киевщины, - СБУ 02
Ликвидированы новые каналы побега уклонистов за границу: к схемам причастны депутаты райсовета Киевщины, - СБУ 03
Ликвидированы новые каналы побега уклонистов за границу: к схемам причастны депутаты райсовета Киевщины, - СБУ 04
Ликвидированы новые каналы побега уклонистов за границу: к схемам причастны депутаты райсовета Киевщины, - СБУ 05
Ликвидированы новые каналы побега уклонистов за границу: к схемам причастны депутаты райсовета Киевщины, - СБУ 06
Ликвидированы новые каналы побега уклонистов за границу: к схемам причастны депутаты райсовета Киевщины, - СБУ 07

В рамках уголовных производств по:

- ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов),

- ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Кроме того, рассматривается вопрос о дополнительной квалификации действий злоумышленников по ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины.

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Топ комментарии
+16
Хуже нє будєт сказали зебіли і втекли за бугор.
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21.12.2022 13:20
+8
майже всіх, хто платить 4к баксов ловлять..., але тих, хто платить 10к та більше, випускають..., це означає, що, тим, хто не ділиться, нічого робити в цьому бізнесі...
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21.12.2022 13:25
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Хуже нє будєт сказали зебіли і втекли за бугор.
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21.12.2022 13:20 Ответить
Якось до великої війни він писав з Польщі.
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21.12.2022 13:32 Ответить
Мийники сортірів у польщі майже 100% голосували за клоуна. Їм же похєр на майбутнє країни в якій вони не збираються жити, "хоть паржом" казали вони.
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21.12.2022 15:55 Ответить

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21.12.2022 14:00 Ответить
майже всіх, хто платить 4к баксов ловлять..., але тих, хто платить 10к та більше, випускають..., це означає, що, тим, хто не ділиться, нічого робити в цьому бізнесі...
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21.12.2022 13:25 Ответить
бегут со всех щелей
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21.12.2022 13:27 Ответить
Просто клоунські рахіти встановили монополію на перетин кордону під час військового стану, відповідно хочеш виїхати - плати таксу в общак кварталу95. А ті хто не платить - тих ловлять і сажають "правоохоронні органи".
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21.12.2022 13:31 Ответить

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21.12.2022 13:36 Ответить
канал раскрыли - хорошо... а думает ли сейчас Украина о том, кто будет поднимать экономику, двигать науку... нет... вузы не работают (потому как удаленка - это самодрочка)... перспективную молодежь в учебные заведения топ-20 не посылают... только не надо говорить, что кпи - это Джомолунгма и глыба образования... а ведь сейчас можно было бы достаточно легко договориться и с Массачусетсом, и с Бэркли, и с... но, очевидно, образование руководителей страны не позволяет им мыслить не только стратегически, но и тактически... они боятся окончания войны победой Украины как черт ладана... а так как отсутствие ума и бзделоватость выходит на первый план, то появляются служи о 100 попытках покушения на великих наимудрейших руководителей этого десятилетия...
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21.12.2022 13:36 Ответить
Розумні та працьовиті цій країні не потрібні,такі люди відосики та 95-й квартал не дивляться,та звикли вимагати гроші за свою працю.
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21.12.2022 15:30 Ответить
kmp.ua/uk/analytics/exclusive/the-departure-of-men-abroad-under-martial-law-is-there-a-ban/
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21.12.2022 13:44 Ответить
тогда нужно объявить мобилизацию
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21.12.2022 14:36 Ответить
Чоловік та син нардепки-корупціонерки Шуляк що втікли з купою бабла відкрито через пункт пропуску на кордоні - коли розслідуємо??? А Портнов із сином???
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21.12.2022 14:37 Ответить
Властям это не нужно. Все начнут выяснять где чей сын, муж.
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21.12.2022 15:47 Ответить
Цирк якийсь, їй Богу... СБУ більше немає чим зайнятися?
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21.12.2022 14:45 Ответить
Когось же треба замість себе,холених відгодованих биків,відправляти на фронт.
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21.12.2022 15:32 Ответить
Якої райради конкретно?
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21.12.2022 14:56 Ответить
Навіть рашка не забороняє виїзд чоловіків призовного віку.
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21.12.2022 16:05 Ответить
побежали порохоботы вслед за Барыгой))))
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21.12.2022 18:12 Ответить
 
 