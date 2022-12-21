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Сербия поделится с Украиной опытом расследования военных преступлений - Офис Генпрокурора. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сербские правоохранители передадут украинским коллегам опыт расследования военных преступлений.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, об этом договорились заместитель генерального прокурора Алексей Симоненко во время встречи с депутатом Народной Скупщины Республики Сербия Александаром Олеником и депутатом парламента автономного края Воеводина, Республика Сербия, председателем комитета по европейской интеграции и межрегиональному сотрудничеству Ненадом Чанаком, передает Цензор.НЕТ.

"Я знаю, что вы специализируетесь на вопросах военных преступлений на территории бывшей Югославии. На сегодняшний день вопрос обеспечения ответственности за самые тяжкие международные преступления, в том числе военные - одна из главных задач и вызовов для Украины", - отметил Алексей Симоненко.

По его словам, количество жертв и разрушений, масштаб и системность совершения жесточайших международных преступлений, целенаправленные атаки на мирных украинцев и создание условий, несовместимых с жизнью, дают все основания исследовать обстоятельства возможного геноцида в отношении украинского народа со стороны Вооруженных сил и высшего руководства РФ.

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"Совершение военных преступлений, преступлений против человечности и преступления геноцида не было бы возможным без совершения преступления агрессии. Украина активно работает над созданием Специального международного трибунала за это преступление, которое будет иметь юрисдикцию преследовать за него высшее российское руководство", - отмечается в сообщении.

Затем участники встречи договорились об обмене необходимым опытом, аналитическими материалами и примерами важных кейсов по военным преступлениям.

Сербия поделится с Украиной опытом расследования военных преступлений - Офис Генпрокурора 01
Сербия поделится с Украиной опытом расследования военных преступлений - Офис Генпрокурора 02

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Сербия поделится с Украиной опытом расследования военных преступлений - Офис Генпрокурора 03
Сербия поделится с Украиной опытом расследования военных преступлений - Офис Генпрокурора 04
Сербия поделится с Украиной опытом расследования военных преступлений - Офис Генпрокурора 05
Сербия поделится с Украиной опытом расследования военных преступлений - Офис Генпрокурора 06

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Топ комментарии
+17
Это ж какие такие злочiни сербы расследовали? В Сребренице? В Сараево? В Косово? Это почти то же что сейчас у паРаши брать уроки расследования военных преступлений. Такой же уровень абсурда.
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21.12.2022 20:08
+10
Що ці посіпаки рабсєян нам можуть передати...
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21.12.2022 20:01
+7
Iz zizni: Pervoe chto preduprezdali Horvati, kogda sadishsja meste ixnimi paramedikami masinu, nelzja sidet u krasnova kresta na masine, tak kak serbskie ******** starajutsa popast po krestu namashine.
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21.12.2022 20:33
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Що ці посіпаки рабсєян нам можуть передати...
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21.12.2022 20:01 Ответить
та пішли вони на путіна
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21.12.2022 20:06 Ответить
ці нарозлідують
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21.12.2022 20:06 Ответить
Это ж какие такие злочiни сербы расследовали? В Сребренице? В Сараево? В Косово? Это почти то же что сейчас у паРаши брать уроки расследования военных преступлений. Такой же уровень абсурда.
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21.12.2022 20:08 Ответить
ми і так знаємо, що спочатку треба знайти кацапа , і все зразу ясно
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21.12.2022 20:11 Ответить
Щось такі чиновники у нас нечистоплотні.Наче ніхто не знає,що таке сербія.
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21.12.2022 20:12 Ответить
Нам потрібні друзі расєї аби розслідувати расєйські злочини? а впрочем какаяразніца накаком язикє разґаварівать...
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21.12.2022 20:23 Ответить
Iz zizni: Pervoe chto preduprezdali Horvati, kogda sadishsja meste ixnimi paramedikami masinu, nelzja sidet u krasnova kresta na masine, tak kak serbskie ******** starajutsa popast po krestu namashine.
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21.12.2022 20:33 Ответить
ѢѢ!! эти южские рашисты есчо те расследователи. видно получили приказ от ***** сливать всю инфу по расследованиям преступлений ***** и всех его подопечных орков.
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21.12.2022 20:43 Ответить
дебилы зеленые
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21.12.2022 20:46 Ответить
В них є досвід, вони скоювал и військові злочини, так мовити з першоджерела
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21.12.2022 20:59 Ответить
Даже комментировать этот бред лень...
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21.12.2022 21:08 Ответить
Я так розумію, після сербів, ділитись з нами досвідом буде расія... і куди тільки єрмак дивиться?
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21.12.2022 21:09 Ответить
сербы сами являются военными преступниками! какие переговоры с этими братушками кацапов могут быть вообще?!
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21.12.2022 21:21 Ответить
І хто придумав цю дурню співробітничати з рашинськими друзями.
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21.12.2022 21:35 Ответить
ну как раз сербы в военных преступлениях разбираются лучше всех. Профессионалы
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21.12.2022 23:38 Ответить
Ще б росію попросили...
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22.12.2022 02:12 Ответить
Путінський підлабузник вєнєдіктов, казав, що зараз багато скарг відсилають на українських військових від росіянців, які будуть розслідувати відповідни організації… Ось вам ліберал(!) Він ще казав, що чимало хорватів було засуджено за злочини… якийсь сюр. Так і тут лисиця розповідає, як розслідувати злочини курча
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22.12.2022 06:00 Ответить
 
 