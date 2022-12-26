Памятники Горькому и Чкалову демонтировали в Днепре.. ФОТО
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
26 декабря в Днепре были демонтированы памятники Максиму Горькому и Валерию Чкалову.
Об этом сообщает Суспільне, передает Цензор.НЕТ.
Коммунальщики сняли их с постаментов с помощью спецтехники и увезли на территорию одного из коммунальных предприятий.
Также в ближайшее время в Днепре планируют демонтировать памятники Александру Булыгину, Михаилу Ломоносову, генерал-лейтенанту Ефиму Пушкину (известный как танк) и Александру Матросову.
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