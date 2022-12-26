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Подрывная работа минометчиков 28-й ОМБР под Бахмутом. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Минометчики 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода продолжают нести службу на Бахмутском направлении
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.
"Подрывная работа минометчиков 28-й ОМБР под Бахмутом в объективе Константина и Влады Либеровых. Именно здесь ежедневно страна-террорист бросает "на убой" своих худших, пытаясь забрать у нас лучших. И именно здесь в воздухе постоянно витает запах пороха, а земля выжжена снарядами. Но мы устоим. За каждый окоп или улицу рыцари будут бить врага, пока он наконец не отступит или не погибнет", - говорится в сообщении.
ФОТО: Костантин и Влада Либеровы
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