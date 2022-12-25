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Казахстан передал Украине 41 генератор. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

Украина получила от Казахстана 41 мощный генератор для медицинских заведений.

Об этом Министерство здравоохранения Украины сообщает в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Получили отличный подарок под елку от братского народа Казахстана: 41 мощный генератор для наших медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

Они будут переданы в области, находящиеся под атаками российских агрессоров – Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую.

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"Каждый генератор - это гарантия бесперебойной работы операционных, реанимаций и кислородных станций", - подчеркнул Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Партия генераторов была доставлена благодаря работе межпарламентской группы дружбы "Украина - Казахстан" под председательством народного депутата Сергея Нагорняка.

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Казахстан передал Украине 41 генератор 02
Казахстан передал Украине 41 генератор 03
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Топ комментарии
+39
дуже дякуємо!
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25.12.2022 18:08
+35
Алга Казахстан!
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25.12.2022 18:12
+28
Я був в Алма-Аті років 20 тому - там кацапів, м'яко кажучі, не *******. Дуже не *******.
Особливо за сепарські настрої в Кустанаї.
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25.12.2022 18:22
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дуже дякуємо!
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25.12.2022 18:08 Ответить
Чесно кажучи, допомога від Казахстану мене вразила. Це практично як би подібне зробила Білорусь.
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25.12.2022 18:11 Ответить
Я був в Алма-Аті років 20 тому - там кацапів, м'яко кажучі, не *******. Дуже не *******.
Особливо за сепарські настрої в Кустанаї.
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25.12.2022 18:22 Ответить
Ага, казахи дали і одразу від страху напісяли в штанятка.
-----------------
Як кацапи убивали казахів мільйонами.
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25.12.2022 18:44 Ответить
ЧОМУСЬ СМОРОДОМ потягнуло..

Від подібного кацапського виперду..(
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25.12.2022 21:22 Ответить
І почали обслуговувати кацапські карти "Мир", але про це не пишуть.
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25.12.2022 18:52 Ответить
умовно почали. практично ніт))
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25.12.2022 19:43 Ответить
Від бульбашів можна дочектись квіточок миротвочих для ментів.
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25.12.2022 19:18 Ответить
Чего вдруг? Казахи - гордый, независимый народ. А ********* - перепуганые от рождения подху.ловники
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25.12.2022 20:56 Ответить
Я мав на увазі що Казахстан входить разом з Білоруссю до війскового блоку з кацапами. То ж і дивно.
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25.12.2022 21:02 Ответить
Алга Казахстан!
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25.12.2022 18:12 Ответить
+++++
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25.12.2022 21:29 Ответить
Кацапские пропагандоны на говнище изойдут.
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25.12.2022 18:12 Ответить
Я так понимаю сейчас в пропагандистских штабах великокацапии идет мозговой штурм как хлеще соединить слова казахстан казах нацист бандеровец хвошизд и салоед.
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25.12.2022 18:16 Ответить
А еще пуйло в отместку не только имя Президента Казахстана начнет перевирать, а и фамилию Токаев больше не сможет правильно вымолвить.
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25.12.2022 18:24 Ответить
Кірюша обовязково половину з них спи дить ці мародери гуманітарку **** ть а тут генератори
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25.12.2022 18:13 Ответить
московити сцат кипятком
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25.12.2022 18:14 Ответить
Неожиданно. Мы это запомним. Спасибо.
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25.12.2022 18:14 Ответить
Наоборот. Кацапы там уже на своих помойках заявляют, что столкновение с Казахстаном неизбежно. Власть Казахстана хочет нашей победы, как и народ
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25.12.2022 18:19 Ответить
у прутіна не получається анексія навіть Білорусі...

