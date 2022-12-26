Для возмущения общества в соцсетях распространяют фейки о якобы отмене аварийных отключений, - "Укрэнерго"
Фото Цензор.НЕТ Война в Украине
В соцсетях распространяется фейковая информация о якобы отмене аварийных отключений электроэнергии со ссылкой на фальшивую страницу "Укрэнерго".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр "Укрэнерго".
"Осторожно - фейк! В соцсетях распространяется фейковая информация о якобы отмене аварийных отключений электроэнергии со ссылкой на фальшивую страницу нашей компании. Это попытка взбудоражить общество ложной информацией", - говорится в сообщении.
В компании напоминают, что аварийные отключения – это вынужденный шаг, применяемый исключительно при наличии дефицита, для сохранения баланса производства и потребления в энергосистеме.
"Отказаться от них энергетики смогут только после полного прекращения вражеских атак на нашу энергосистему", – добавляют в "Укрэнерго".
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Наші чиновники придумають ще як назвати. Хотілося би їх вислухати, а також і премьера.
Хай розкажуть про стан справ
Текст есть на сайте КМУ.
И про состояние дел, и про нарушения, и про виновных. "Магическим" образом ситуация начала как раз после данного заседания - поправляться. До него в ДТЭК говорили мол упала температура = все, готовьтесь к ухудшению ситуации.
Вовк вам не товариш...
Енергосистему лагодять, це так. А от що її полагодять - це фейк.