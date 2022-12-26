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В Новосибирске масштабный пожар на складах, очевидцы говорят о взрывах. ФОТОрепортаж

Фото Цензор.НЕТ Фоторепортаж За рубежом

В российском Новосибирске – большой пожар на складах. Огнем охвачено около 1800 кв.

Об этом сообщает местное издание "Новая Сибирь", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что когда на место прибыли спасатели, двухэтажное строение находилось полностью в огне. Произошло обрушение конструкций. Также отмечена высокая температура и большая площадь горения.

Местный паблик "Инцидент Новосибирск" сообщает, что, по словам очевидцев, в воздухе есть страшный запах пластика.

В то же время паблик "Новости Новосибирска" сообщает, что на месте были слышны взрывы.

Также смотрите: Неизвестные подожгли военкомат в Саратовской области. ФОТОрепортаж

В Новосибирске масштабный пожар на складах, очевидцы говорят о взрывах 01
В Новосибирске масштабный пожар на складах, очевидцы говорят о взрывах 02
В Новосибирске масштабный пожар на складах, очевидцы говорят о взрывах 03
В Новосибирске масштабный пожар на складах, очевидцы говорят о взрывах 04
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Топ комментарии
+39
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26.12.2022 15:38
+38
Грійтеся, уроди
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26.12.2022 15:31
+38
А мы удивляемся, что они верят телевизору....


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26.12.2022 15:36
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Грійтеся, уроди
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26.12.2022 15:31 Ответить
Что, Сокол 300 и туда залетел? )
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26.12.2022 15:42 Ответить
Самі підпалили, кінець року, тож все вкрадене приховують.
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26.12.2022 16:00 Ответить
Апять Лінза ефєктна пакуріла там дє єщьо нє куріла...
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26.12.2022 15:32 Ответить
нє..то гроза була і блискавка вхерачила.
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26.12.2022 17:46 Ответить
даємо зараз, але це вам на Новий рік
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26.12.2022 15:34 Ответить
От Москвы до самых до окраин... ----
Гори, гори ясно, чтобы не погасло
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26.12.2022 15:35 Ответить
Шо они там в параше за забористую шнягу курят?
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26.12.2022 15:36 Ответить
Склад был с петардами?))
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26.12.2022 15:36 Ответить
А мы удивляемся, что они верят телевизору....


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26.12.2022 15:36 Ответить
Зараз за гроші пластичні хірурги можуть відновити цноту навіть матері-героїні
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26.12.2022 16:35 Ответить
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26.12.2022 15:38 Ответить
До кави треба не "якоїсь", а глобальної.
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26.12.2022 18:13 Ответить
Та это ТунгуSSkий метеорит он любил Сибиряков ещё с 1908 года..Зуб даю...🤣👹
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26.12.2022 15:41 Ответить
Гойда, гойда, гойда!
Горить сруська хвойда!
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26.12.2022 15:41 Ответить
Кацапи , з Днем ПВО параші
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26.12.2022 15:43 Ответить
И это ВСУ даже не везде вышли на границу с этой выгребной ямой. Алло, Хабаровск и Братск, как слышно?
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26.12.2022 15:44 Ответить
Каароч... от Украины до новосибирска - 4 216.2 км, если чьо.
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26.12.2022 15:46 Ответить
качки чи гуси не скажу, але бЕндерівські однозначно...
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28.12.2022 10:55 Ответить
Путин на страшном суде. Всевышний листает его толстенное дело.
-Да, раб божий,- говорит он.- грешник ты выдающийся! А это что такое, почему лист выдран?! Такого не было никогда?- спрашивает Господь своего помощника, из небесной канцелярии.
-Со мной впервые такое- отвечает тот,-! Я пока его дело читал, мне по нужде захотелось, не чем было задницу подтереть.
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26.12.2022 15:49 Ответить
Дышите глубже,******.
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26.12.2022 15:53 Ответить
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26.12.2022 15:53 Ответить
Цікаво, це жопорукость чи з нашою поміччю...
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26.12.2022 15:53 Ответить
Вам пришлють детальний звіт. (жарт)
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26.12.2022 18:06 Ответить
Щось дуже часто пожежі майже кожного дня
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26.12.2022 15:54 Ответить
з харчами на парші напряжонка. скрєпні совети до новогоднєго столу вже для холопов пєчатають ))
"Поедание записок с желаниями в новогоднюю ночь может вызвать аллергию и другие неприятные для организма последствия. Съеденная и запитая шампанским бумажка может нанести вред организму. Если записка большого размера, она может вызвать несварение. А если желание писали чернилами, то они и вовсе могут спровоцировать аллергию и расстройство пищеварения - от изжоги до тошноты, рвоты и диареи. К тому же в праздничную ночь организму и без того приходится выдерживать испытания алкоголем....." (С)
во времена на скрєпной, то гарячє стікло жрали, викручуючи лампочки по подьєздах, тепер бомагу жруть ))
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26.12.2022 15:55 Ответить
СІБІРСЬКА РЕСПУБЛІКА ЗАЯВЛЯЄ ПРО СЕБЕ 🤓
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26.12.2022 15:55 Ответить
Дяка московії від українців , предки яких були вивезені на загибель.
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26.12.2022 18:10 Ответить
Нє нада пічаааліцца,
Вєсь жар впєрєдііі....