не думаю,що в Казахстані( під китайським протекторатом) щось вийде
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25.12.2022 21:24 Ответить
За казахську нафту Китай путіну попу на свастику порве.
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25.12.2022 21:32 Ответить
кацапи вбивають, а всі інші народи спасають. Сьогодні респект Казахстану !
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25.12.2022 18:18 Ответить
Щиро дякуємо за допомогу.
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25.12.2022 18:22 Ответить
Дякуєте суки!? Дякуйте дякуйте....
А подивитися результати голосування за резолюцію про вивід мордорської орди з України 6 днів тому і яким чином проголосував Казахстан.....Що вам заважає це зробити?
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25.12.2022 18:27 Ответить
+++ 100%
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25.12.2022 18:54 Ответить
Везли через росію?
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25.12.2022 18:34 Ответить
Ну конечно. И через линию фронта по окопам.
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25.12.2022 18:38 Ответить
Безпосередньо з Туреччини. Реєкспорт, типу.
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25.12.2022 18:50 Ответить
То не совсем Казахстан, а казахский бизнес.
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25.12.2022 18:37 Ответить
Картуз долі! Шана шановним!
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25.12.2022 18:38 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ!
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25.12.2022 18:49 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА!
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25.12.2022 18:51 Ответить
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25.12.2022 18:49 Ответить
А чому казахи голосували за кацапню в ООН зовсім нещодавно? А тепер генератори передаєте. Ви або з ними(орками) або з нами
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25.12.2022 18:53 Ответить
Нещодавно Україна в ООН проголосувала за дві антиізраїльськи резолюції. Остання взагалі ганебна. Але озброєння та технології ми в Ізраїлю просимо...
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25.12.2022 19:54 Ответить
В оон - слова. Здесь - реальная помощь, руками можно потрогать.
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25.12.2022 20:58 Ответить
Яке дякуєм?! Не так давно Казахстан при голосуванні в ООН підтримав росію та проголосував проти виведення російських військ з України. Ви якого біса дякуєте.
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25.12.2022 18:55 Ответить
все міняється..

ну а голосування у вихолощеній "правом вето" ООН- давно не мають значення.
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25.12.2022 21:26 Ответить
Братній народ?
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25.12.2022 18:59 Ответить
кацапи всираються від злості... їх гниле окдб відмовляється прислуговувати їх хотєлкам....
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25.12.2022 19:17 Ответить
Яке кругле число 41.
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25.12.2022 19:23 Ответить
в далекому дитинстві: "сорок один їм один!", не знаю, чи хто згадає...))
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25.12.2022 19:50 Ответить
А как же членство в ОДКБ? Или вы казахи на рашистов йух положили? Ну тогда молодцы, абсолютно правильно поступаете! Ведь понятно что рашка вас обманом затащит в войну, выпачкает в крови и присоединит к себе, чтобы в одном синей болоте сидеть по подбородок в гавне и квакать про то, что «путин бох»…..
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25.12.2022 20:17 Ответить
Если бы Украина проиграла то на очереди были бы Казахстан и Азербайджан. Они это прекрасно понимают.
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25.12.2022 20:19 Ответить
Если бы Украина проиграла, тогда все члены ОДКБ с кацапами в обнимку гуляли по Киеву ! А теперь и дураку ясно кто всрався , можно и генераторов подарить!
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25.12.2022 20:46 Ответить
То что казахи адекватные, факт. К тому же планы на Казахстан у кацапов не в далеком ящике, как и на Молдову....
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25.12.2022 20:24 Ответить
Хай расскажут сколько тисяч стиральных машин в ********** завезли на ,,запчасти " !
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25.12.2022 20:31 Ответить
немає.

ніяких санкцій на побутову техніку
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25.12.2022 21:27 Ответить
А в ООН голосуют как кацапы.
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25.12.2022 21:49 Ответить
З Казахстану Каспiйським морем на Азербайжан,суходолом до Грузiï,потiм Чорним морем на Румунiю i в Украïну! Думаю на цей час тiльки така логiстика реальна!
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26.12.2022 00:07 Ответить
İŞBİR Elektrik Sanayi A.Ş. **** İzmir Yolu Üzeri 6. Km, Balıkesir / Türkiye, 10050, Турция
часов 20 до Одессы
http://www.isbirelektrik.com.tr/
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26.12.2022 03:59 Ответить
40 kw-12 тысяч евро, 10 литров в час дизеля. похожий генератор в Германии https://ademax-strom.de/ITC-Power-Industrie-Stromerzeuger-Stromaggregat-DG45KSE-44-kVA-Diesel/DG45KSE?gclid=CjwKCAiAhqCdBhB0EiwAH8M_GhBA2JQwaX7LOTJ_50-UtFb-wMV7R6MLIvx1BqEQTbjcH5DeNwlS3hoCimwQAvD_BwE
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26.12.2022 03:50 Ответить
 
 