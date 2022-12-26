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Поле, усеянное телами российских оккупантов, на Бахмутском направлении. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
Тела оккупантов устилают украинскую землю на Бахмутском направлении.
Кадры с самого жаркого в настоящее время направления опубликовал в Твиттере военный обозреватель Пол Джавин (@PaulJawin), информирует Цензор.НЕТ.
"Бахмутское направление. Оригинальная фотография и обработанная, выбранная", – подписал он. На фотографии видны многочисленные тела вторгшихся в Украину ликвидированных российских оккупантов.
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показать весь комментарий26.12.2022 10:07
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Гарний початок ранку.
і уєжать уже нікуди не треба
лєпота!!!!
Крысы путлера освобоДятлы.. вдоль дороги мертвые с косами стаять .и тишина ..💀💀💀🦍🦍🦍👹👹👹🤒🤣
Гниє каZZапська хвойда
Хлопці під Бахмутом 💪✊ Слава ІСУ, Слава ЗСУ 🔱❤️🖤🔱
Даже самим кацапам нас.рать на этот биомусор....
У меня свиньи не кормлены..... Да и шашлычные с пирожковыми простаивают.....