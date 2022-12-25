Казахстан передал Украине 41 генератор. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
Украина получила от Казахстана 41 мощный генератор для медицинских заведений.
Об этом Министерство здравоохранения Украины сообщает в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"Получили отличный подарок под елку от братского народа Казахстана: 41 мощный генератор для наших медицинских учреждений", - говорится в сообщении.
Они будут переданы в области, находящиеся под атаками российских агрессоров – Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую.
"Каждый генератор - это гарантия бесперебойной работы операционных, реанимаций и кислородных станций", - подчеркнул Министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Партия генераторов была доставлена благодаря работе межпарламентской группы дружбы "Украина - Казахстан" под председательством народного депутата Сергея Нагорняка.
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Особливо за сепарські настрої в Кустанаї.
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Як кацапи убивали казахів мільйонами.
Від подібного кацапського виперду..(
не думаю,що в Казахстані( під китайським протекторатом) щось вийде
А подивитися результати голосування за резолюцію про вивід мордорської орди з України 6 днів тому і яким чином проголосував Казахстан.....Що вам заважає це зробити?
ну а голосування у вихолощеній "правом вето" ООН- давно не мають значення.
ніяких санкцій на побутову техніку
часов 20 до Одессы
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