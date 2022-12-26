Поле, усеянное телами российских оккупантов, на Бахмутском направлении. ФОТО

Тела оккупантов устилают украинскую землю на Бахмутском направлении.

Кадры с самого жаркого в настоящее время направления опубликовал в Твиттере военный обозреватель Пол Джавин (@PaulJawin), информирует Цензор.НЕТ.

"Бахмутское направление. Оригинальная фотография и обработанная, выбранная", – подписал он. На фотографии видны многочисленные тела вторгшихся в Украину ликвидированных российских оккупантов.





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