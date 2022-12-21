Сербия поделится с Украиной опытом расследования военных преступлений - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Сербские правоохранители передадут украинским коллегам опыт расследования военных преступлений.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, об этом договорились заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко во время встречи с депутатом Народной Скупщины Республики Сербия Александаром Олеником и депутатом парламента автономного края Воеводина, Республика Сербия, председателем комитета по европейской интеграции и межрегиональному сотрудничеству Ненадом Чанаком, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что вы специализируетесь на вопросах военных преступлений на территории бывшей Югославии. На сегодняшний день вопрос обеспечения ответственности за самые тяжкие международные преступления, в том числе военные - одна из главных задач и вызовов для Украины", - отметил Алексей Симоненко.

По его словам, количество жертв и разрушений, масштаб и системность совершения жесточайших международных преступлений, целенаправленные атаки на мирных украинцев и создание условий, несовместимых с жизнью, дают все основания исследовать обстоятельства возможного геноцида в отношении украинского народа со стороны Вооруженных сил и высшего руководства РФ.

Также смотрите: Бойцы ССО опубликовали кадры высадки на остров Змеиный. ВИДЕО

"Совершение военных преступлений, преступлений против человечности и преступления геноцида не было бы возможным без совершения преступления агрессии. Украина активно работает над созданием Специального международного трибунала за это преступление, которое будет иметь юрисдикцию преследовать за него высшее российское руководство", - отмечается в сообщении.

Затем участники встречи договорились об обмене необходимым опытом, аналитическими материалами и примерами важных кейсов по военным преступлениям.





Также читайте: США объявили о выделении военной помощи Украине на сумму $1,85 млрд, в т.ч. системы ПВО Patriot









Также смотрите: Штурм российского опорного пункта на донецком направлении. ВИДЕО