Для возмущения общества в соцсетях распространяют фейки о якобы отмене аварийных отключений, - "Укрэнерго"

В соцсетях распространяется фейковая информация о якобы отмене аварийных отключений электроэнергии со ссылкой на фальшивую страницу "Укрэнерго".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

"Осторожно - фейк! В соцсетях распространяется фейковая информация о якобы отмене аварийных отключений электроэнергии со ссылкой на фальшивую страницу нашей компании. Это попытка взбудоражить общество ложной информацией", - говорится в сообщении.

В компании напоминают, что аварийные отключения – это вынужденный шаг, применяемый исключительно при наличии дефицита, для сохранения баланса производства и потребления в энергосистеме.

"Отказаться от них энергетики смогут только после полного прекращения вражеских атак на нашу энергосистему", – добавляют в "Укрэнерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В энергосистеме значительный дефицит мощности, в ряде регионов аварийные отключения, - "Укрэнерго"