Надєйся і жді.
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26.12.2022 15:59 Ответить
Мені страшенно сподобалась картинка пожару
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26.12.2022 16:05 Ответить
Що там блаженные наскладіровалі ? Горить наче по різдвяному. рускіе не визнають різдво але склад визнає і святкує окремо.
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26.12.2022 16:10 Ответить
👍🏼😂😂😂
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26.12.2022 16:16 Ответить
Там живе май сістер. Яка 24 лютого казала мені "потерпи,мы вас токо освободим от фашистов" . Як же я рада,що у неї там щось гепнуло. Нехай так по всій росії палає і немає 😡
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26.12.2022 16:11 Ответить
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26.12.2022 16:15 Ответить
Ваші котики нарешті повернулись! 😻

Я вже хотіла запитати, чому їх немає, а лише єноти святкують наші перемоги.
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26.12.2022 16:42 Ответить
так начебто саме танцюючий енот був символом наших перемог ))) я тільки їх урізноманітив)))
а котики - це душа перемог... ну най будуть котики для наших котиків і кицюнь )))
(але про херсонського Енота не забуваю....шо шо а того Енотика не пробачу тварюкам!!)
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26.12.2022 16:46 Ответить
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26.12.2022 17:08 Ответить
Васю, це вы? котики-зайчики...бахча-барашки...
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26.12.2022 17:24 Ответить
Не, васины еноты танцуют. Но сейчас они отдыхают - не плясать же больше 100 тысяч раз на каждого орка. Вот когда главный орк окочурится, тогда все стадо танцевать будет.
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26.12.2022 17:34 Ответить
Тада у Васи-2 выбачаюся... попутал ранты...
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26.12.2022 17:44 Ответить
Саавысемъ ушел патстол... Обращался к Васе выше, а не к Вове...
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26.12.2022 17:47 Ответить
)))))
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26.12.2022 20:16 Ответить
Красівоє показують кацапи!
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26.12.2022 16:38 Ответить
Из Энгельса осколок долетел до Новосиба!
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26.12.2022 16:57 Ответить
М-да. Матиас Руст собирается к нам за опытом.
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26.12.2022 17:36 Ответить
вся кацапия должна быть закошмарена... чтобы эти все до единого недолюди боялись не только на работу или в магазин ходить, а вообще высовываться из дома и постоянно бояться прилетов дронов и взрывов... чтобы тот блэкаут, который хотел устроить недоумковатый ********* недоумок стала явью на кацапии... будь трижды прокляты все народы расии...пусть скорее передохнут все их свиномасы и свиноматки, порождающие уродов-дегенератов...
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28.12.2022 07:14 Ответить
 
 