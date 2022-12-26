Литва направит 30 тысяч мобильных кроватей для ВСУ. ФОТО

Литва отправит в Украину фанерные мобильные кровати, для сборки которых не требуются инструменты, шурупы. Уже заказаны 30 тысяч экземпляров, предназначенных в первую очередь для фронта.

Об этом сообщает национальный вещатель Литвы LRT, информирует Цензор.НЕТ.

Модульные кровати литовского производства больше всего нужны на поле боя, в приюте, в полевом госпитале. Украинские власти попросили изготовить 30 тысяч коек. Инициаторы идеи отмечают, что этот заказ предполагается выполнить через два месяца. Для этого уже создан фонд поддержки. Производители мебели для зоны боевых действий призывают всех присоединиться к инициативе и сообщают, что собранные деньги пойдут на покупку недостающей фанеры. Одна кровать производится за два часа, ее изготовление стоит 150 евро.

Сложить кровать можно через две минуты. При этом не нужны ни инструкции, ни инструменты. "Главный инструмент – руки. Берешь, складываешь. Все детали складываются быстро, они надежны. В кроватях спят солдаты, матери, дети, пожилые люди", – говорит руководитель литовской компании Витас Люджюс.

Инициаторы идеи рады, что сначала смогли доставить в Украину 75 единиц гуманитарной мебели. "Отвезли кровати на поле боя, на фронт, где люди спали на картоне. Они нам потом прислали снимки, где сфотографированные в этих кроватях. Люди выглядят счастливыми. Очень теплые чувства", - сказал руководитель проекта LITUA Лаймис Кведеравичюс.

Украинцы рассказали, что кровати литовского производства очень популярны у солдат, а качественный сон особенно важен перед отражением нападения противника.

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