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Последствия вражеского удара из ствольной артиллерии по Очакову. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Рашисты ударили из ствольной артиллерии по Очакову.
Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.
"Очаков. Николаевщина. Оккупанты били из ствольной артиллерии. Есть попадание во двор мирных жителей. Ранения получили три человека, среди них 10-летний мальчик. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.
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