Казахстан передал Украине 41 генератор. ФОТОрепортаж

Украина получила от Казахстана 41 мощный генератор для медицинских заведений.

Об этом Министерство здравоохранения Украины сообщает в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Получили отличный подарок под елку от братского народа Казахстана: 41 мощный генератор для наших медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

Они будут переданы в области, находящиеся под атаками российских агрессоров – Николаевскую, Днепропетровскую, Харьковскую.

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"Каждый генератор - это гарантия бесперебойной работы операционных, реанимаций и кислородных станций", - подчеркнул Министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Партия генераторов была доставлена благодаря работе межпарламентской группы дружбы "Украина - Казахстан" под председательством народного депутата Сергея Нагорняка.





