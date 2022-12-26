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Подрывная работа минометчиков 28-й ОМБР под Бахмутом. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Минометчики 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода продолжают нести службу на Бахмутском направлении

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода.

"Подрывная работа минометчиков 28-й ОМБР под Бахмутом в объективе Константина и Влады Либеровых. Именно здесь ежедневно страна-террорист бросает "на убой" своих худших, пытаясь забрать у нас лучших. И именно здесь в воздухе постоянно витает запах пороха, а земля выжжена снарядами. Но мы устоим. За каждый окоп или улицу рыцари будут бить врага, пока он наконец не отступит или не погибнет", - говорится в сообщении.

Подрывная работа минометчиков 28-й ОМБР под Бахмутом 01
Подрывная работа минометчиков 28-й ОМБР под Бахмутом 02
Подрывная работа минометчиков 28-й ОМБР под Бахмутом 03
Подрывная работа минометчиков 28-й ОМБР под Бахмутом 04
Подрывная работа минометчиков 28-й ОМБР под Бахмутом 05
Подрывная работа минометчиков 28-й ОМБР под Бахмутом 06
Подрывная работа минометчиков 28-й ОМБР под Бахмутом 07
Подрывная работа минометчиков 28-й ОМБР под Бахмутом 08
Подрывная работа минометчиков 28-й ОМБР под Бахмутом 09
Подрывная работа минометчиков 28-й ОМБР под Бахмутом 10

Смотрите также: Воины 28-й ОМБР имени Рыцарей Зимнего Похода ведут бой с оккупантами. ВИДЕО

ФОТО: Костантин и Влада Либеровы
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Мої Лицарі,мої друзі дякую за привітання з Різдвом на мою сторінку, Ви найкращі. Бережіть себе
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26.12.2022 09:40 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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26.12.2022 10:16 Ответить
Боже, бережи наших воїнів.
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26.12.2022 10:53 Ответить
 
 