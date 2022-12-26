В энергосистеме значительный дефицит мощности, в ряде регионов аварийные отключения, - "Укрэнерго"
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
По состоянию на 26 декабря дефицит мощности в энергосистеме остается существенным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
Также, как отмечается, есть ограничения в системе передачи электроэнергии вследствие значительных повреждений магистральных сетей массированными атаками россиян. В этой связи до всех областей доведены лимиты потребления.
"В настоящее время из-за превышения лимитов потребления введены аварийные отключения в Днепропетровской, Запорожской, Харьковской, Львовской, Киевской областях и в г. Киеве. На объектах генерации и электросетях, поврежденных в результате уже девяти массированных российских атак, продолжаются ремонтные работы", - говорится в сообщении.
Из-за масштабности и сложности повреждений восстановление оборудования и функционирование ряда ключевых объектов требует значительного времени.
"Укрэнерго", генерация и операторы систем распределения делают все возможное для улучшения ситуации с электроснабжением в стране.
"В то же время мы понимаем намерения врага и риски повторных атак на электросети и электростанции. Должны быть готовы к разным ситуациям и позаботиться о тех, кто в этом нуждается. Мы готовы к любым сценариям и при любых условиях возобновлять работу энергосистемы", - добавляют в "Укрэнерго".
Пожалуйста, подождите...
Половина говорить, що проблеми з генеруючими потужностями.
А інша половина говорить, що з потужностями все добре, є проблема з розподіленням.
Ви уж там домовтесь брехати в унісон...
Для вас мабуть "норма" за кілька днів забувати все, що вам обіцяла влада (на виборах, чи ще) і всі їх виправдовування та всю їх брехню.
1) раздовбанi електростанцii
2) раздовбане обладнання (провода та транси).
Вони обидвi паралельнi, одночасно. Так обидвi проблеми присутнi. Хотiли нормально розiгнати блоки станцiй, а чим роздавати на людей, якщо трансформери крякнули?
КМУ постанова від 6 грудня 2022 р. № 1355 "Деякі питання діяльності Державної служби з етнополітики та свободи совісті " https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1355-2022-п#Text
Вінницька обл., а не Винницька.
Використовували хоча б вбудовану перевірку правопису в Word. Хоча навіть з цим писати правильно технічні терміни ніколи не навчаться