Последствия ракетного удара по Краматорску, обошлось без человеческих жертв. ВИДЕО+ФОТО

В результате ракетных ударов по Краматорску обошлось без человеческих жертв. Рашисты продолжают обстреливать Авдеевку из артиллерии и "Градов" с зажигательными элементами.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.

"Попали в одно из промышленных предприятий. Пострадали цеха и оборудование, но – и это главное! – обошлось без человеческих жертв.

Кроме Краматорска, сегодня днем ​​оккупанты наносят многочисленные удары по Авдеевке. Утром и по сей день они уже шесть раз обстреливали город из артиллерии и градов с зажигательными элементами. Ранили женщину", - говорится в сообщении.

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