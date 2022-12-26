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Поле, усеянное телами российских оккупантов, на Бахмутском направлении. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

бахмут,джавін

Тела оккупантов устилают украинскую землю на Бахмутском направлении.

Кадры с самого жаркого в настоящее время направления опубликовал в Твиттере военный обозреватель Пол Джавин (@PaulJawin), информирует Цензор.НЕТ.

"Бахмутское направление. Оригинальная фотография и обработанная, выбранная", – подписал он. На фотографии видны многочисленные тела вторгшихся в Украину ликвидированных российских оккупантов.

Поле, усеянное телами российских оккупантов, на Бахмутском направлении 01
Поле, усеянное телами российских оккупантов, на Бахмутском направлении 02

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Топ комментарии
+72
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26.12.2022 10:05
+58
Дуже файно.
Гарний початок ранку.
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26.12.2022 10:02
+41
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26.12.2022 10:07
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Дуже файно.
Гарний початок ранку.
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26.12.2022 10:02 Ответить
насіння в карманах є?
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26.12.2022 10:03 Ответить
Гойда!
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26.12.2022 10:04 Ответить
Ці в лікарню не їхатимуть...
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26.12.2022 10:04 Ответить
Насыпало, шо грибов после дождя....
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26.12.2022 10:05 Ответить
Прям МММ какое-то - много мертвых мобиков.....
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26.12.2022 10:11 Ответить
точно МММ... ще й Чепушило дірєктор )) прямо як в 11-13 роках
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26.12.2022 13:10 Ответить
Дембель )))
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26.12.2022 10:05 Ответить
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26.12.2022 10:05 Ответить
Чудовий малюнок для шпалер.
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26.12.2022 10:07 Ответить
У військоматах Рабсії.
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26.12.2022 10:11 Ответить
І в спальні Ху@ла.
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26.12.2022 10:19 Ответить
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26.12.2022 10:07 Ответить
От вам смішно, але під Києвом у квітні деякі собаки саме так виглядали, тільки чрмусь дуже злі стали, потім правда попустило.
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26.12.2022 10:50 Ответить
не смішно, ті, які пробігали мимо з півночі, були налякані, худі, інколи присмалені(
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26.12.2022 11:37 Ответить
а у нас повтікали кудись сбаки, я думаю вони десь туди мігрують.
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26.12.2022 11:52 Ответить
Харошие русские
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26.12.2022 10:12 Ответить
А ще ЗСУ в лісах Кремінна чатує на ворога, жаль,що не в місті,але час зробить свою справу. Мар'їнка тримає лінію по центру,Опитне погіршало прогноз,але війна часто змінює корективи. Тримайтесь і бережіть себе
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26.12.2022 10:17 Ответить
Ета рота , ета рота- кто прівьол єйо сюда,кто положил єйо на снєг ? - ета рота ,ета рота нє проснєтса по вєснє!...в лугандонє ету роту расстрєлял заградотряд.
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26.12.2022 10:17 Ответить
В аду проснутся... А могли бы жить где-то на Байкале...
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26.12.2022 11:31 Ответить
На пляшці "Байкалу". Для кацапів саме то.

