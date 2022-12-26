РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14349 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
2 424 6
война (46615) Луганщина (6242) СИЗО (1352) государственная измена (949) Старобельск (13) Офис Генпрокурора (2036)

Сообщено о подозрении 4 работникам Старобельского СИЗО, перешедшим на сторону врага, - Офис генпрокурора. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

Сообщено о подозрении четырем работникам Старобельского СИЗО, перешедшим на сторону врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, правоохранители предали присяге и перешли на сторону врага. Они добровольно согласились на предложение оккупационных властей РФ работать в так называемом "Старобельском следственном изоляторе УВП МВД ЛНР".

"Незаконно созданная структура базируется в захваченных армией РФ административных помещениях украинского СИЗО. С марта 2022 года государственное учреждение - под контролем оккупантов. Подозреваемые выполняют служебные обязанности, возложенные руководством оккупационного учреждения, а также помогают стране-агрессору легализовать лжезаконодательство" говорится в сообщении.

Читайте также: Еще двоим работникам Херсонского следственного изолятора сообщено о подозрении в госизмене. ФОТО

При процессуальном руководстве Луганской областной прокуратуры сообщено о подозрении четырем работникам государственного учреждения "Старобельский следственный изолятор" в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Сообщено о подозрении 4 работникам Старобельского СИЗО, перешедшим на сторону врага, - Офис генпрокурора 01
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Мєнти... Що дивного? Є там хлопці справжні-але дуже мало. В основному підараси.
показать весь комментарий
26.12.2022 12:59 Ответить
Та в тому Старобільску відсотків 98 сепари
показать весь комментарий
26.12.2022 14:07 Ответить
Ти часом не троль кацапський? Бо за 98 відсотків сєпарів можна і по пиці отримати! Тобі викласти відео, як там люди на перехресті коло ліцею номер 1 техніку кацапську голими руками зупиняли, чи коли кілька разів ПУБЛІЧНО лнрерівську ганчірку сдирали і піднімали український прапор на центральній площі міста? Може ти навіть по іменам знаєш людей, що на підвали забрали? Чи ти в курсі як там авто колаборантів підривались? Тому засунь свою статистику собі в ср@ку. А з колаборантами - розберемось, аби СБУ встигло зробити свою роботу швидше, чим місцеві.
показать весь комментарий
26.12.2022 14:56 Ответить
самое слабое звено в Украине - это силовики-левоохоронцы, пещерное правосудие, чиновники и депутаНы всех уровней..
и почему-то) эти элитные бюджетники наиболее "упакованы" и причины этой "успешности" никто-никогда не проверяет.. - кто же будет проверять у самого себя и у своих подельников?
показать весь комментарий
26.12.2022 14:11 Ответить
Тупой вопрос -
кто из чинуш пенитенциарной службы, которые бросили заключенных на оккупированных территориях привлечен к ответственности?
кто из чинушь, которые организовывали эвакуацию с юга, бросивших больных, сирот, детей?
показать весь комментарий
26.12.2022 14:43 Ответить
 
 