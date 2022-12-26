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В Новосибирске масштабный пожар на складах, очевидцы говорят о взрывах. ФОТОрепортаж
Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом
В российском Новосибирске – большой пожар на складах. Огнем охвачено около 1800 кв.
Об этом сообщает местное издание "Новая Сибирь", передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что когда на место прибыли спасатели, двухэтажное строение находилось полностью в огне. Произошло обрушение конструкций. Также отмечена высокая температура и большая площадь горения.
Местный паблик "Инцидент Новосибирск" сообщает, что, по словам очевидцев, в воздухе есть страшный запах пластика.
В то же время паблик "Новости Новосибирска" сообщает, что на месте были слышны взрывы.
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+39 Олена Микитяк
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+38 Oleksandr Onys
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+38 Прощай немытая раССея
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Горить сруська хвойда!
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"Поедание записок с желаниями в новогоднюю ночь может вызвать аллергию и другие неприятные для организма последствия. Съеденная и запитая шампанским бумажка может нанести вред организму. Если записка большого размера, она может вызвать несварение. А если желание писали чернилами, то они и вовсе могут спровоцировать аллергию и расстройство пищеварения - от изжоги до тошноты, рвоты и диареи. К тому же в праздничную ночь организму и без того приходится выдерживать испытания алкоголем....." (С)
во времена на скрєпной, то гарячє стікло жрали, викручуючи лампочки по подьєздах, тепер бомагу жруть ))
Вєсь жар впєрєдііі....
Надєйся і жді.
Я вже хотіла запитати, чому їх немає, а лише єноти святкують наші перемоги.
а котики - це душа перемог... ну най будуть котики для наших котиків і кицюнь )))
(але про херсонського Енота не забуваю....шо шо а того Енотика не пробачу тварюкам!!)