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26.12.2022 12:41 Ответить
прекрасное фото для воспитания украинских патриотов! убивайте кацапских свинопасов и свиноматок! они враги Украины... убивайте как можно больше... смерть кацапам, смерть руским, смерть бурятам, смерть удмуртам...
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26.12.2022 10:18 Ответить
Все вірно, тільки маю одне зауваження. Потрібно забувати самозванську назву "русскіє".Правильно було б " мокші" чи " московіти".
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26.12.2022 10:24 Ответить
Все вірно. Бо "руський" це національність, а проти нас воюють росіяне, до яких належать крім названих також буряти, якути, мордвинці, чеченці і інші. То правильно казати "росіяне", "аквафреші" або "московити".
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26.12.2022 10:37 Ответить
ВОНИ ТАМ ВСІ РУССКІЄ. Скоро вже почнемо сакралізувати слово савєцкіє...
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26.12.2022 10:41 Ответить
А що це за національність - "руський " , з якої дупи і хто її видряпав на парашії ? (( Вірно буде казати "кацапи" , а не розбиратися з яких боліт у них більшість .
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26.12.2022 11:22 Ответить
Що за вправи з правопису?Є прекрасні,які пройшли через віки назви-це москалі і кацапи.То Буданову назва орки не підходить,то на форумі якісь нові назви придумують-а маскаль є маскаль і кацап...
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26.12.2022 14:24 Ответить
По-перше, про орків не Буданов сказав, а Данилов. По-друге, хочеться подивитися на чеченомаскалів та бурятокаціпів.
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26.12.2022 15:12 Ответить
Правильней всего говорить "кацапы". Бо все эти буряты, рсукие, чеченци - кацапье.
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26.12.2022 15:47 Ответить
На кацапских ТВ-каналах такое не покажут - ибо потерь нет.....
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26.12.2022 10:20 Ответить
Ну у нас тоже про потери молчат, классика жанра...
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26.12.2022 11:33 Ответить
В спортивному режимі валять кацапів штабелями.
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26.12.2022 10:20 Ответить
Та да. Вот же бедная украинская флора и фауна. Столько есть, это-ж вредно очень. А их еще жрать и жрать.
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26.12.2022 10:21 Ответить
Путену показували?
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26.12.2022 10:23 Ответить
Він зайнятий. Петріоти "щьолкаєт".
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26.12.2022 10:29 Ответить
Кучно лягли.
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26.12.2022 10:24 Ответить
Як огiрочки пiд ялинкою...
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26.12.2022 10:34 Ответить
А ЗСУ не аби який пейзажист! Чудове полотно, втішний краєвид, композиція.... Гут!!!
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26.12.2022 10:27 Ответить
Смерть окупанту! Слава Україні!
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26.12.2022 10:27 Ответить
Автоваз столько Лад не наклепает.
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26.12.2022 10:28 Ответить
Схоже, що так кучно лягла частина штурмової групи піхоти ворога від мінометного вогню, адже без важкої броньованої техніки сховатись чи ще якимсь способом уникнути враження від уламків мін в чистому полі - неможливо.
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26.12.2022 10:44 Ответить
чмобіків чи зеків погнали на убій без підтримки бронетехніки якої вже 6-у тисячу спалили та без бронежилетів. Століття минає а там нічого не помінялось. Як "геніальний" полководець жуков в квітні 1945го під Берлінов отак гнав на убій і положив по деяким даним під 900 тис, так і зараз
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26.12.2022 12:41 Ответить
Колоради
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26.12.2022 10:58 Ответить
Ну, прямо "лєпота".
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26.12.2022 11:01 Ответить
Краще б вони вдягали чорні мішки перед "наступом".
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26.12.2022 11:06 Ответить
"Чєтирі трупа возлє танка,украсят утрєній пєйзаж"(пєстня)😄
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26.12.2022 11:09 Ответить
Можем повторить.
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26.12.2022 11:12 Ответить
Нарешті я бачу багато харошіх рузьке.
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26.12.2022 11:13 Ответить
столько прожил, а только сейчас выяснилось, что обработанные фотографии мне нравятся больше.
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26.12.2022 11:28 Ответить
Коли ці дібіли волали,що можуть повторити,їм і в голову не приходило,що саме їм доведеться повторювати.
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26.12.2022 11:30 Ответить
В аду им сейчас ну очень плохо... чему радоваться?
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26.12.2022 11:37 Ответить
так уютно, по домашнєму
і уєжать уже нікуди не треба
лєпота!!!!
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26.12.2022 11:41 Ответить
https://youtube.com/shorts/nYm_y2vds78?feature=share...

Крысы путлера освобоДятлы.. вдоль дороги мертвые с косами стаять .и тишина ..💀💀💀🦍🦍🦍👹👹👹🤒🤣
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26.12.2022 11:42 Ответить
Гойда, гойда, гойда!
Гниє каZZапська хвойда
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26.12.2022 11:53 Ответить
https://youtube.com/shorts/ezy6fh_ZLuo?feature=share...

Хлопці під Бахмутом 💪✊ Слава ІСУ, Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱
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26.12.2022 11:56 Ответить
Бідні лисиці та вовки.... Ожирєніє 100%
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26.12.2022 11:58 Ответить
Подзаработали деньжат, и домой.
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26.12.2022 12:07 Ответить
ця м'ясорубка буде тривати доки населення ерефії не усвідомить жаху війни і причини її виникнення. Але свідомості і здорового глузду там не було й не буде.
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26.12.2022 12:08 Ответить
Як там у классіка: "Ах полє, полє, кто тєбя усєял русскімі костямі..."?
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26.12.2022 12:09 Ответить
А куди по копаному?
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26.12.2022 12:36 Ответить
Конечно, на самом деле, это страшно.... Не то чтоб их сильно жалко, но реально страшно от того, что столько людей гибут ни за что, приносят столько горя в соседнюю страну просто так, без причины... Это просто ужасно...
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26.12.2022 13:19 Ответить
Это вагнеровцы....а вагнеровцы - на 90% состоят из осужденных и бывших зека...
Даже самим кацапам нас.рать на этот биомусор....
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26.12.2022 13:32 Ответить
Красивый перформанс! 17 штук насчитала... 👍
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26.12.2022 13:50 Ответить
понаїдалися і сплять
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26.12.2022 14:15 Ответить
Сколько мяса пропадает.....
У меня свиньи не кормлены..... Да и шашлычные с пирожковыми простаивают.....
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26.12.2022 15:10 Ответить
Валяються, як таракани після діхлофосу.
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27.12.2022 08:57 Ответить
Скільки їх б'ють, а вони, як таракани чи жуки колорадські, - лізуть і лізуть. Але колись вони долазяться.
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27.12.2022 10:20 Ответить
 
 