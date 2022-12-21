Ликвидированы новые каналы побега "уклонистов" за границу: к схемам причастны депутаты райсовета Киевщины, - СБУ. ФОТО

Служба безопасности провела новую масштабную спецоперацию по ликвидации каналов незаконной переправки за границу украинских граждан призывного возраста.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как отмечается, благодаря оперативному реагированию СБУ удалось предотвратить побег за границу более сотни "уклонистов".

"Организаторы нелегальных трафиков предлагали потенциальным призывникам выехать за пределы Украины под видом волонтеров или попытаться "обойти" контрольно-пропускные пункты. Стоимость таких "услуг" составляла от 4 тыс. долл. Сумма зависела от региона проживания и срочности выезда", - говорится в сообщении .

Во время комплексных мероприятий в Киевской области разоблачена местная жительница, которая "регистрировала" своих клиентов как представителей местной благотворительной организации.

Затем вносила недостоверные сведения в систему "Шлях".

По данным СБУ, для этого использовала собственные связи, в том числе среди представителей депутатского корпуса одного из районных советов Киевской области.

Организаторе преступной схемы сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Еще одна схема нелегальной миграции ликвидирована в Одесской области. К ее организации причастна международная преступная группировка.

Злоумышленники скрыто переправляли лиц призывного возраста в Евросоюз вне установленных пунктов пропуска.

Также отмечается, что своим заказчикам предоставляли детальный план перемещения через природные ландшафты и местную инфраструктуру.

Следующий канал нелегального выезда в ЕС проходил через Молдову.

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Для поиска "клиентов" его организаторы использовали специально созданный телеграм-канал. В дальнейшем злоумышленники планировали вывезти "уклончан" за границу на собственном автомобиле.















В рамках уголовных производств по:

- ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов),

- ч. 3 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности.

Кроме того, рассматривается вопрос о дополнительной квалификации действий злоумышленников по ст. 114-1 (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований) Уголовного кодекса Украины.

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