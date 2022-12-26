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Памятники Горькому и Чкалову демонтировали в Днепре.. ФОТО

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

26 декабря в Днепре были демонтированы памятники Максиму Горькому и Валерию Чкалову.

Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.

Коммунальщики сняли их с постаментов с помощью спецтехники и увезли на территорию одного из коммунальных предприятий.

Также в ближайшее время в Днепре планируют демонтировать памятники Александру Булыгину, Михаилу Ломоносову, генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину (известный как танк) и Александру Матросову.

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Памятники Горькому и Чкалову демонтировали в Днепре. 01
Памятники Горькому и Чкалову демонтировали в Днепре. 02
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Топ комментарии
+18
У світі було багато достойніших пілотів, але пам'ятників у нас ми не маємо. Чому мусить стояти цей "сталінський_сокол"?
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26.12.2022 13:46
+15
Памятник Матросову... Особі яка взагалі ніколи не існувала. Це по суті памятник феєричній совковій пропаганді. І скільки такого лайна по всій країні кацапами натикано...
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26.12.2022 13:38
+14
А ось до Катерини в Одесі ніяк руки не доходять ,скільки ще має загинути людей що б цей імперський символ зник.
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26.12.2022 13:38
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Ну Горький мабуть ок. Але навіщо Чкалову? Перший безпосадковий перельот; льотчік ас. Зовсім не підтримую.
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26.12.2022 18:28 Ответить
снести к такой то матери все памятники этой поганой кацапне!
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26.12.2022 19:33 Ответить
О, пам'ятник Горькому - то був знаменитий пам'ятник! Горький "сидів" на камінці у такій характерній позі, що багато поколінь студентів пхали йому в руки м'яту газетку для остаточної аутентичності та достовірності.

Ні, пам'ятників не шкода, шкода приколів та анекдотів навколо них - Дніпру завжди вистачало почуття гумору!
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26.12.2022 23:05 Ответить
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