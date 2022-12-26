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Последствия вражеских обстрелов Херсонщины. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Враг продолжает массированно обстреливать Херсонщину из реактивных систем залпового огня, минометов и тяжелой артиллерии. Пострадали населённые пункты Бериславского и Херсонского районов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на департамент коммуникаций Нацполиции.

Как отмечается, во время артиллерийского обстрела одного из сел Бериславского района погибли две находившиеся во дворе дома женщины, третью пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии.

"Областной центр круглосуточно находится под огнем оккупантов. Там повреждены многоэтажные и частные дома, медицинское учреждение, склады и магазины в центре города, микрорайонах Корабел, Жилпоселок, ХБК и Таврический. За прошедшие двое суток полиция открыла 36 уголовных производств по фактам военных преступлений российских захватчиков в Херсонской области", - говорится в сообщении.

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Последствия вражеских обстрелов Херсонщины 03
Последствия вражеских обстрелов Херсонщины 04
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Ось такий він "русский мир " куди він приходить, там смерть ,сльози ,біда і розруха.
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26.12.2022 10:50 Ответить
Можливо прилітає тим, хто чекав руцький мир. Ось він і прийшов.
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26.12.2022 11:52 Ответить
 
 