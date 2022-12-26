РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
14420 посетителей онлайн
Новости Фото Война в Украине Война
3 315 10
война (46615) энергетика (2034) Тарифы на электроэнергию (1904) Укрэнерго (438)

Для возмущения общества в соцсетях распространяют фейки о якобы отмене аварийных отключений, - "Укрэнерго"

Фото Цензор.НЕТ Война в Украине

В соцсетях распространяется фейковая информация о якобы отмене аварийных отключений электроэнергии со ссылкой на фальшивую страницу "Укрэнерго".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".

"Осторожно - фейк! В соцсетях распространяется фейковая информация о якобы отмене аварийных отключений электроэнергии со ссылкой на фальшивую страницу нашей компании. Это попытка взбудоражить общество ложной информацией", - говорится в сообщении.

В компании напоминают, что аварийные отключения – это вынужденный шаг, применяемый исключительно при наличии дефицита, для сохранения баланса производства и потребления в энергосистеме.

"Отказаться от них энергетики смогут только после полного прекращения вражеских атак на нашу энергосистему", – добавляют в "Укрэнерго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В энергосистеме значительный дефицит мощности, в ряде регионов аварийные отключения, - "Укрэнерго"

Для возмущения общества в соцсетях распространяют фейки о якобы отмене аварийных отключений, - Укрэнерго 01
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+8
Цікаво, а от звідкіля на свята взялась електроенергія, і в деяких регіонах не вимикали світло від п'ятниці? Накопили на складах, та по кишенях? Чи просто перестали вимикати?
показать весь комментарий
26.12.2022 18:18
+6
Угу. Вас надо бить. Возможно, ногами. Расследовние перетока в европейскую энергосистему покажет.
показать весь комментарий
26.12.2022 17:26
+3
Або екстренні.
Наші чиновники придумають ще як назвати. Хотілося би їх вислухати, а також і премьера.
Хай розкажуть про стан справ
показать весь комментарий
26.12.2022 17:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну то будуть ''планові" відключення
показать весь комментарий
26.12.2022 17:12 Ответить
Або екстренні.
Наші чиновники придумають ще як назвати. Хотілося би їх вислухати, а також і премьера.
Хай розкажуть про стан справ
показать весь комментарий
26.12.2022 17:35 Ответить
Так он уже рассказал. 21.12.2022. На заседании Антикризисного комитета по энергетике.
Текст есть на сайте КМУ.
И про состояние дел, и про нарушения, и про виновных. "Магическим" образом ситуация начала как раз после данного заседания - поправляться. До него в ДТЭК говорили мол упала температура = все, готовьтесь к ухудшению ситуации.
показать весь комментарий
26.12.2022 17:47 Ответить
а що не зрозуміло: в нас 10-го не в єдиних блекаут був... А АЕС чом Роттердам+ не продавили ціною вниз? А, вони на 30% генерації були...
Вовк вам не товариш...
показать весь комментарий
26.12.2022 19:50 Ответить
Угу. Вас надо бить. Возможно, ногами. Расследовние перетока в европейскую энергосистему покажет.
показать весь комментарий
26.12.2022 17:26 Ответить
Ге ж...
Енергосистему лагодять, це так. А от що її полагодять - це фейк.
показать весь комментарий
26.12.2022 17:44 Ответить
ЗАЕС давала 30% всієї єл єнергії України, з іі втратою наврнулася вся схема єлектропостачання, система разбалансована, як що рахувати інши втрати ,не важко зрозуміти, що відключення будуть постійно, як їз не називай,- лагідні, щадящі, точечні, аварійні війолові, благо заводи стоять фабрики не працюють, та народ повиїхав, тільки прем'єр шмигаль дуріє і прогнозує ріст ВВП у 2023 на 1%, хоча як шо брати в цінах гривні ,то може буде 2%
показать весь комментарий
26.12.2022 18:06 Ответить
Цікаво, а от звідкіля на свята взялась електроенергія, і в деяких регіонах не вимикали світло від п'ятниці? Накопили на складах, та по кишенях? Чи просто перестали вимикати?
показать весь комментарий
26.12.2022 18:18 Ответить
Нада просто перестать ̶с̶т̶р̶е̶л̶я̶т̶ь̶ выключать
показать весь комментарий
26.12.2022 18:25 Ответить
 
 