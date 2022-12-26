РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14349 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
12 787 25
война (46615) обстрел (20097) энергетика (2034) Тарифы на электроэнергию (1904) Укрэнерго (438)

В энергосистеме значительный дефицит мощности, в ряде регионов аварийные отключения, - "Укрэнерго"

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

По состоянию на 26 декабря дефицит мощности в энергосистеме остается существенным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

Также, как отмечается, есть ограничения в системе передачи электроэнергии вследствие значительных повреждений магистральных сетей массированными атаками россиян. В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления.

"В настоящее время из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и в г. Киеве. На объектах генерации и электросетях, поврежденных в результате уже девяти массированных российских атак, продолжаются ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Из-за масштабности и сложности повреждений восстановление оборудования и функционирование ряда ключевых объектов требует значительного времени.

Читайте также: Глава энергокомитета Рады Герус советует покупать миниэлектростанции, а не генераторы: "Весной проблемы никуда волшебным образом не исчезнут"

"Укрэнерго", генерация и операторы систем распределения делают все возможное для улучшения ситуации с электроснабжением в стране.

"В то же время мы понимаем намерения врага и риски повторных атак на электросети и электростанции. Должны быть готовы к разным ситуациям и позаботиться о тех, кто в этом нуждается. Мы готовы к любым сценариям и при любых условиях возобновлять работу энергосистемы", - добавляют в "Укрэнерго".

В энергосистеме значительный дефицит мощности, в ряде регионов аварийные отключения, - Укрэнерго 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+18
А всі телеканали гребуть кіловати без обмежень, прославляючи найвеличнішого діяча всєя Галактики і її окресностєй.
показать весь комментарий
26.12.2022 11:33
+17
Мутять та гонять, як завжди:
Половина говорить, що проблеми з генеруючими потужностями.
А інша половина говорить, що з потужностями все добре, є проблема з розподіленням.
Ви уж там домовтесь брехати в унісон...
показать весь комментарий
26.12.2022 11:34
+7
Я так розумію, ахмьотов вже пожиттєву індульгенцію отримав? А після війни йому ще орден та звання почесного громадянина України дадуть? Мда... Нічого тут нормального не буде, якщо ригам перефарбованим будуть все пробачати. Причому не влада, а насамперед народ...
показать весь комментарий
26.12.2022 11:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А всі телеканали гребуть кіловати без обмежень, прославляючи найвеличнішого діяча всєя Галактики і її окресностєй.
показать весь комментарий
26.12.2022 11:33 Ответить
Мутять та гонять, як завжди:
Половина говорить, що проблеми з генеруючими потужностями.
А інша половина говорить, що з потужностями все добре, є проблема з розподіленням.
Ви уж там домовтесь брехати в унісон...
показать весь комментарий
26.12.2022 11:34 Ответить
Ти якесь хворе мале
показать весь комментарий
26.12.2022 12:57 Ответить
"Хворий", тому, що пам'ятаю виправдовування влади більше кількох днів?
Для вас мабуть "норма" за кілька днів забувати все, що вам обіцяла влада (на виборах, чи ще) і всі їх виправдовування та всю їх брехню.
показать весь комментарий
26.12.2022 13:20 Ответить
ти для цього сьогодні зареєструвався, чучєло зєльоноє?
показать весь комментарий
26.12.2022 16:20 Ответить
так проблеми 2:

1) раздовбанi електростанцii

2) раздовбане обладнання (провода та транси).

Вони обидвi паралельнi, одночасно. Так обидвi проблеми присутнi. Хотiли нормально розiгнати блоки станцiй, а чим роздавати на людей, якщо трансформери крякнули?
показать весь комментарий
26.12.2022 20:09 Ответить
Я так розумію, ахмьотов вже пожиттєву індульгенцію отримав? А після війни йому ще орден та звання почесного громадянина України дадуть? Мда... Нічого тут нормального не буде, якщо ригам перефарбованим будуть все пробачати. Причому не влада, а насамперед народ...
показать весь комментарий
26.12.2022 11:38 Ответить
та в нас вже клуб олiгархоненавистникiв. Вони э гроши викачують з нашого штату. Офшори, беспредел на кримiнал-звьязках.
показать весь комментарий
26.12.2022 20:12 Ответить
, ахмьотов вже індульгенцію отримав з 2014 г
показать весь комментарий
26.12.2022 11:41 Ответить
У меня в сети 190-200 вольт
показать весь комментарий
26.12.2022 12:05 Ответить
показать весь комментарий
26.12.2022 12:17 Ответить
Біля на кого працюєш ?
КМУ постанова від 6 грудня 2022 р. № 1355 "Деякі питання діяльності Державної служби з етнополітики та свободи совісті " https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1355-2022-п#Text
показать весь комментарий
26.12.2022 12:31 Ответить
Русня взагалі не палиться з фейками.
Вінницька обл., а не Винницька.
Використовували хоча б вбудовану перевірку правопису в Word. Хоча навіть з цим писати правильно технічні терміни ніколи не навчаться
показать весь комментарий
26.12.2022 14:42 Ответить
Це гєрус ********?
показать весь комментарий
26.12.2022 13:01 Ответить
Які массовані атаки?Вчора?Чім далі від атак тім гірше становище.Це гіпотеза,але мені здається ,немає теплової генерації.
показать весь комментарий
26.12.2022 19:42 Ответить
Генерації немає від нестачі вугілля та мудрої політики уряду та регуляторів.Скоріше за все олігархі теж вимучівают додатковий прибуток - отже війна.
показать весь комментарий
26.12.2022 19:45 Ответить
А якісь цифри оце приватне укренерго може вказати,наприклад,скільки виробили за добу електроенергії,скільки використали.
показать весь комментарий
26.01.2023 14:41 Ответить
 
 