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Краматорск (2175) Донецкая область (7123) Авдеевка (2197) Кириленко Павел (622)

Последствия ракетного удара по Краматорску, обошлось без человеческих жертв. ВИДЕО+ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате ракетных ударов по Краматорску обошлось без человеческих жертв. Рашисты продолжают обстреливать Авдеевку из артиллерии и "Градов" с зажигательными элементами.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА  Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Попали в одно из промышленных предприятий. Пострадали цеха и оборудование, но – и это главное! – обошлось без человеческих жертв.

Кроме Краматорска, сегодня днем ​​оккупанты наносят многочисленные удары по Авдеевке. Утром и по сей день они уже шесть раз обстреливали город из артиллерии и градов с зажигательными элементами. Ранили женщину", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили ракетами по промышленной зоне Краматорска, - мэр Гончаренко

Последствия ракетного удара по Краматорску, обошлось без человеческих жертв 01
Последствия ракетного удара по Краматорску, обошлось без человеческих жертв 02
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треба звести всю промисловість яка ще тільки залишилась на бамбас щоб московити не вставали два рази
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25.12.2022 15:45 Ответить
3.14дари одним словом
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25.12.2022 15:57 Ответить
 
 