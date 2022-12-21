Последствия вражеского удара из ствольной артиллерии по Очакову. ФОТОрепортаж

Рашисты ударили из ствольной артиллерии по Очакову.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Очаков. Николаевщина. Оккупанты били из ствольной артиллерии. Есть попадание во двор мирных жителей. Ранения получили три человека, среди них 10-летний мальчик. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.















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