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Последствия вражеского удара из ствольной артиллерии по Очакову. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Рашисты ударили из ствольной артиллерии по Очакову.

Об этом сообщил в телеграм-канале заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Очаков. Николаевщина. Оккупанты били из ствольной артиллерии. Есть попадание во двор мирных жителей. Ранения получили три человека, среди них 10-летний мальчик. Пострадавшим оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Последствия вражеского удара из ствольной артиллерии по Очакову 01
Последствия вражеского удара из ствольной артиллерии по Очакову 02
Последствия вражеского удара из ствольной артиллерии по Очакову 03
Последствия вражеского удара из ствольной артиллерии по Очакову 04
Последствия вражеского удара из ствольной артиллерии по Очакову 05
Последствия вражеского удара из ствольной артиллерии по Очакову 06
Последствия вражеского удара из ствольной артиллерии по Очакову 07

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Нічого. В нас перевага по ствольній арті, тому одного разу підловлять скотів та знищать.
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21.12.2022 14:55 Ответить
у кацапів зовсім не повинно бути ніякої ствольної арти..., а зараз в них її надлишок, тому вони стріляють по мирному населенню...
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21.12.2022 15:10 Ответить
Чого це у нас перевага? Перевага як раз у кацапів, і по кількісті стволів і по кількісті ***********.
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21.12.2022 23:12 Ответить
В дальності в України перевага.
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22.12.2022 02:30 Ответить
Що за руснявая **** мотається на Кінбурн й досі жива. . ..
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21.12.2022 15:03 Ответить
А знешкодити пацюків не пробували? Чи тільки звіти писати спроможні? Якісь імпотенти, бридко...
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21.12.2022 23:40 Ответить
 
 