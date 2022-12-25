Последствия ракетного удара по Краматорску, обошлось без человеческих жертв. ВИДЕО+ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В результате ракетных ударов по Краматорску обошлось без человеческих жертв. Рашисты продолжают обстреливать Авдеевку из артиллерии и "Градов" с зажигательными элементами.
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ.
"Попали в одно из промышленных предприятий. Пострадали цеха и оборудование, но – и это главное! – обошлось без человеческих жертв.
Кроме Краматорска, сегодня днем оккупанты наносят многочисленные удары по Авдеевке. Утром и по сей день они уже шесть раз обстреливали город из артиллерии и градов с зажигательными элементами. Ранили женщину", - говорится в сообщении.
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Ihor Demkiv 98d868d7
показать весь комментарий25.12.2022 15:45 Ответить Мне нравится 1
Eduard Povolotsky
показать весь комментарий25.12.2022 15:57 Ответить Мне нравится 4
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